Ve středu 26. června se uskutečnil zápas české reprezentace na Euro 2024 proti Turecku. Naši fotbalisté byli postaveni před velmi složitý úkol, a to nutnost vyhrát, aby mohli oslavovat postup ze skupiny. To se bohužel nestalo a zápas skončil 1:2 pro Turecko. I tak se ale fandilo na různých místech v Praze a my byli u toho.