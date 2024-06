Helena Vondráčková odstartovala svou kariéru v roce 1964, když v sedmnácti letech vyhrála talentovou soutěž. Letos je to tedy 60 let, co působí na scéně. Ke svému výročí, a na den přesně i své narozeniny, si dala dárek v podobě velkolepého koncertu v pražské O2 aréně.

Koncert Heleny Vondráčkové k jejím 77. narozeninám a 60. výročí na scéně. | Video: Deník/Radek Cihla

Zpěvačka nezapomněla ani na své největší hity jako Lásko má já stůňu, A ty se ptáš co já nebo Dlouhá noc.

Ke zpěvu Vondráčkovou doprovázelo i šest desítek stepařů a tanečníků.