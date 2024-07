Milovníci umění a sběratelství si mohou do svých diářů poznamenat datum 8. července, kdy se v prestižní karlínské Galerii Magnus Art uskuteční výjimečná komentovaná prohlídka výstavy s názvem Bejšovec a syn. Tato událost slibuje nejen nevšední zážitek, ale i hlubší vhled do tvorby vystavovaných děl a jejich kontextu.

Jan Bejšovec buduje svou sbírku uměleckých děl už několik let. Jeho jednáctiletý syn také postupně nachází zalíbení v umění. A právě pro syna Jan Bejšovec vytvořil svou další sbírku. Ta je až do poloviny léta k nalezení v karlínské Galerii Magnus Art a tento víkend se mohou zájemci těšit i na něco extra.

Od 18 hodin bude totiž návštěvníky výstavou provádět samotný sběratel a kurátor výstavy Jan Bejšovec. Tento odborník na umění, známý svou vášní pro sběratelství a širokými znalostmi v oboru, nabídne návštěvníkům jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí vzniku této výstavy. Bejšovec představí jednotlivé exponáty a podělí se o zajímavé příběhy, které se k nim váží.

close info Zdroj: s povolením Galerie Magnus Art zoom_in Jan Bejšovec

Výstava Bejšovec a syn klade důraz na rodinné vazby a přenos umělecké vášně z generace na generaci, což je patrné již z názvu výstavy. Ačkoliv Jan Bejšovec buduje sbírku pro svého jedenáctiletého syna tvrdí, že se láska k umění nedá předat.

„Vztah k umění ve vás buď je, nebo není. Já jsem odmalička toužil umění vlastnit a bytostně mě zajímalo. Od malička jsem četl verneovky, často ilustrované Zdeňkem Burianem, a skupoval jsem je po antikvariátech, kam jsem chodíval po škole. Vzpomínám, jak jsem coby školák v sobotu dopoledne zazvonil na zvonek s příjmením Burian u vily v Podolí a vnutil se k němu na návštěvu do ateliéru. Přinesl jsem si s sebou knížky, které jsem si od něj nechal podepsat. On mi do nich vepsal věnování, a dokonce i něco nakreslil. Byl jsem hrozně šťastný,“ vzpomíná na své dětství.

Vstup na tuto komentovanou prohlídku je zdarma, což dává možnost široké veřejnosti se této unikátní události zúčastnit. Avšak vzhledem k omezené kapacitě prostoru galerie je nutné se předem registrovat. Zájemci o účast mohou svou registraci zaslat na emailovou adresu info@galeriemagnusart.cz

Nepropásněte tuto výjimečnou příležitost a zúčastněte se komentované prohlídky výstavy Bejšovec a syn v Galerii Magnus Art. Připravte se na večer plný inspirace, uměleckých příběhů a nových poznatků.