Za graffiti představující skutečné umění a nikoli vandalské čmáranice (jimiž tomuto způsobu výtvarného vyjádření často kazí pověst nelegální malůvky poškozující domy, mosty nebo třeba dopravní prostory i prostředky) mohou zájemci přijít v sobotu 31. srpna do centra Prahy. I za muzikou, která s tím ladí. Skatepark na ostrově Štvanice hostí Rap / Graffiti / Family festival Unyfest 24, přičemž ožije také nedaleká legální graffiti zóna Těšnov; tam se uskuteční mezinárodní graffiti jam. Zde program startuje už dopoledne, na Štvanici pak hodinu po poledni.

Deník o tom za organizátory informoval Jakub Sejk. S tím, že hlavním motivem již tradiční akce, jejíž čtvrtý ročník se letos poprvé uskuteční v hlavním městě, je tentokrát oslava výročí 20 let od vydání legendární desky Toxic Funk, lákající ve své době jak hudebním obsahem, tak i upozorněním na nevhodnost pro mladistvé. „Toto legendární album od Supercrooo navždy změnilo český hip hop,“ připomněl Sejk. Že to pro domácí rapovou scénu znamenalo podstatné oživení objevováním nových směrů ve stylu amerického rappera Kool Keitha, se hojně připomínalo už před pěti lety; při oslavách 15 let od vydání alba.

„Kromě hudebních vystoupení a graffiti jamu je nachystán další doprovodný program – například DJ workshop, výtvarná soutěž, gastro zone, fashion zone a další“ zve Sejk na akci, která vedle vystoupení Supercrooo nabídne i Darewina, Skinny Barbera, Frayera Flexkinga a další účinkující i DJs. K další festivalové nabídce se řadí třeba také tetování od žižkovského Needle tattoo, možnost nechat si udělat copánky, ostříhat se ve Flexin barber shopu nebo například navštívit výstavu od Nomad Gallery.

Výtvarná část Unyfestu s graffiti má těžiště v těšnovské zóně, kde se ve spolupráci s Molotow Praha koná Hall of Fame (přehlídka osobností z oboru). I za účasti hostů ze zahraničí dojde také na live painting na plátna, která se v závěru večera budou dražit.