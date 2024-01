/VIDEO, FOTO/ V pražském Braníku se v sobotu po poledni sešli otužilci na 21. ročníku otužilecké soutěže Branické ledy. Na akci se přihlásily zhruba tři stovky otužilců.

Nejstarším přihlášeným účastníkem se stal Andrej Dzuba (1942) z Prostějova a nejmladším dvanáctiletý Vojtěch Kočina. Plavci se vydali na tratě dlouhé od 100 do 750 metrů. Soutěž každoročně pořádá I. plavecký klub otužilců a akce je součástí Českého poháru v zimním plavání a 12. ročníku Memoriálu Ladislava Nicka.

"Jediné negativum je rychlost vody, protože jinak je voda krásně studená, má 3,5 stupně Celsia, to je takzvaná voda ledová a svítí sluníčko, takže máme ideální podmínky pro soutěž," řekl ČTK organizátor Tomáš Prokop. Závodníci kvůli rychlosti tekoucí vody musím plavat po proudu. "Protože povrchová rychlost toku je 31 metrů za minutu a v takových podmínkách je možné plavat pouze po proudu," řekl Prokop.

Nejstarší závodník Andrej Dzuba si letos vybral trasu dlouhou 500 metrů. "Vybral jsem si ji, protože teče voda, mám už léta a navíc mě trochu bolí rameno, takže to snad zvládnu," řekl Dzuba, který s otužováním začal v roce 1975 a přivedl jej k tomu jeden z jeho kamarádů. "Já to zkusil a začalo se mi to líbit. Je to pro zdraví prospěšné. Z vojny jsem měl zánět dutin. Začal jsem plavat a za pár let jsem zjistil, že to odeznělo," řekl Dzuba. Každému, kdo se chce otužovat, by doporučil zjistit, zda je zdravotně v pořádku. Následně musí být trpělivý a nechtít být ihned na úrovni zkušených otužilců.

Organizátoři pro účastníky připravili trať na 100 metrů, která je kondiční, a tratě měřené na čas o délce 250, 500 a 750 a 1000 metrů. Do Braníku dorazili závodníci z celého Česka i zahraničí, například ze Slovenska a Polska a jeden závodník i z Hongkongu.

Z registrovaných zhruba tří stovek účastníků je 200 mužů a kolem 100 žen. "Počet účastníků se každoročně trochu zvyšuje. K poměru mužů a žen, já jsem rád, že je ten poměr zhruba dvě ku jedné, protože dříve to bylo spíš čtyři ku jedné, takže je to výborné, že se do toho ženy pustily," dodal Prokop.