Tradiční veletrhy pro bydlení, zahradu a design přináší návštěvníkům to nejzajímavější z nabídky předních českých i zahraničních firem.

Dvacátý ročník veletrhu nábytku, interiérů a bytových doplňků s názvem For Interior nabídne to nejlepší ze světa nábytku a interiérů od renomovaných výrobců a prodejců na jednom místě.

Ve stejný termín se v přilehlých halách koná také výběrový veletrh interiérového designu Design Shaker, který tradičně představí známé, ale i méně známé společnosti, studia a designéry, kteří přináší do oblasti interiérového designu kromě kvality také originalitu a invenci a také veletrh zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky For Garden.

Návštěvníci mohou tak s jednou vstupenkou navštívit rovnou všechny tři veletrhy.

Veletrhy

Otevírací doba:

- For Interior: čtvrtek až neděle od 10 do 17 hodin

- Design Shaker : čtvrtek až sobota: 10 - 18 hodin a neděle: 10 - 16 hodin

- For Garden: čtvrtek až sobota: 10 - 18 hodin a neděle: 10 - 16 hodin

Vstupné:

- Vstupenky na veletrh stojí 120 korun a můžete je zakoupit zde. Platí, že s jednou vstupenkou můžete navštívit všechny tři veletrhy