/FOTOGALERIE, VIDEO/ Čarodějnické oslavy v Praze počasí nepřekazilo. Byť výstraha meteorologů upozorňující nejen na sucho, ale především varující před silným větrem přinesla otázky, jestli tradiční filipojakubské reje bude smět provázet oblíbené (a z pohledu mnohých účastníků přímo nezbytné) zapalování ohňů i zda se tyto akce vůbec uskuteční – přičemž některá z chystaných pálení skutečně byla zrušena.

Pálení čarodějnic v areálu fotbalového hřiště v Cholupicích na jihu Prahy. | Video: Milan Holakovský

Hasiči nicméně jasně stanovili podmínky a opatření, které organizátoři musí dodržet, aby tradice mohla zůstat tradicí. Čarodějnické oslavy tak vítr neodfoukl.

Dopadlo to příznivě. Zásahů, které měly souvislost s rozděláváním ohňů, pražští hasiči během noci, kdy se duben mění v květen, zaznamenali jen šest. Nešlo o nic závažného. „Byly to naštěstí menší požáry travních porostů, které nezpůsobily žádné škody,“ upřesnili na twitterové síti X.

Třeba na jižním okraji Prahy zvali organizátoři na akce s čarodějnickým program bez ohně, leda s opékáním buřtů či grilováním, například do Domyno Burgeru, do RouBike coffee v novém působišti v Komořanské ulici či do areálu házenkářů Spartaku Modřany v Modřanské rokli, známého pod označením U Osamělé blechy. Nechyběly však ani pozvánky k ohni.

V Modřanské rokli připravili pálení dobrovolní hasiči z Libuše u retenční nádrže Libušská. Jejich kolegové z Cholupic uspořádali pálení čarodějnic s programem pro rodiny s dětmi na letišti Točná. A přímo v Cholupicích se hojně navštívený čarodějnický oheň rozhořel v areálu hřiště TJ Sokol. Tam zavítal i Deník.

Zdroj: Milan Holakovský

Zaznamenal, že právě toto hřiště dokonce „odloudilo“ některé návštěvníky, mající původně namířeno k letišti. Potvrdila to maminka dvou malých rošťáků Martina, která se s chlapci vydala na čarodějnický výlet až z krčského sídliště. Předem si na internetu našla, co hasiči u letiště chystají: čarodějnické soutěže, skákací atrakce, k vidění technika hasičů i ta letecká… Také plán cesty vypadal slibně: doma nastoupit do autobusu, dojet do Cholupic – a pak kousek pěšky. Nu, delší kousek. Ale odtud je to po rovině, takže hezká procházka; z Komořan by to bylo do kopce, což by se klukům asi nelíbilo…

Cesta s nemilým zdržením

Přípravy se trochu protáhly, takže rodina vyrazila později, než plánovala: až po půl šesté večer. Martinu zaskočil už nástup do autobusu vyhledaného v aplikaci Lítačka. To se u linky 113 vyplatí: ne všechny spoje mají stejnou konečnou zastávku; až na Točnou jedou jen některé. Jenže: autobusu, který zhruba v očekávaném čase zastavil u sídlištní zastávky, svítil na čele nápis Sídliště Písnice. To nestačí: jede jen k Sapě. Vzápětí se objevil další: Písnice. Jede o kus dál, ale pořád to nestačí. Hned za ním ale bylo vidět další sto třináctku. Konečně: s nápisem Točná.

Podívejte se: Ve Žlutých lázních upálili čarodějnici a zahájili letní sezonu

Zvláštní; tohle běžné nebývá. A v té chvíli se ještě nedalo tušit, že zanedlouho budou stát tyto autobusy v koloně na dohled od sebe; všechny se „vešly“ na vzdálenost necelých sto metrů. Průjezd Libuší totiž po úterní 18. hodině provázel kolaps – a dostat se z jedné zastávky k druhé trvalo i dvacet minut. Hodně cestujících proto vystupovalo a vydali se dál po svých – synové Martiny ale trvali na tom, že se vracet nechtějí: pojede se dál. „V té chvíli ale nad slibovanými čarodějkami převážilo očekávání, že na konci kolony uvidí nějakou bouračku,“ připustila maminka.

Pohledu na místo nehody se ale hoši nedočkali. U písnického sídliště kolona prořídla a od kruhového objezdu u Sapy už jel autobus plynule – což však nerozptýlilo obavy Martiny z toho, co se při opravdu velkém zpoždění ještě podaří stihnout. Když pak rodina vystoupila na zastávce Cholupice a viděla čarodějnický ruch na hřišti – akci, o níž předtím neměla ponětí – se syny se maminka shodla, že dál k letišti už se nepůjde.

Lákavý ruch na hřišti

Hraje tu muzika, stranou je postavený oheň i s postavou čarodějnice, děti dovádějí na hřišti i na posilovací konstrukci, lidé všeho věku opékají buřty, stánek s občerstvením přímo v obležení. Zůstanem!

Zdroj: Milan Holakovský

Pohled na tabuli s cenami Martině dokonce přivodil potěšený úsměv: grilovaný hermelín i klobása po 85 korunách, krkovička za sto, buřtík stojí 45 Kč a párek v rohlíku 35. „Vítejte v Cholupicích!“ zhodnotila ceník. Žíznivce zase mohly potěšit třeba ceny točeného piva: třetinka za třicet, půl litru za 40 korun.

Zapálení? Ověřené a prověřené

„Támhle ta blondýna, co točí pivo,“ dostal Deník odpověď na otázku, kdo je hlavním organizátorem, se kterým by bylo možné pohovořit o přípravách akce a nejistotě kolem toho, co vzešlo z varování meteorologů. Od těch místní pořadatelé věděli, že se vítr má utišovat. První pohled totiž nepůsobil moc nadějně.

Praha slaví výročí 20 let České republiky v Evropské unii bohatým programem

Deník na místě zaznamenal, že silnější fouknutí dokáže na stole povalit zpola vypitou plechovku coly – a dokonce poté, co se nadzvedne klobása, shodit tácek, i když na něm leží dva krajíčky chleba… „Vítr je nepříjemný nejen kvůli ohni,“ řekl také Deníku jeden z návštěvníků akce. „Je mi docela chladno, i když máme celkem teplé počasí,“ svěřil se.

Iveta Dostálová, která si pronajímá hospodu na hřišti a stála za uspořádáním akce, stačila Deníku říci jen pár slov. Měla frmol. I když ji na stánku s občerstvením obklopovali pomocníci a pomocnice, sama se nezastavila – a mezi pípou a lednicí zřejmě nachodila pěkných pár jarních kilometrů. „Máme to prověřeno, oheň hořet může – a zapálíme ho v osm hodin,“ konstatovala. Pak se to stalo prakticky na minutu předně podle toho, jak předtím ohlásila.

Hodně rodin dětí z fotbalu

Že se zde ke společné oslavě zdaleka nesešli pouze místní a lidé z okolí, se Deník dozvěděl od místopředsedkyně fotbalového klubu TJ Sokol Cholupice a vedoucí jeho A mužstva i starších žáků Hany Kneblové. Pálení čarodějnic na hřišti je už tradiční akce: nejméně pátý ročník – a to si ještě covidová opatření vynutila pauzu. „Zkusili jsme to první rok jako setkání rodin, jejichž děti k nám jezdí hrát fotbal – těch máme přes 130 a rozhodně ne jen z okolí; místních je minimum. Pak jsme to zopakovali a přicházelo čím dál víc lidí,“ připomněla Kneblová, jak se zrodila tradice pálení čarodějnic na hřišti.

Řidič, který srazil policistku, dostal trest pro vraha. Je to už deset let

„Původně čarodějnice bývaly u místního rybníka, ale pak se tam postavily domy, tudíž už se tam nic konat nemohlo – a hledalo se místo, kde by se mohly uspořádat. Místní hasiči pořádají akci s atrakcemi na letišti – a tady je to takové ‚domácí‘,“ poznamenala. Oceňuje, že se rodiče dětí mohou společně pobavit, popovídat si u ohýnku – a nesejdou se jen když fandí ratolestem na fotbale. „Vydrží tu třeba i do dvou hodin do rána,“ poznamenala.

Kneblová také Deníku upřesnila, jak to bylo s rozhodováním, zda čarodějnický oheň zapálit, či nezapálit. „Byli jsme v kontaktu s organizátorkou, co tady má pronajatou hospodu. Ta se dotazovala hasičů, jestli může, nebo nemůže – a oni jí sdělili, že pokud by byl zákaz, dali by jí vědět e-mailem,“ připomněla, jak se vše řešilo od chvíle, kdy se objevila výstraha meteorologů. A ještě před zapálením ohně došlo na posuzování aktuální situace.

Chystá se oslava 100 let činnosti

Čarodějnice zde však nejsou jedinou akcí zaměřenou na společnou zábavu. Klub uspořádal třeba fotbalový ples, kde hrála stejná kapela – skupina Prameny – jako na čarodějnické oslavě. I to domlouvala hostinská Dostálová. „Pořádáme i dokopné – a zrovna tenhle rok budeme 22. června mít výročí klubu: sto let,“ připomněla Kneblová.

Zdroj: Milan Holakovský

„To bude velká akce: chystáme od rána od devíti hodin zápasy od nejmenších po největší. Máme velkoplošnou obrazovku, kde se bude promítat zápas Euro ČR – Gruzie a bude tady moderovat Martin Hovorka z Radia Kiss a pan Pokorný. Budou tu ligoví fotbalisti, kteří budou podepisovat kartičky – a večer bude diskotéka,“ vypočetla. S dodatkem, že „kopnout do balonu“ si přijdou i osobnosti cholupického fotbalu známé z minulosti.

Pro čarodějnice na hřišti v Cholupicích byly příznačné poklid, pohoda i přátelská a usměvavá atmosféra. Rádi se zastavili kus řeči i lidé, kteří se vzájemně neznají. Připomenout lze třeba fórek z fronty na občerstvení: co to znamená, když někdo obsluze ukáže „véčko“ – roztažený ukazováček a prostředníček? Ne, nežádá dvě piva, ale chce jich hned pět: V je přece římská pětka. Ocenit lze i dobrou organizaci, která se projevila jak při prolévání okolí ohniště vodou, tak třeba při odklízení odpadků.

Plány na proměnu Nádraží Holešovice se zadrhly v patové situaci

Však si toho, jak to tady vypadá, návštěvníci považovali. Ocenění příjemné atmosféry slyšel Deník i od maminky odjíždějící autobusem čtvrt hodiny před desátou večer, která se podle svých slov stala už pravidelnou návštěvnicí. „Je to tady fajn – a dá se dojet autobusem,“ pochválila. Ostatně – účastníků akce, kteří se měnili v cestující, bylo tou dobou mnohem, mnohem více.