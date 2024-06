„Skvělé a báječné,“ shrnul Deníku své pocity generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr po absolvování cesty z Prahy do Bratislavy, tamních jízd pravidelnosti a návratu zpět do české metropole.

Přímo ze sedadla spolujezdce „tříoké“ Tatry 87 z roku 1947 těsně předtím, než řidič Petr Korbelář projel cílem právě před budou technického muzea. To na „Míle“ vypravilo i posádky, představující půvab a kondici vozů z jeho sbírek.

Jestliže se o aktivních lidech, kteří se už mohou pochlubit nějakou tou zkušeností, často říká, že věk je jen číslo, naplno to může platit i o letitých automobilech.

Vzpomínkovou jízdu veteránů 1000 mil československých provází prvorepubliková atmosféra – včetně módní přehlídky. | Video: Deník/Milan Holakovský

S náročnou štrekou, co nejvěrněji kopírující trasu legendárního meziválečného závodu 1000 mil československých, si udržované veterány většinou poradily bez problémů. Byť jim je většinou už kolem devadesátky – a některé jsou ještě citelně starší.

Do Bratislavy nedojel z celého startovního pole jediný vůz; tam pak do dalšího programu kvůli poruchám nenastoupily tři posádky. Ještě v cíli pak bylo možné zaslechnout dohadování jezdců o tom, jak to vlastně nakonec dopadlo: nedojely čtyři posádky, nebo nakonec vzdaly jen dvě?

Mimochodem: hned čtyři ze zúčastněných aut se účastnila i původního prvorepublikového závodu, který se jel v letech 1933–1935. Bylo to tenkrát nejen vrcholná a hojně sledovaná událost motoristická, ale i velmi významná záležitost společenského dění.

Dojezd účastníků k Národnímu technickému muzeu patří v posledních letech k vyhledávaným příležitostem příznivců k setkávání s veterány. Fandové si je mohou nejen zblízka prohlédnout a nafotit všechny detaily, ale mohou si také promluvit s jezdci a vyptat se jich na to, co je zajímá.

Stačilo se ale jen zaposlouchat, co říká do mikrofonu moderátor – a zájemci si mohli odnést spoustu poznatků. Obsáhleji pohovořil třeba o momentech z historie automobilek Ford a Volvo – a to ve vazbě na jejich osudy spjaté s výrobou těch vozů, které právě dorazily do cíle.

I když byl moderátor chválen ze všech stran, aktivně zval na závod Zbraslav–Jíloviště chystaný na první víkend v září a přímo na místě přislíbil vystoupení i na další akci, Deníku zdůraznil, že si nepřeje zveřejnit jméno. „Já v dnešní době nerad dávám své údaje,“ vysvětlil.

Sám ale má v hlavě detailní přehled nejen o historických automobilech, ale o těch, kteří u nás s nimi jezdí. Alespoň o těch skalních veteránistech. Ukázalo se to ve chvíli, kdy se mu představil člen rodiny nadšenců pro automobilovou historii: okamžitě si vybavil, jaký automobil vlastnil jeho otec.