Populární slovenská pop-rocková hudební skupina Elán představila nového člena kapely, stal se jím klávesista Pavol Bartovic. Ten ale není jedinou novinkou, kapela oznámila také vydání nové písně Znova sa ma dotkni a chystá i novou desku a další velký koncert.

Tisková konference skupiny Elán. | Video: Deník/Radek Cihla

Ačkoliv kapela v minulosti několikrát avizovala konec své činnosti, naštěstí pro fanoušky se tak nestalo a jede se dál. V pondělí 6. května Elán představil nového člena kapely, klávesistu Pavola Bartovice. „Je to pro mě čest, tahle kapela je československá legenda," řekl Bartovic.

Nový klávesista Elánu Pavol BartovicZdroj: Deník/Radek Cihla

Nový člen doplnil kapelu po odchodu Vaša Petjdla, jež loni v srpnu zemřel po krátké a těžké nemocni ve věku 68. let

Slovenská skupina navíc uvedla, že chystá nové nahrávky a další koncert. Na tiskové konferenci představila také svůj nový singl nazvaný Znova sa ma dotkni. Autorem hudby k této nové skladbě je dlouholetý člen Elánu Ľubo Horňák a text napsal Juraj Soviar.

„Před pět lety jsem přišel o velmi blízkou osobu a jelikož přišlo období, které jsme zažívali a nebylo nikomu velmi do zpěvu, tak až teď se to vlastně nějakým způsobem dostalo na povrch a přeneslo se to do této písničky," sdělil k nové písni Horňák.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Na začátku března kapela oznámila, že ke dvěma koncertům v Praze přidá další vystoupení, a to 7. února příštího roku. V O2 areně na koncertě navíc zahraje se symfonickým orchestrem. Na vystoupení nazvaném Elán Rock Symphony kapelu doprovodí Bohemian Symphony Orchestra Prague.

Elán naposledy koncertoval v roce 2018, kdy zakončil své turné ve vyprodané O2 aréně. Kapela se tehdy rozrostla o dechovou sekci, smyčce i vokalistky. Skupina Elán vznikla v roce 1968. Vydala 15 studiových alb, pět anglických alb i řadu kompilací, za jejichž prodeje získala 25 platinových desek.

Mezi největší hity skupiny patří písně Láska moja, Neviem byť sám, Kočka, Zaľúbil sa chlapec, Tanečnice z Lúčnice, Sestrička z Kramárov a další.