S klesajícími teplotami a nadcházející zimou, se postupně po metropoli otevírají i různá veřejná kluziště, kde si mohou lidé zpestřit adventní čas.

Atypickým místem pro bruslení může být například i střecha obchodního centra. „Každý rok chceme návštěvníkům přinést něco originálního, aby si mohli vyzkoušet bruslení na nových místech, kde to není úplně obvyklé. Proto jsme otevřeli kluziště na střeše OC Nový Smíchov nebo uvnitř fontány na pražském Střížkově. Jedná se o unikát v rámci celé republiky, žádné jiné takto kulaté kluziště v Česku nenajdete,“ říká Vít Bouše, organizátor projektu Kluziště Praha.

Další kluziště po Praze zároveň kromě příjemné vánoční atmosféry mohou nabídnout i občerstvení a další doprovodný program pro děti i dospělé. Většina veřejných kluzišť je již otevřena nebo čekají na první adventní víkend (sobota 2. prosince a neděle 3. prosince) jako například Kluziště Letná nebo Smíchovské nábřeží.

Kluziště v Centru Černý most

Adresa: Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9

Zahájení provozu: 10.11. 2023

Vstupné: Dospělí 120 Kč, děti do 5 let zdarma, rodinné vstupné 360 Kč