Adresa: PVA EXP PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Kdy: 7. až 10. prosince

Web: www.vanocnidny.cz

Specializovaný veletrh na vánoční dárky STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY nabídne až 10 000 tipů na dárky od 190 vystavovatelů z Česka, Slovenska, Německa a Velké Británie. Letošní ročník veletrhu bude mimořádný také díky speciální sekci, která je zaměřena na KREATIVITU a TVOŘENÍ. Pro gurmány je připravena gastro zóna nazvaná VÁNOČNÍ HODY. Na své si přijdou i celiaci a vyznavači zdravého životního stylu. Vánoční bezlepkový trh Společnosti pro bezlepkovou dietu je připravený na sobotu.

PVA EXPO Letňany.Zdroj: se svolením PVA EXPO Letňany

Přijďte si nakoupit dárky bez stresu a vyrobit vánoční dárek a dekoraci s odborníky. Přijede i pohádkový princ herec Pavel Trávníček se svou autogramiádou. Knížku Tři oříšky pro prince bude herec podepisovat v sobotu 9. 12. od 15:00 u stánku Charon Media.

Vstupenku zakoupíte zde.

Nelákají vás přeplněné trhy na náměstích, a přesto si chcete užít romantickou vánoční atmosféru v centru Prahy? Pak zamiřte do zahrady Slovanského domu. Pod stoletými platany, uprostřed sváteční výzdoby, které letos dominují drobné hrdličky coby symboly naděje, přátelství, lásky a míru, můžete posedět v originálních vyhřívaných iglú a dát si voňavý svařák.Letos je k mání bílý svařák s levandulovým medem, sušeným ovocem a dotekem a červený svařák s červeným ovocem, pomeranči a černým pepřem.

Adresa: Náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město

Kdy: 31. prosince 2023

Web: www.hybernia.eu/predstaveni/zpivani-v-desti/

Instagram: www.instagram.com/divadlo_hybernia/

Nevíte, co budete dělat v Praze na Silvestra? Máme pro vás skvělý tip kam 31.12.2023 vyrazit a zažít atmosféru starého Hollywoodu. V divadle Hybernia se bude konat repríza muzikálové inscenace Zpívání v dešti! Můžete se těšit na záplavu krásné muziky, vtipných textů, skvělých tanečních choreografií, a dokonce i stepování.

Divadlo Hybernia.Zdroj: se svolením Divadla Hybernia

Vystoupení je vhodné pro děti i anglicky mluvící díky titulkům. V hlavních rolích - Jan Kříž, Robert Urban, Jan Révai, Kateřina Bohatová, Václav Vydra, Marie Křížová a Barbora Šampalíková.

Na této výstavě uvidíte současná umělecká díla vytvořená pomocí nejmodernější zobrazovací techniky. Uvidíte a především zažijete! Technologie jako jsou 3D projekce, videomapping, LED mapping nebo interaktivní videoprojekce dokážou diváka naprosto vtáhnout do samotného díla a dát mu možnost ovlivňovat jeho podobu pouhou svou přítomností.

Adresa: Bubenské nábřeží 306/13, 170 04 Praha 7 - Holešovice

Kdy: Přehlídka řemesel v Hale 17 do 10. prosince, zimní kino každý adventní čtvrtek u Haly 22

Web: www.holesovickatrznice.cz

Zdroj: se svolením Holešovické tržnice

Řemesla, folklor a design v Holešovické tržnici – unikátní spolupráce s platformou Bohemian Perfection a Nadačním fondem Moravská krása nabízí prodejní přehlídku tradičních i designových řemeslných výrobků, výstavu s názvem V kráse ornamentu a desítky workshopů s mistry řemesel.

Holešovická tržnice.Zdroj: se svolením Holešovické tržnice

To je hlavní letošní nadílka Adventu v Tržnici vedle oblíbeného zimního kina a svařáku nebo prodeje kaprů a vánočních stromků Bez obalu. Přehlídka řemesel, folkloru a designu probíhá v Hale 17 do 10. 12. a zimní kino pak najdete na plácku u Haly 22 každý adventní čtvrtek.

Adresa: Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4

Web: www.svetmeduz.cz

Na střeše OC Arkády Pankrác v Praze objevíte jedinečnou expozici Svět Medúz, kde naleznete více než 10 tisíc medúz různých druhů, tvarů i velikostí v 38 akváriích. Unikátní projekt spojuje život medúz pod jednou střechou.

Svět medúz nabízí audiovizuálnímí show a pro děti je připraven tobogán, venkovní hřiště a dětský koutek s interaktivními stěnami. Ohromí vás největší akvárium ve tvaru koule, které zapsané o zápis do Guinnesově světě rekordů.

Svět medúz.Zdroj: se svolením Světa medúz

Medúzy jsou jedním z nejstarších živočišných druhů vůbec. Hlubiny světových oceánů obývají již miliony let. Vyznačují se hypnotizujícím vzhledem, který navíc umocňuje široká škála až fluorescenčních zbarvení, kterými prosvěcují napříč podmořskou temnotou.

Galaxie barev – jedinečná robotická show a zábavná expozice

Adresa: Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 - Chodov

Web: www.galaxiebarev.cz



V pražském obchodním centru Westfield Chodov vznikla Galaxie barev. Zábavní zóna, která svým vzhledem připomíná nekonečný vesmír plný světelných efektů, návštěvníkům nabídne největší robotickou show svého druhu na světě nebo zóny s interaktivním uměním, které si mohou vyzkoušet. Tyto instalace podněcují k fantazii nejen malé, ale i velké diváky a aktivně je zapojují do tajů interaktivního umění. Dohromady se zde přitom nachází 600 metrů čtverečních zrcadel a 250 milionů pixelů.

Galaxie barev.Zdroj: se svolením Galaxie barev

Interaktivita celé expozice je to, co nadchne nejen velké, ale především i malé návštěvníky. Mezi další instalace patří například kaleidoskop v nadživotní velikosti, do kterého je možné vstoupit, zrcadlový tunel s barevnou řekou nebo obrovské šestihranné LED televize ve tvaru krychle v zrcadlovém oktagonu. Děti si mohou vyzkoušet i digitální malování na velkých obrazovkách a své výtvory následně vytisknout na hrnek, tričko, obraz nebo puzzle.