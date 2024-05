Rocková kapela 30 Seconds to Mars, vedená Jaredem Letem, objíždí své světové turné Seasons World Tour 2024, se kterým ve středu 15. května zamíří i do Prahy. Fanoušci se mohou těšit na energické vystoupení plné nových hitů i osvědčených klasik.

30 Seconds to Mars. Ilustrační foto | Foto: Deník/Milan Říský

V listopadu loňského roku Jared Leto vylezl na Empire State Building v New Yorku kde oznámil, že se svou kapelou 30 seconds to Mars, kterou tvoří společně se svým bratrem Shannonem Leto, vyrazí na světovou tour zvanou Seasons World Tour 2024, a to do latinské Ameriky, Severní Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu a také do Evropy.

„Jako vášnivému horolezci mi Empire State Building a oznámení tour přináší pocit, že všechno je možné, pokud se o to pokusíme. Jsme zpátky a nemůžeme se dočkat," řekl Leto.

Kapela na tour představí nejen nově vydané (již šesté) album nazvané It's the End of the World but It's a Beautiful Day, které vydala loni v září, ale také známé písně ze starších desek.

Hlavní singl nové desky nazvaný "Stuck" oficiálně debutoval na prvním místě v alternativním rádiovém žebříčku a v Itálii zabodoval v Top 10, což byl nejrychlejší vzestup v žebříčku v kariéře kapely.

Se svou jedinečnou show rozezpívá Leto se svým bratrem pražskou Sportovní halu Fortuna již ve středu 15. května od 20. hodin

Zdroj: Youtube

V Evropě si kapela připravila 28 koncertů, a to ve Velké Británii, Nizozemsku, Belgii, Německu, Švédsku, Norsku, Dánsku, Polsku, Slovensku, České republice, Maďarsku, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Itálii, Španělsku a Portugalsku.

Před Prahou navštivili v rámci tour například i polský Krakov, kde předvedli pořádnou show. Vstupenky na pražský koncert jsou stále k dostání.

30 Seconds to Mars je americká rocková kapela pocházející z Los Angeles v Kalifornii, která vznikla v roce 1998. V čele skupiny stojí zpěvák a herec Jared Leto spolu se svým bratrem Shannonem Letem, který hraje na bicí.

Za svou kariéru získala kapela řadu ocenění a vypěstovala si oddanou fanouškovskou základnou známou jako Echelon. Kapela se se proslavila hity jako například Closer To The Edge, Do or die, The Kill, This Is War a další.