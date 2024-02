Chystaný americký seriál Blade Runner 2099 v produkci Amazonu, který naváže na dva slavné filmy Blade Runner a Blade Runner 2049, se bude natáčet v České republice. Půjde o jeden z nejnáročnějších projektů produkovaný v Česku a bude zahrnovat rozsáhlé stavby ve většině ateliérů studia Barrandov.

Blade Runner 2049

Uvedla to vedoucí Czech Film Commission, oddělení Státního fondu kinematografie, Pavlína Žipková. Podle generálního ředitele Barrandov Studia Petra Tichého by mohli celkově tvůrci nechat v České republice až miliardu korun. První řada seriálu by se měla v barrandovských ateliérech točit do listopadu.

Seriál v produkci Amazonu Blade Runner 2099 se bude odehrávat o 50 let později než děj filmu Blade Runner 2049, který režíroval Denis Villeneuve a do hlavní role obsadil Ryana Goslinga. Film i seriál navazují na slavné sci-fi z roku 1982 režiséra Ridleyho Scotta s Harrisonem Fordem v hlavní roli policisty speciální jednotky Blade Runner bojujícího proti humanoidním robotům v Los Angeles v roce 2019.

"Česká republika byla vybrána pro realizaci jedné z dosud nejprestižnějších hollywoodských zakázek, seriálu Blade Runner 2099. Natáčení pokračování kultovních filmů Blade Runner a Blade Runner 2049 zajišťuje pro Alcon Entertainment a Amazon Studios česká společnost Film United," uvedla Žipková.

Tichý uvedl, že smlouvy jsou sice podepsané, ale je zatím příliš brzy hovořit o konkrétních podmínkách a přesné výši investice. "V tuto chvíli nemáme ani podklady, jaké stavby se budou stavět, kolik bude natáčecích dnů, jsme opravdu na začátku. Všechno se budeme dozvídat během března, ale dá se očekávat, když se podíváte na čísla sérií, které tady byly, ať už Carnival Row nebo Wheel of Time, tak to budou velmi podobná čísla. Rozhodně se bavíme o stovkách milionů korun, anebo dokonce že v České republice nechají miliardu korun. Jistě to bude jeden z největších projektů v letošním roce, který u nás bude," připomněl Tichý velké zahraniční projekty natáčené v Česku. Druhá série Carnival Row měla například náklady 1,4 miliardy korun.

Česká metropole je u zahraničních filmařů populární. Nedávno se v Praze objevil herec Adam Sandler, který hraje v celovečerním filmu Netflixu podle knihy Kosmonaut z Čech (Spaceman of Bohemia). Netflix zde natáčel i snímek The Gray Man.

V Česku se točil seriál Foundation 2 podle Isaaca Asimova pro Apple TV+, jehož třetí řada by se měla natáčet v Prague Studios. Dříve se v Praze točily například akční thrillery Mission: Impossible a Bournova identita, komiksový Hellboy nebo bondovka Casino Royale.