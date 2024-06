Že to občas třeba zabolí? Může. S tím se počítá. „Tohle bych zavedl úplně všude,“ řekl Deníku tatínek se synkem v náruči, který jen krátce předtím musel pofoukat bebí a konejšit vzlyky. Nešikovnost bolí – a je dobré, že to děti mohou poznávat na vlastní kůži.

Zkušenosti s provozem prvního dobrodružného hřiště se mají uplatnit i jinde, říká radní Prahy 6 Petr Palacký. | Video: Deník/Milan Holakovský

Místo fantazie a dobrodružství nabízí třeba úžasnou pirátskou loď, ve které by jen škarohlíd viděl nevzhledné palety sestavené tak, že to může být snad i nebezpečné; zkombinované ještě s bůhvíjakým odpadem.

Nebo kousek stranou: mezi rozmanitými domečky (a patrně i prodejnou či také snad bunkrem) tu stojí prolézačka s houpáním, ze které by někdo snadno mohl spadnout. Pod ní je jen obyčejný trávník. Žádná vzorně upravená dopadová plocha vybudovaná v souladu s prováděcími předpisy vyhlášky X, udržovaná tak, jak stanoví nařízení Y a s hygienickými kontrolami podle paragrafu Z.

No a co? Tady je to vlastní svět od A do Z. Sešněrovaná pravidla pro podobu dětských hřišť, s důrazem na bezpečnost a nezávadnost certifikovaných herních prvků, tady neplatí. Děti se nejen vyřádí, ale také se učí pracovat s „přijatelným nebezpečím“.

„Je to tu super, i když vylézt až nahoru se trochu bojím," pochválila příležitost užít si dobrodružství spojené i s kapkou strachu asi sedmiletá holčička. Na vrcholu jednoho z domečků pak stanula během čtvrtminuty. Kdože se to tady ještě před okamžikem bál?

Lektoři nic neorganizují. Dohlížejí

Vítejte ve světě, kde si děti vytvářejí herní prvky samy. Kde si dokážou pohrát a zabavit se tak, jak bývalo běžné v dobách, než jejich životy začaly ovládat mobily, displeje či klávesnice. A než jakýkoli nápad už ve chvíli, kdy se objeví, začaly dusit zákazy vzešlé z obav, že by se mohlo „něco stát“. Co se tu stane, stane se; teď hned to může být zdrojem poučení – a jednou třeba i vzpomínek na poprvé v životě rozbité koleno.

Co když ale hrozí vážnější malér? Na to, aby se nepřihodilo něco skutečně zlého, dohlížejí služby školených lektorů. Ti sami činnost neorganizují. Jejich úkolem ale je nejen malým tvůrcům poradit, případě ukázat, jak různé nástroje uchopit a jak s nimi pracovat, ale také zajišťovat dozor: sledovat dění, kontrolovat stabilitu vytvořených konstrukcí a usměrňovat nápady.

Nikoli říkat, co dělat – ale co nedělat: vysvětlit, co už by bylo za hranou (a proč). Děti si totiž mohou přijít pohrát i samy: bez dohledu rodičů, prarodičů či starších sourozenců. Nebo třeba družinářek; i ty zde s jejich svěřenci můžete často potkat. Děti do sedmi let nějaký doprovod mít musí, ty ve věku od osmi do patnácti mohou přicházet i samostatně.

Vyřádit se zde lze zdarma od úterý do neděle vždy mezi 14. a 19. hodinou. Oficiálně zatím do 27. června – podle všeho však bude otevřeno ještě během druhého týdne v červenci. Tak to alespoň předběžně plánuje radní Prahy 6 pro životní prostředí Petr Palacký (STAN s podporou Zelených/Zelení). S vysvětlením, že prodloužení provozu je závislé hlavně na dostupnosti lektorů, z nichž mnozí jsou vázáni dalšími povinnostmi na letních dětských táborech.

Zázemí pro hry si děti stavějí samy

Ráj dětských radostí v jejich vlastním světě, nazvaný Dobrodružné hřiště nebo také Adventure Playground, Praha 6 spolupracující se spolkem Město přátelské k dětem i s domem dětí a mládeže zkušebně otevřela v klidném zákoutí Na Kocínce nedaleko areálu vysokých škol – a současně na dohled od vily, kde žil herec, režisér a divadelník Vlasta Burian.

Hřiště, které si děti staví samy, je u nás zřejmě unikátní; jedná se ale o koncept osvědčený v zahraničí. Zde zatím ožívá během června – a navíc může být přidán ještě týden v červenci.

Na začátku byl prázdný oplocený pozemek s připravenou zásobou dřeva, provazů i dalších materiálů – trubek, kartonů, pneumatik i rozmanitého harampádí – a také se základním nářadím či třeba s množstvím vrutů i pár hřebíky.

Materiál částečně pochází z darů, něco nakoupila městská část. Co z něj na „stavebním hřišti“ vzniká, záleží jen na přicházejících dětech: na tom, co dokážou vymyslet a zvládnou postavit (přičemž je také podstatné, aby se na jednom i druhém dokázaly domlouvat mezi sebou navzájem). Nápadům se ale meze nekladou – jakkoli to leckomu v dnešní době může připadat až příliš „nové“ a „progresivní“.

Ten, kdo už se řadí mezi „pamětníky“, může naopak vidět návrat k dětským hrám minulosti: „Jako ‚za nás‘!“ Zájem přicházejících dětí přitom ukazuje, že příležitost si takto zařádit je lákavá.

Dobrodružství volné hry

Dospělácký pohled oceňuje aktivity, které se výrazně odlišují od činností, jimž se většina dětí ve volném čase běžně věnuje. To říká i místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková (Praha 6 Sobě), která má na starost oblast školství.

„Podobné aktivity, které přispívají k rozvoji dětské fantazie, a především manuální zručnosti, vítám,“ chválí. S tím, že vidí i další klady: „Možnost pobytu na čerstvém vzduchu a týmovou práci.“

Děti musí poznat, že to bolí, když se praští, míní návštěvník Dobrodružného hřiště v Dejvicích. | Video: Deník/Milan Holakovský

Přikyvují i iniciátorky projektu ze spolku Město přátelské k dětem architektka Mirjana Petrik a pedagožka Carolina Sidon, jimž se podobné využití kusu „městské divočiny“ v místě budoucího staveniště nové školní budovy náramně zamlouvá.

„Odbornou diskuzi o dobrodružné hře a aktuálních potřebách dětí ve městě vedeme již řadu let,“ připomínají s tím, že Adventure Playground Na Kocínce tyto potřeby naplňuje.

Co se zde odehrává, oceňuje i radní Palacký. „Jde o možnost volné hry a tvůrčího trávení volného času pro větší děti. Věřím, že tento model hřiště, velmi oblíbený například v Německu, se zde ujme – a bude dále šířit,“ poznamenal.

Oceňuje, že i s domluvenými návštěvami družin a školních tříd se na místě vystřídají dvě stovky dětí denně. A už vyhlíží jinou plochu, kde by dobrodružné hřiště mohlo působit natrvalo.

Venkovních heren zkřížených s dílnou, jaká Prahu 6 zatím vyšla na čtvrt milionu korun (zaplatit bylo třeba přípravu pozemku, nákup materiálu i jednorázové proškolení lektorů), by mohlo přibývat. Praha 6 hledá nové vhodné místo (patrně už i našla, ale radní Palacký nechce nic zakřiknout) – a také se ozývají zájemci o získání zkušeností či metodických pokynů. Z Prahy 3, Prahy 7, Prahy 8, Jindřichova Hradce, Tábora, Ústí nad Labem, ale třeba až ze Zlína nebo i Frýdku-Místku.

Když se praštíš, holt to bolí

Nadšení neskrývá jeden z tatínků, s nímž Deník na místě hovořil. „Nešikovnost bolí,“ řekl napůl Deníku a zpola svému synovi, když oceňoval možnost zkusit si něco vytvářet – a také vyzkoušet, co obnáší, když člověk „praští vedle“.

„Musí vědět, že když se bouchne do prstu, tak to bolí,“ konstatoval. Oceňuje přítomnost dozoru, s nímž „je to v pohodě“ – a míní, že podobných míst by mělo vzniknout mnohem, mnohem víc. Když už podobné zážitky dětem většinou chybějí z běžného života.

Jiný muž, dnes už dědeček vnoučat, jež mu daly dvě dcery, připomněl: „Mně, když jsem byl kluk, děda, kterému jsem rád pomáhal, říkával, že ‚nešikovné maso‘ se musí otlouct a ořezat. A se smíchem dodával, že letos to holt bolí hodně; loni to prý tolik nebolelo. Když jsem se praštil a brečel, že chci mámu, řekl, že maminka tu není. Sám obhlédl zranění – s tím, že tohle je fakt velký problém a bude to bolet dlouho. Já na to vzpurně, že to nic není a už teď to nebolí. On ale trval na tom, že ránu musíme omýt a ošetřit. Nebo naopak řekl, že když neteče krev, nestojí to za řeč. A nestálo,“ zavzpomínal s tím, že podle jeho mínění mu tyhle zkušenosti daly po život možná víc nežli sto knih; o televizi nemluvě. Oceňuje, že i dnes lze najít místo, kde se podobná zkušenost dá získat. Relativně bezbolestně.