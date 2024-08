Pro předplatitele

Průchod historickými prostorami Valdštejnského paláce z Hlavního sálu přes Rytířskou síň, předpokoj a Audienční síň do Mytologické chodby dává poznat velkolepost záměru Albrechta z Valdštejna. | Video: Deník/Milan Holakovský

Milan Holakovský dnes 17:00

Programu Hradozámecké noci patřily od sobotního odpoledne až do pozdního večera památkové objekty po celé republice. Praha nezůstala stranou. Do tradiční akce, která už se stala jedním ze symbolů sklonku prázdnin, se v hlavním městě zapojily Invalidovna, Zahrady pod Pražským hradem – a zadarmo mohli zájemci zavítat do Valdštejnského paláce, kde působí Senát Parlamentu ČR. Tam se v rámci programu Hradozámecké noci lidé podívali již po desáté.