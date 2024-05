V sobotu 4. května možná ale mnozí objeví i leccos, co je pro ně nové. V rámci oslav jubilea pražský dopravní podnik (DPP) představí kačerovské depo; včetně zázemí a technických prostor areálu. Den otevřených dveří, tentokrát s přívlastkem „jubilejní“, tam uspořádá od 10 do 16 hodin.

Jak se do depa dostat? Samozřejmě nejlíp hromadnou dopravou s výstupem na zastávce Depo Kačerov – přičemž DPP na svém webu upozorňuje na autobusové linky číslo 118 (pro dobu akce posílenou vloženými spoji v úseku Budějovická–Depo Kačerov–Sídliště Spořilov) a číslo 138 (s posilou z Kačerova k Depu Kačerov, ale pouze v tomto směru).

Jezdí sem i autobusová linka 170 z Jižního Města. „Vypravena bude také souprava metra M1, která bude zajíždět až do depa. Soupravy vypravené z depa Kačerov budou končit ve stanici metra Nádraží Holešovice,“ připomíná DPP, že až na místo se lze nechat dovézt i po kolejích.

Zdarma si návštěvníci budou moci užít přehlídku současné techniky i historických vozidel používaných v metru v minulosti – a především nahlédnout do prostor, kam se běžně nedostane nikdo jiný než zaměstnanci DPP.

Přímo návštěvnickou lahůdkou se má stát prezentace ve vestibulu hlavní budovy: tam bude k vidění systém dispečerského řízení dopravy metra – v rámci dne otevřených dveří představený vůbec poprvé. Nejen znalce také jistě zaujme srovnávací výstavka ukazující, jak se během 50 let posunul vývoj eskalátorů.

Fanoušky dopravy také potěší možnost nahlédnout to takzvaného malého depa, kde spatří technická vozidla používaná v metru při údržbě a opravách: jak různé speciální stroje, tak MUVky neboli motorová univerzální vozidla i lokomotivy či lokotraktory.

K vidění však bude i kolová technika technických čet, bez níž by zajišťování provozu metra bylo také nemyslitelné. Třeba dodávky s vybavením pro řešení havarijních stavů a poruch čerpadel – ale obhlédnout bude možné třeba i vyprošťovací jeřáb používaný například v případě nehod tramvají.

Jistě zaujme také fotokoutek – a to nejenom nadšence pro fotografování. Kulisou se totiž stane lokomotiva T4 – první typ lokomotivy nezávislé trakce pražského metra.

Jde o jeden z 12 strojů, které si v letech 1973–1978 dopravní podnik pořídil pro využití v rámci pracovních vlaků i posun souprav metra a elektrických vozů. Lokomotiva přistavená proto, aby pózovala před objektivy, byla poté, co dosloužila, po několik let uložena v depozitáři střešovického muzea. Loni ale prošla generální opravou – a nyní žije novým životem: je k vidění v rámci nostalgických a prezentačních akcí.

DPP má ale i své hasiče – a také ti předvedou, co mají k dispozici a co dokážou. Představí například techniku, která zvládne rychle nadzvednout soupravu metra – nebo vybavení používané v případě vykolejení tramvaje.

Speciálně metro ale musí být připraveno i na situaci, kterou lze označit jako chemický incident (či snad přímo útok). Ve vybavení tak nechybějí ani prostředky protichemické služby včetně detektorů různých látek nebo ventilátorů pro výměnu vzduchu.

Dalším významným dnem pro příznivce historie metra se stane 8. květen. Ve státní svátek se po celý den chystají jízdy historických souprav na trase C. Nebude chybět ani historická třívozová souprava, jaké se objevily při zahájení provozu metra v roce 1974.

Objeví se však i historická pětivozová souprava s označením 81–71 (známá pod přezdívkou černá huba), modernizovaná 81–71M i první prototypový vlak M1. Pasažéři se svezou v rámci běžného tarifu Pražské integrované dopravy.

Sláva připomínající samotné zahájení provozu metra 9. 5. 1974 se chystá na čtvrtek 9. května na Kačerově. Ohniskem oslav padesátin metra se však v tento den odpoledne stane CAMP (nebo Centrum architektury a městského plánování) Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve Vyšehradské ulici. Příchozí se mohou těšit jak na představení zajímavých momentů z minulosti metra, tak plánů na jeho budoucnost.

Depo Kačerov – spojení pražského metra s železnicí

- Historicky první depo pro vlaky pražského metra bylo postaveno na Kačerově. Do provozu bylo uvedeno spolu se zahájením provozu na prvním provozním úseku linky C v roce 1974.

- Primárně slouží depo Kačerov k vypravování vlaků na linku C, avšak od roku 1978, kdy začala fungovat první část linky A, do roku 1985, kdy bylo do provozu uvedeno depo Hostivař, vypravovalo i vlaky na linku A. (Obdobně tomu bylo i v případě linky B: od roku 1985, kdy byl do provozu uveden první úsek této linky, do roku 1994, kdy bylo zprovozněno depo Zličín, vypravovalo vlaky i na linku B.)

- Depo je spojeno vlečkou se železniční stanicí Praha-Krč – což je jediné spojení mezi pražským metrem a běžnou železniční sítí.

- Deponovací kapacita depa je v současnosti 37 vlaků metra.

- V hale depa je instalováno celkem 22 kolejí. Z toho je patnáct kolejí určených pro remizování a provozní ošetření, dvě koleje pro strojní mytí vlaků a ruční mytí interiéru jednotlivých vozů a pět správkových kolejí pro provádění velkých oprav.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy