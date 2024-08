Ujet ze sluncem rozpálené Prahy do „Českého Holandska“ je prý skvělý nápad – zvlášť když se ještě nabídne příležitost spatřit něco nevšedního. Jako program pro rodiny s dětmi, který se často neopakuje, to na čtvrtek 15. srpna nabízejí společně organizátoři Pražské integrované dopravy (PID), Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) i České dráhy (ČD): zvou na mimořádnou jízdu výletním vlakem Cyklohráček.

Po první úspěšné jízdě před necelým měsícem se tam Cyklohráček vydává opět, připomněla za SCCR Lucie Vurbsová. S upřesněním, že cílovou stanicí stanicí je Lužec nad Vltavou. Fanoušky technických staveb upozorňuje, že od 13.30 je připravena speciální exkurze, v rámci které bude možné vidět skutečně zblízka lužecký zdvižný železniční most. Přímo „v akci“: ukázka zvedání nemá chybět. Běžně tu vlaky nejezdí, protože Středočeský kraj kvůli úsporám na málo využívaných lokálních tratích zde pravidelnou osobní dopravu zrušil.

Pro toho, kdo se rozhodne pro čtvrteční výlet Cyklohráčkem, kde platí běžný tarif PID i ČD, je dobré vědět, že tento pestře pomalovaný vlakový speciál, zahrnující i vagony upravené jako herny, vyrazí z pražského hlavního nádraží v 8.57; příležitost přistoupit nabídnou v metropoli ještě Holešovice a Podbaba. Zpátky z Lužce na Prahu se vydá v 16.27.

„V mezičase pojede ještě speciální jízdu ve 13.00 z Lužce přes Vraňany, Horní Beřkovice do Straškova a zpět ve 14.15 do Lužce,“ nabízí Vurbsová také další výlet.

Pro rodiny s dětmi má pak několik tipů, co lze vidět, poznávat a zažít. Přičemž připomíná, že v krajině u soutoku našich největších řek Labe a Vltavy lákají návštěvníky k objevování plavební kanály a komory. Bude se však možné také vypravit za zážitky do nedalekého Zooparku Zelčín, ať už na kole, nebo autobusem přistaveným u lužecké železniční zastávky. Pro někoho zase může být lákadlem návštěva vraňanské Farmy Hanč, zaměřené mimo jiné na pěstování zeleniny, bylinek a květin.

„V případě horkého počasí bude možné se zchladit v peřejích staré Vltavy – nebo ji zdolat na paddleboardu či raftu, které si je možné objednat v Zooparku Zelčín,“ podotkla Vurbsová. Meteorologové přitom slibují, že takovému povyražení by počasí mělo být příznivé. Teploty určitě; jen může trochu sprchnout.

Výletní vlak Cyklohráček vyráží z Prahy pravidelně o víkendech a svátcích, a to až do sklonku října. Zpravidla míří do Slaného; občas si trasu proslouží do stanice Zlonice. Mimo to jsou na většinu prázdninových úterků a čtvrtků připraveny speciální jízdy do různých míst. Posledními cíli se stanou v příštím týdnu Rožmitál pod Třemšínem (20. srpna) a Jesenice u Rakovníka (22. srpna).

Na to, jaké jsou alternativy, pokud se s dětmi chceme v Praze schovat před horkem, se Deník zeptal běžně rozšířené aplikace využívající umělou inteligenci. Rady, které Copilot nabízí, sice většinou patrně nepřekvapí, nicméně mohou se stát inspirací. Doporučovaná místa zahrnují nejen zoologickou zahradu, motýlí dům či Svět Medúz v Arkádách, ale také Království železnic, Muzeum Lega či Muzeum fantastických iluzí.