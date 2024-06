Pražskou sezonu České filharmonie zakončil tradiční Open Air koncert na Hradčanském náměstí, věnovaný památce Jiřího Bělohlávka. Oproti předchozím ročníkům bylo pódium umístěno na dolní části náměstí tak, aby byl v pozadí Pražský hrad.

Program k Roku české hudby připravil dirigent Petr Altrichter. Spolu s ním vystoupili sopranistka Kateřina Kněžíková, mezzosopranistka Arnheiður Eiríksdóttir, barytonista Jiří Brückler a violoncellista Vilém Vlček. Šestou Cenu Jiřího Bělohlávka pro umělce do třiceti let získala klarinetistka Anna Paulová, která cenu převzala od Anny Fejérové.

„Nesmírně si vážím Ceny Jiřího Bělohlávka a moc za ni děkuji. Mám obrovskou radost a zároveň cítím velkou zodpovědnost, že mohu být držitelkou tohoto ocenění,“ uvedla Anna Paulová. „Letos je to přesně deset let, kdy jsem měla tu čest vystoupit s Českou filharmonií právě pod taktovkou Jiřího Bělohlávka na Open Air koncertu České filharmonie na Hradčanském náměstí. Na tento koncert jsem byla vybrána na základě soutěže ‚Zahraj si s Českou filharmonií‘ a byl to jeden z mých nejkrásnějších hudebních zážitků,“ dodala.

Open Air koncert České filharmonie pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera. | Video: Deník/Radek Cihla

Na koncertu zazněly skladby Smetany, Dvořáka, Fibicha a Nováka a byl vysílán živě na ČT art. Večer provázel znýmá moderátor Marek Eben.

Open Air koncert České filharmonie už tradičně zakončuje koncertní sezonu na Hradčanském náměstí a svou odlehčenou formou přitahuje nejširší publikum. „Česká filharmonie v srdci Prahy k Roku české hudby – to je velká slavnost! Krása, lyrika a hloubka, vznešenost i vtip naší hudby – kéž v nás z toho všeho něco zůstane,“ přeje si jeden z nejvýznačnějších českých dirigentů, Petr Altrichtrer.

Za dobrou věc

Ani letos nechybí dobročinný aspekt koncertu. Posluchači mohli přispět na sbírku SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni, jejíž výtěžek bude použit na humanitární pomoc na Ukrajině a podporu nejzranitelnějších ukrajinských běženců v Česku. Člověk v tísni obětem války na Ukrajině pomáhá již od roku 2014. V průběhu 10 let organizace pomohla přibližně pěti milionům lidí.