O All American Fest | Video: Deník/Radek Cihla

Praha se chystá na tři dny plné americké kultury, adrenalinu a dobrého jídla. Na pražském Výstavišti se od 30. srpna do 1. září uskuteční All American Fest, který propojí hned čtyři velké akce: Prague Harley Days, Smoke & Fire Food Festival, open-air FMX Gladiator Games a Route 66 Festival. Nebude chybět ani oblíbená spanilá jízda metropolí.

Festival All American Fest odstartuje v pátek 30. srpna ve 14:00 a slibuje návštěvníkům bohatou nabídku aktivit, které osloví milovníky motorů, jídla i adrenalinových zážitků.

Smoke & Fire Food Fest

Letos poprvé se k festivalu připojí také Smoke & Fire Food Fest, který přinese autentickou americkou gastronomii. Na návštěvníky čekají stánky s burgery, křidélky, steaky či žebírky, ale také s americkými šejky, drinky a dezerty.

Podle organizátorů se budou na místě bourat čtvrtky bejků a prasata. Jednotlivé svaly se budou rovnou distribuovat do více než 20 grilů, které na místě budou. To vše poté mohou návštěvníci ochutnávat a naučit se, jak správně grilovat. Pro zájemce o grilování budou totiž připraveny i workshopy, kde se mohou naučit nové techniky.

O All American Fest | Video: Deník/Radek Cihla

Těšit se můžete například na BBQ guru a food youtubera pipMastera, který poradí, jak na správný Low & Slow bůček, trhané vepřové a co na to drůbež a minout nemůžete ani workshop šéfkuchaře Hell Smoke Sultána, který vás nechá nahlédnout do tajů BBQ a vyladěné přípravy pravého Low & Slow. A za vidění bude stat i workshop řezníka mistra Čejky.

PÁTEK, 30. SRPNA

16:30 – 17:30 workshop pipMaster

17:30 – 18:30 workshop bourání prasete mistrem Čejkou

SOBOTA 31. SRPNA

13:30 – 14:00 workshop bourání býka mistrem Čejkou

15:30 – 16:30 workshop pipMaster

17:30 – 18:30 workshop Hell Smoke & Sultán

19:30 – 20:30 workshop bourání prasete mistrem Čejkou

NEDĚLE 1. ZÁŘÍ

14:00 – 15:00 workshop pipMaster

15:30 – 16:30 workshop Hell Smoke & Sultán

Prague Harley Days

Jedním z hlavních lákadel All American Festu budou Prague Harley Days, které přivítají nejen fanoušky motocyklů Harley Davidson. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy nových i upravených motorek a také na možnost se na těchto ikonických strojích svézt.

Po celé 3 dny máte jedinečnou šanci zažít Harley-Davidson Demo jízdy, a to zcela zdarma. Stačí dorazit k demo trucku, vybrat si čas a konkrétní model a pak už jen osedlat motocykl. Řidičský průkaz skupiny A, občanský průkaz a moto výbavu s sebou.

PÁTEK 30. srpna – NEDĚLE 1. září (každou hodinu vyjíždí jedna vyjížďka)

Spanilá jízda

V sobotu 31. srpna se bude konat tradiční spanilá jízda Prahou, která letos navíc povede po úplně nové trase. Jízda startuje v 10:30 na Výstavišti.

Spanilá jízda Harley Davidson Prahou arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 1/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 2/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 3/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 4/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 5/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 6/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 7/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 8/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 9/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 10/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 11/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 12/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 13/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 14/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 15/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 16/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 17/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 18/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 19/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 20/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 21/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 22/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 23/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 24/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 25/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 26/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 27/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 28/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 29/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 30/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 31/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 32/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 33/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

info Zdroj: Deník / Klára Cvrčková 34/34 Spanilá jízda Harley Davidson Prahou.

Kolona motorek projede přes Nuselský most a Pražského povstání, odkud se vrátí zpět na Výstaviště. Očekává se účast až 800 motorkářů, jejichž jízdu bude doprovázet policie. Jízda bude dle organizátorů zhruba 45 minut dlouhá.

Detailní popis trasy spanilé jízdy:

O All American Fest | Video: Deník/Radek Cihla

SOBOTA 31. srpna - 10:30 start (řazení od 9:00 – nezapomeňte si včas vyzvednout v info stánku pásku na motorku opravňující k účasti ve spanilé jízdě!)

FMX Gladiator Games

Adrenalin na festivalu zajistí open-air FMX Gladiator Games, kde budou k vidění akrobatické triky na motocyklech včetně skoků a salt.

Jezdci v čele s Petrem „Pilníkem“ Pilátem předvedou to nejlepší ze svého nepřeberného rejstříku skoků, salt a triků, při kterých bude doslova tuhnout krev v žilách.

V pátek a sobotu se navíc můžete těšit na speciální night jump – půlhodinový set exhibic freestyle motokrosu za umělého osvětlení.

PÁTEK, 30. SRPNA

16:00 – 16:30

night jump 20:30 – 21:00

SOBOTA 31. SRPNA

12:00 -12:30

17:00 – 17:30

night jump 20:30 – 21:00

NEDĚLE 1. září

12:00 -12:30

16:30 – 17:00

Route 66

Letos poprvé se All American Fest spojuje i s evropským festivalem Route 66. Legendární americká silnice doslova protkne pražské Výstaviště. V jeho areálu najdete hned 10 stanovišť, které připomenou 10 významných míst na americké Route 66.

Přímo na All American Festu se navíc uskuteční premiéra dokumentárního filmu ROUTE 66 & ROCK’N’ROLL mapující velkolepé turné a jízdu české rockové kapely Doga právě po Route 66. Premiéry se dokonce zúčastní přímo i členové kapely.

Festival bude doplněn výstavami amerických aut, koncerty, sobojem kapel, poledance a ukázkami amerických sportů.

Vyhrajte cestu do Ameriky

Zábava na návštěvníky navíc nečeká jenom na místě, ale lze vyhrát cestu po Americe a Route 66. A to jen tak, že si koupíte vstupenku a její číslo vyplníte společně s odhadem, kolik se vypije na festivalu během víkendu piv.