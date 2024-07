Cyklohráček i letos nabízí nezapomenutelné zážitky malým i velkým cestovatelům. Během července a srpna se můžete vydat na výlety, které spojí radost z cestování vlakem a objevování krásných míst. Letos se Cyklohráček vydá nejen na osvědčené trasy z minulých let, ale také do nových lokalit, které určitě stojí za návštěvu.

Nové destinace a oblíbené cíle

Kromě tradičních destinací ve Středočeském kraji, jako jsou například Karlštejn nebo Křivoklát, se letos Cyklohráček vydá i do méně známých, ale neméně atraktivních míst.

Nově se podíváte do Žatce, města známého svým chmelařským muzeem, do romantických Libochovic s krásným zámkem, do Lužce nad Vltavou, kde si můžete užít klidný den u řeky, nebo do Jesenice u Rakovníka, která nabízí skvělé možnosti pro turistiku a cyklistiku.

Podrobnosti na dosah ruky

Informace o jednotlivých výletech a přesných termínech najdete na oficiálních stránkách Cyklohráčku. Aktuální novinky a zajímavosti pak můžete sledovat na sociálních sítích Pražské integrované dopravy (PID) nebo přímo na profilech věnovaných Cyklohráčku.

Díky těmto kanálům budete mít vždy přehled o tom, kam se vlak chystá, jaké aktivity vás čekají a co vše můžete na svém výletě zažít.

Cyklohráček pro všechny

Jednou z velkých výhod Cyklohráčku je, že na něj platí běžné jízdné. Nemusíte se tedy obávat žádných speciálních tarifů. Cestovat můžete s jízdenkami Pražské integrované dopravy, Tarifu Českých drah nebo Systému jednotného tarifu One Ticket.

Nově zrenovovaný vlak Cyklohráček na Hlavním nádraží v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla

Rezervace míst k sezení nejsou potřeba, což znamená, že stačí jen přijít na nádraží, zakoupit si jízdenku a vyrazit za dobrodružstvím.

Ideální pro rodiny a cyklisty

Cyklohráček je ideálním dopravním prostředkem pro rodiny s dětmi, které ocení hravou atmosféru vlaku. Děti se mohou těšit na spoustu zábavy během jízdy, díky které jim cesta rychle uteče. Pro cyklisty je Cyklohráček také skvělou volbou, neboť nabízí možnost přepravy kol. Můžete tak spojit příjemnou cestu vlakem s cyklistickým výletem v krásné přírodě.

Tak na co ještě čekáte? Nasedněte na Cyklohráček a vydejte se za nezapomenutelnými zážitky již od 9. července!