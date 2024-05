Tradiční akce opět nabídne bohatý program pro celou rodinu. Lidé budou moci libovolným způsobem zdolat stometrovou trať nebo si vyzkoušet orientační běh a připraven bude také doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Veškerý výtěžek ze startovného Centrum Paraple použije na zajištění služeb lidem, kteří ochrnuli následkem nemoci či úrazu.

close info Zdroj: DENÍK/Dimír Šťastný zoom_in Charitativní Běh pro Paraple.

„Poranění míchy je obrovský zásah do života, a to jak člověka samotného, tak i jeho rodiny a okolí. A rozhodně neznamená pouze ztrátu schopnosti chodit. Nic není jako dřív. Je potřeba se naučit všechno nově, jinak. Navíc s často zasaženou hybností také horních končetin. Znovu zvládnout kdysi samozřejmé věci, jako třeba sám vstát z postele, obléci se nebo odvézt děti do školy, si žádá hodiny, dny, ale i měsíce nácviků. A také pevnou vůli a podporu. Naším cílem je vracet lidi s poraněnou míchou zpátky do života a k jejich blízkým,” říká David Lukeš, ředitel Centra Paraple.

Běh pro Paraple se koná od roku 2000 na podporu lidí, kteří sami běžet nemohou. Ani letos nebude akce jen o výkonech, ale především o čase stráveném s rodinou a přáteli, o radosti, setkání a pomoci.

A chybět nebudou ani známé tváře, akci zahájí Zdeněk Svěrák, který je jedním ze zakladatelů Centra Paraple. A vystoupí například zpěvačka Barbora Poláková či slovenský písničkář Juraj Hnilica.

close info Zdroj: DENÍK/ Milan Bureš zoom_in Běh pro Paraple.

Návštěvníci se mohou těšit také na brazilskou bubenickou show, kterou předvede uskupení Batala Praha. Organizátoři nezapomněli ani na děti, pro ty bude kromě závodění připraveno divadelní představení či kreativní dílničky. K pomalzení (nejen pro děti) budou připraveni asistenční psi.

Vstupné je 100 korun.