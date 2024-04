„Nebudou chybět nádherní Morpho peleides s blankytně modrými křídly, noční martináči Attacus atlas, velcí soví motýli rodu Caligae nebo známý motýlí cestovatel monarcha stěhovavý (Danaus plexippus)," láká na výstavu na mluvčí botanické zahrady Darina Miklovičová.

V rámci výstavy motýlů bude i panelová výstava k Roku motýlů 2024 věnovaná jejich ochraně a také výstava dávno vyhynulých druhů tropických motýlů Ztracená krása. Exponáty Ztracené krásy pochází z Afriky, Indonésie, Nové Guineje či Himaláje a byly vytvořeny podle skutečných exponátů motýlů.

Panelovou výstavu Rok motýlů 2024 připravuje Botanická zahrada společně s Českým svazem ochránců přírody, kde představí vybrané zajímavosti ze života motýlů a poskytne několik tipů na jejich ochranu.

Ze zahájení výstavy v roce 2023:

„Jako každý rok se mohou návštěvníci těšit na přehlídku několika desítek druhů motýlů z tropických oblastí. Téma migrace je velmi zajímavé a my poodhalíme tajemství, proč někteří motýli cestují často až tisíce kilometrů. Těší mě, že se v letošním roce kromě toho zaměřujeme i na ochranu motýlů, kteří žijí v našich zeměpisných šířkách, spolupracujeme přitom s Českým svazem ochránců přírody,“ uvádí k výstavě Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Praha.

O víkendech a svátcích budou během výstavy motýlů probíhat tematické workshopy, které zájemce seznámí s detaily křídel nebo těla motýlů pod mikroskopem. Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny i výtvarné dílny v prostoru před skleníkem Fata Morgana.

Výstava motýlů: Od 19. dubna do 2. června ve skleníku Fata Morgana

Panelová výstava Rok motýlů: od 30. dubna do 18. května u vstupu do areálu zahrady u pokladny Fata Morgana

Výstava Ztracená krása: jako součást přehlídky živých motýlů v Malém sále v multifunkčním objektu v Ornamentální zahradě