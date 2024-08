Festival bude oficiálně zahájen v pondělí v 17:30 na Střeleckém ostrově v takzvané "Pride Village", která je neodmyslitelnou součástí festivalového dění a kde se na stagi představí hned několik umělců.

Večerem bude provázet šéfka Radia Wave Bára Šichanová a všestranná umělkyně Just Karen. Dění na stagi bude navíc tlumočeno do českého znakového jazyka.

Zahájení LGBT+ festivalu Prague Pride. | Video: Deník/Radek Cihla

Program Prague Pridu bude trvat celý týden až do neděle 11. srpna. Účastníci se mohou těšit na spoustu přednášek, drag shows, výstav, workshopů a spoustu dalšího. Nebude chybět samozřejmě ani oblíbený sobotní duhový průvod.

Rodina

„Tématem letošního ročníku festivalu je rodina nikoliv definována pokrevní příbuzností, ale láskou, vzájemným respektem a bezpodmínečným přijetím. Rodina jako společenství lidí, kteří se za rodinu považují,“ říká Adam Zábranský, radní pro majetek, legislativu a transparentnost.

Po městě budou během festivalu rozvěsené duhové vlajky, které budou zdobit ulici Národní, Most Legií a v den průvodu i Čechův most. Nebude chybět ani rozsvícení Petřínské rozhledny, a to v první a poslední večer festivalu.

Sobotní průvod Prahou

Nejočekávanějším okamžikem Prague Pridu je duhový průvod. Letošní průvod nese podtitul Pochod pro každou rodinu.

Pochod Prague Pride 2023. | Video: Deník/Michal Bílek

Účastníci vyrazí v sobotu v poledne z dolní části Václavského náměstí. Pořadatelé počítají s účastí až několika desítek tisíc lidí. Zároveň všem doporučují přijít na Václavské náměstí s alespoň hodinovým předstihem a pěší příchod naplánovat ze směru od Národní třídy, náměstí Republiky nebo z metra Můstek, jelikož se v horní části Václavského náměstí realizuje stavba tramvajové trati a ulice Jindřišská a Vodičkova jsou proto hůře průchodné.

close info Zdroj: Prague Pride zoom_in Trasa pochodu Prague Pride 2024

Kvůli opravám v okolí Prašné brány musela být navíc lehce pozměněna trasa. Ta tedy nepovede klasicky z Václaváku celou ulicí Na Příkopě, ale zatočí se do ulice Havířská a průvod povede dále přes Ovocný trh, na Celetnou a dále již klasicky na Staroměstské náměstí, Pařížskou ulici, přes Čechův most až do Letenských sadů, kde na všechny bude čekat připravený Pride Park.

Pride Park

Pride Park bude opět plný akcí. Kromě pěti hudebně nabušených stagí bude připravena i šestá stage, která bude zaměřená na mluvené slovo. Kromě osobních příběhů v češtině i angličtině nabídne bohoslužbu, queer poezii nebo slam poetry. Nebude chybět drag.

Na účastníky bude čekat také například beauty zóna, jarmark neziskovek, klidná zóna pro ty, co si chtějí na chvíli odpočinout a také testovací zóna, kde bude možné se nechat anonymně a zdarma otestovat. Letošní novinkou bude navíc podle pořadatelů herní zóna a tour bus od Red Bull.

Omezení dopravy

Průvod na přibližně tři hodiny částečně omezí dopravu ve zmíněných lokalitách. Nejvíc se uzavírky dotknou Čechova mostu, který bude muset být uzavřen pro průjezd aut, autobusů i tramvají.

Dopravní omezení v sobotu 10. srpna v čase mezi 12:15 a 15:00 hodin se budou týkat tramvajových linek č. 17, 27, 41, 42 . Ty budou v okolí Čechova mostu namísto přes zastávku Právnická fakulta vedeny přes zastávky Malostranská.

. Ty budou v okolí Čechova mostu namísto přes zastávku Právnická fakulta vedeny přes zastávky Malostranská. Opatření se dotkne také autobusové linky č. 207 , té se dočasně zruší zastávky Nemocnice Na Františku a Právnická fakulta, vedena bude po levobřežní komunikaci přes zastávky Čechův most a Malostranská na Staroměstskou.

, té se dočasně zruší zastávky Nemocnice Na Františku a Právnická fakulta, vedena bude po levobřežní komunikaci přes zastávky Čechův most a Malostranská na Staroměstskou. Autobusová linka č. 194 bude v provozu pouze v úseku Nemocnice pod Petřínem – Staroměstská, v úseku Staroměstská – Florenc bude mimo provoz.

Zvýšená bezpečnostní opatření

Pražská policie připravuje v rámci celého festivalu Prague Pride zvýšená bezpečnostní opatření. Slovenská Národní kriminální agentura totiž přinesla informace o plánovaném teroristickém útoku na akci obdobnou akci zvanou Duhový Pride, který se minulý měsíc konal v Bratislavě.

Na opatření bude tedy letos dohlížet více policistů i kriminalistů než obvykle, přítomni budou policisté z antikonfliktního týmu, prvosledových hlídek s dlouhými zbraněmi s balistickou ochranou, kriminalisté z odboru extrémismu a terorismu, pořádkové jednotky a další specialisté. K dispozici bude též policejní vrtulník.