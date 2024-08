Pátek 30. srpna

Na stojáka

Kdy: Od 19

Kde: Gauč, Výstaviště 415, Praha 7

"Doražte do Prahy se posadit s Na Stojáka na Gauč na Výstavišti! Sedět, ne na Pankráci, bude Tigran Hovakimyan, Adéla Elbel a Ondřej "En.Dru" Havlík," lákají diváky pořadatelé akce.

Letní kino v botanické: Hrabě Monte Christo

Kdy: Od 20

Kde: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: 100-150 Kč

Horká novinka a velkolepé zpracování slavného dobrodružného románu Alexandra Dumase staršího se odehrává v Marseille roku 1815. Mladý lodní důstojník Edmond Dantes zažívá vrchol svého života, ale je zrazen a nespravedlivě uvězněn v pevnosti If. V kobce se spřátelí s Abbé Fariou, který mu odhalí tajemství o ztraceném pokladu. Po čtrnácti letech se Edmondovi podaří uprchnout, najít poklad na ostrově Monte Christo a vrátit se jako temný mstitel, aby se pomstil svým zrádcům. Hlavní roli mstitele ztvárnil Pierre Niney… Možnosti vstupu na promítání jsou dva: pokladna Bohnice a východ do ulice Nádvorní v Ornamentální zahradě.

Sobota 31. srpna

Srpnový blešák na Heřmaňáku

Kdy: 9-14

Kde: Řezáčovo náměstí, Praha 7

Poslední srpnovou sobotu nebude na Heřmaňáku o smích a úsměvy nouze. A na co dalšího se můžete těšit? Na až nepřeberné množství věcí hledajících nový domov. To nejlepší ze svých přebytků vám totiž jako vždy přijde nabídnout na devadesát prodejců. Přijďte se porozhlédnout po tom, co sháníte, po čem toužíte nebo o čem ještě netušíte, že prostě nutně potřebujete.

Prosecco Fest

Kdy: 12-19

Kde: Villa Richter, Staré zámecké schody 6/251, Praha 1

Za kolik: 190-250 Kč

Lehké, podmanivé, osvěžující, šumivé víno s typicky italským espritem a elegancí. Takové je Prosecco, které si získává stále více příznivců po celém světě. Kdo patří mezi ně, může přijít v sobotu 31. srpna do areálu Svatováclavské vinice u Vily Richter. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý výběr šumivých vín přímo z vyhlášené italské oblasti Veneto. Čeká je oblíbené Prosecco, Prosecco Rosé a další od předních vinařských producentů v doprovodu DJs a Jazz bandu. Celý den si budou moci pochutnat na italských specialitách.

Barevná devítka

Kdy: 12-21

Kde: Park Podviní, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

Sobota bude patřit v pořadí již 20. ročníku oblíbeného multikulturního festivalu Barevná devítka, plného hudby a gastronomie z celého světa! Tato významná pražská kulturní a společenská událost se opět uskuteční v příjemném prostředí pražského parku Podviní. Barevná devítka nabízí kromě pestrého hudebního programu i příležitost pochutnat si na různých gastronomických specialitách z několika kontinentů. Akci pořádá Městská část Praha 9. Více informací zde.

Neděle 1. září

F.O.O.D. piknik

Kdy: Od 9

Kde: Park Ladronka, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Spoustu nových stánků, kuchařské show, skvělé jídlo a milá setkání. To je F.O.O.D. piknik v pražské Ladronce, který se již tradičně bude konat poslední prázdninovou neděli. Celý den můžete strávit ve společnosti známých osobností z oblasti české gastronomie. Přijďte si užít den plný skvělého jídla, pití a zábavy.

Opera v Šárce: Bedřich Smetana - Tajemství

Kdy: Neděle od 14

Kde: Divoká Šárka, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Městská část Praha 6 vás srdečně zve na představení opery Bedřicha Smetany Tajemství. V místech původního přírodního divadla v produkci Originálního hudebního divadla Praha vystoupí sólisté, sbor a orchestr opery Národního divadla v Praze.

Dostihy: 79. St. Leger a 46. Velká cena Prahy

Kdy: Od 11, první dostih od 13, poslední od 17.45

Kde: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

Za kolik: 200 Kč, kompletní ceník zde

Tématickým programem prvních zářijových dostihů bude loučení s prázdninami. Kromě tradiční dávky závodů tak bude připraven i bohatý doprovodný program pro děti.

Vícedenní akce

Turnaj králů

Kdy: Sobota a neděle 13-19

Kde: Park Maxe van der Stoela, Praha 6

Za kolik: 100-150 Kč

Letošní Turnaj králů bude věnován druhé polovině života a vlády Karla IV., který svojí sňatkovou politikou velice významně upevnil a rozšířil svojí říši. Připomene si sňatek tohoto panovníka s Eliškou Pomořanskou, kdy na císařský dvůr dorazí významní rytíři a utkají se ve velkolepém turnaji na koních. Diváci se mohou těšit na rytíře na koních v královském turnaji, dobovou kapelu, panoše, dvorní dámy a další kostýmované účinkující. Tradiční ponožkovou bitvu pro děti a malý dárek pro každého malého bojovníka. Chybět nebude ani dobové tržiště a občerstvení.

All American Fest na Výstavišti

Kdy: Pátek až sobota

Kde: Výstaviště (spodní část areálu), Praha 7

Za kolik: Od 500 Kč

"Spojili jsme to nejlepší z amerických motocyklů, kár, gastronomie, sportů a zábavy do třídenního festivalu, kterým na konci léta žije celá Praha," zvou pořadatelé této akce.

Keramické trhy na Kampě

Kdy: Sobota a neděle 10-19

Kde: Ostrov Kampa, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

Pražská Kampa ožije již podevatenácté atmosférou keramických trhů. O víkendu představí svou práci nejlepší tuzemští keramici a hrnčíři. Občerstvení jako od maminky obstará úspěšný sociální podnik Café Therapy. Těšte se také na zajímavý doprovodný program.

VÍNOhradský košt

Kdy: Pátek 14-22, sobota 12-22

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Vstupné 150 Kč v podobě degustační skleničky

V pátek areál letní zahrádky zaplní bezmála dvě desítky vinařů, kteří představí své bílé, růžové, červené či šumivé víno. A vy rozhodnete, které z nich je nejlepší! Samozřejmostí je i další bohatý doprovodný program. Více zde.

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

close info Zdroj: AP zoom_in Projeďte si tobogán s virtuální realitou!„Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!