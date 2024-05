Bruce Springsteen láká na jedinečnou show, kterou předvede na svém jediném koncertu ve střední Evropě a to právě v Praze. Rocková hvězda zazpívá svým fanouškům již v úterý 28. května na letišti v pražských Letňanech.

Časopis Rolling Stone označil Springsteena za "ztělesnění rock'n'rollu" a s více než 140 miliony prodaných desek po celém světě a více než 70 miliony ve Spojených státech je jedním z nejprodávanějších umělců na světě.

Jeho loňská tour sklidnila obrovský úspěch. Na evropskou část se prodalo více než 1,6 milionu vstupenek. vysloužilo si uznání jako všeobecné uznaní jako jedno z nejlepších vystoupení v kariéře kapely. Toto turné v roce 2023 si získalo chválu jako „jedna z nejlepších show vůbec“.

| Video: Youtube

Na turné, které odstartovalo letos v květnu, se Springsteen vydal po boku kapely The E Street Band. Jako první navštívila tato americká hudební ikona Velkou Británii, dále pokračovala do Irska a Francie a nyní se již těší na své české fanoušky. Vstupenky jsou stále k dostání v síti Ticketportal či Ticketmaster.

Springsteen získal za svou kariéru několik ocenení - 20 cen Grammy, Oscara, dva Zlaté glóby a zvláštní cenu Tony. V roce 1999 byl dokonce uveden do Rock-and-rollové síně slávy a v roce 2014 jej následovala skupina The E Street Band, taktéž byli uvedeni do Síně slávy autorů písní.

V roce 2013 dokonce obdržel vyznamenání Kennedyho centra a v roce 2016 mu prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní ocenění v zemi. V roce 2023 Springsteena v Bílém domě vyznamenal také prezident Joe Biden Národní medailí umění za rok 2021.

Podle časopisu Pollstar je Springsteen jedním z pouhých čtyř umělců, kteří od roku 1980 prodali více než 20 milionů vstupenek.