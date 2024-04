Kapela Chinaski slaví 30 let na scéně a přichází s unikátním projektem: vlastní podcasty, speciální album a koncerty v O2 areně. Fanoušci se tak mohou těšit na nový rozměr interakce s oblíbenými hudebníky.

Fanouškům se kapela poprvé v historii představí prostřednictvím podcastů, kde se netradičně objeví v roli moderátorů. Nový kanál kapely na platformě Herohero přinese exkluzivní obsah v podobě premiéry videoklipů, backstage záběry, příběhy písní i další zajímavosti.

První díl je v nadsázce vedený rozhovor Michala Malátného s jeho civilním já Michalem Novotným, v dalších dílech se dostane na zajímavé osobnosti české i světové hudby, filmu, sportu i gastronomie. Už teď je zde k vidění rozhovor Honzy Steinsdörfera s Ewou Farnou.

„Jde o první takto ucelený projekt v Česku, kdy kapela přichází s vlastními rozhovory, předpremiérami klipů a dokumenty. Moc se těšíme a dopředu děkujeme všem, kteří nás podpoří v tom, abychom mohli exkluzivního obsahu v příštím roce natáčet co nejvíce,“ říká Martin Pokorný z managementu kapely Chinaski.

A to není všechno. Fanouškům k tomuto výročí nadělí také speciální album, které bude obsahovat deset starých hitů v novém provedení a tři novinky. Kapela má v plánu cestu do USA za svými krajany. Tam také na podzim odehraje turné s pěti koncerty.

Velkolepé koncerty v Praze

Třicáté narozeniny pak oslaví v prosinci na dvou velkolepých koncertech v O2 areně, kde nabídne to nejlepší z celé své kariéry, a to konkrétně 11. a 12. prosince.

„Českým éterem za těch 30 let prolétly desítky a desítky písní od Chinaski. My jsme se rozhodli jich na koncertech zahrát hned 30, ale vybrat je se ukázalo jako náročný, ale samozřejmě příjemný úkol. Momentálně máme připravený výběr písní, který dává dohromady hodně přes dvě hodiny hudby. Koncert rozdělíme do několika tematických bloků; v jednom se ke kapele přidá dechová sekce, v jiném bude Michala doprovázet pouze smyčcové kvarteto. Diváci se dočkají i bloku se starými písněmi, které jsme před několika měsíci znovu natočili v novém hávu ve studiu v Rockfieldu,” odhaluje dramaturgii koncertů v O2 areně Jan Steinsdörfer z kapely Chinaski.

Právě v prosinci tohoto roku totiž uplyne přesně třicet let od vydání prvního alba kapely Chinaski s legendárním singlem Punčocháče. Za tři desetiletí stihli Chinaski odehrát dva tisíce koncertů a vydat 12 řadových desek s asi 150 písněmi, z nichž se téměř padesát stalo rádiovými hity. Nejen proto se kapela rozhodla fanouškům odvděčit ve velkém stylu a zahrnout je spoustou dárků v průběhu letošního i nadcházejícího roku.

„Čeká nás toho opravdu hodně. Velké koncerty, nové klipy ke starým písním, i spousty rozhovorů, v nichž jsme se poprvé v životě postavili na stranu těch, kteří se ptají. To všechno je pro nás nejen velká výzva, ale hlavně radost, se kterou si užijeme tenhle rok oslav,“ říká k plánům frontman Chinaski Michal Malátný.