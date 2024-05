Historický Letenský kolotoč, skvost technického dědictví, znovu ožívá a nabízí jedinečný zážitek z jízdy pro všechny generace. Po generální opravě zahájil v pátek 3. května již třetí letní sezonu. Zažít kouzlo jeho jízdy a vrátit se při tom v čase můžete až do září.

Letenský kolotoč, zahájení třetí sezony. | Video: Deník/Radek Cihla

Letenský kolotoč je jedním z nejstarších dochovaných podlahových kolotočů v Evropě. Zhotovil ho tesař Matěj Bílek pro majitele Josefa Nebeského, pravděpodobně pro letní sezonu roku 1982. Kolotoč stál původně na Královských Vinohradech, odtud byl ale v roce 1894 přestěhován do Letenských sadů, kde stojí dodnes.

Od roku 2004 tuto kulturní a technickou památku spravuje Národní technické muzeum (NTM), které v roce 2022 dokončilo její opravu a zpřístupnilo kolotoč veřejnosti. Opravena byla jak stavba kolotoče, tak vnitřní vybavení včetně figur koní.

Historický zábavní stroj po opravě nejnom skvěle vypadá, ale dle Jaroslava Janečka, který kolotoč provozuje, i bezvadně funguje „Je opravdu spolehlivý,“ řekl Deníku s uznáním.

Zábava i pro dospělé

Letenský kolotoč není atrakcí jen pro děti, užít si jízdu a připomenout si tak atmosféru pražských atrakcí před sto lety, mohou i dospělí. Pětiminutové jízdy jsou zájemcům k dispozici vždy v pátek, v sobotu, v neděli a ve státní svátky, a to až do konce září. Povozit se na historickém kolotoči můžete za 120 korun, bez ohledu na věk. Vstupenky jsou k zakoupení pouze na místě.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Od května do 23. června bude možné si atrakci užít od 11.00 do 17.00, od 24. června se provozní doba o hodinu prodlouží a povozit se tudíž bude možné až do 18. hodiny. Od 2. do 29. září bude atrakce sloužit opět jen do 17. hodin.

Figury s pravou koňskou kůží

Kolotoč tvoří původní novorenesanční dřevěný pavilon na půdorysu pravidelného dvanáctiúhelníku o rozpětí 12 metrů s trámovou konstrukcí s dřevěnými výplněmi a jehlanovou střechou, zakončenou lucernou dosahující výše 7,7 metru.

Interiér Letenského kolotoče spolu s koňmi odkazuje na šlechtickou zábavu ze 17. a 18. století, tzv. karusel. Sloup uprostřed kolotoče je tedy vyzdoben třemi rytíři v brnění a na točně se točí 18 figur koní, které doplnila nová autíčka.

Letenský kolotoč.Zdroj: Se souhlasem NTP

Zážitek z jízdy v kolotoči dotváří zvuk orchestrionu, ten původní se ale bohužel nedochoval. Unikátní atrakcí je kolotoč také díky tomu, že figury koní jsou potažené pravou koňskou kůží.