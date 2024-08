Sportovní klání se uskutečnilo poslední červencový den v pražských Vršovicích na kurtech Sokola Vršovice II, které zaplnilo mnoho známých tváří.

Turnaje Festonda Cup se zúčastnilo na pětadvacet známých českých kapel. Na místě se utkaly skupiny Wohnout, Vypsaná fixa, Cocotte Minute, Apple Juice, Tři sestry, SPS, Lety Mimo, Post - It, Status Praesents, Xavier Baumaxa, UDG, Visací zámek, DJ Vegy, Five O'Clock Tea, Anna K Band, Trauntenberk, Dirty Blondes, Hell Paso, This, Portless, Honza Křížek Band, Kohout Plaší Smrt, Skyline, Waršavka a Medvěd 009.

Akce je proslulá svou příjemnou atmosférou, která nechyběla ani tentorkát. Organizátoři si dali na letošním jubilejním dvacátém ročníku záležet a připravili bohatý doprovodný program, včetně netradiční tomboly, ulítlého vyhlášení a legendární afterparty.

Seznam vítězů minulých ročníků

2005 Divokej Bill

2006 Festonda Team / Support Lesbians

2007 Post it

2008 Post it

2009 Post it

2010 Apple Juice

2011 Post it

2012 Pankix

2013 Tři sestry

2014 O5 & Radeček

2015 UDG

2016 Medvěd 009

2017 Apple juice

2018 Apple juice

2019 DJ Vegy

2020 Post it

2021 O5 & Radeček

2022 Post it

2023 Post it