Pátek 6. září

Tata Bojs: 36 let ve své vlastní režii

Kdy: Areál otevřen od 16.30, promítání dokumentu od 18, koncert od 20.30

Kde: Biotop Radotín, K Lázním 9, Praha 16

Za kolik: 890 Kč

Speciální večer v rámci festivalu Biotop Days, během kterého bude možnost zhlédnout celovečerní dokument o kapele Tata Bojs a následně zažít jejich energii přímo z pódia během výpravného koncertního setu. Koncert bude obohacen výpravnou scénou a speciální energií závěru léta.

Nirvana revival ve Vagonu

Kdy: Od 21

Kde: Klub Vagon, Palác Metro, Národní 25, Praha 1

Za kolik: 200 Kč

"Ahoj, zveme vás na koncert, do pražského klubu Vagon. Zazní přes třicet songů ze čtyř legendárních desek - Bleach, Incesticide, Nevermind a In Utero," zvou členové kapely na večírek.

Sobota 7. září

Festival malých pivovarů na Kulaťáku

Kdy: 8-20

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

I tento rok se uskuteční oblíbený Festival malých pivovarů na Kulaťáku. Kromě "stálých" účastníků se můžete těšit na několik novinek. Kromě široké nabídky piva od více než 20 malých pivovarů pro vás bude připravena také bohatá nabídka street foodu, těšit se můžete také na vystoupení muzikantů a kapel.

Dožínky na Letné

Kdy: 10-18

Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Čeká vás pestrý program pro celou rodinu včetně koncertu. Program Dožínek obohatí i Národní zemědělské muzeum ukázkou historických zemědělských strojů přímo na Letenské pláni. Po celý den bude navíc otevřeno celé Národní zemědělské muzeum včetně vyhlídkové terasy návštěvníkům zdarma.

Festival Sporťáček

Kdy: Od 10

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Sporťáček je největší rodinný sportovní festival. Objevte rozmanité sportovní aktivity, které nabízí město i jeho okolí a nechte se inspirovat k aktivnímu životnímu stylu. Od nafukovací překážkové dráhy Ninja Race až po laserovou biatlonovou střelnici – na Sporťáčku na vás čeká to nejlepší z každého sportu!

Den Letiště Letňany

Kdy: 9-18

Kde: Letiště Letňany, Hůlkova, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

"Letošní rok je velmi důležitý historický milník pro naše letiště a proto jsme se rozhodli ho oslavit náležitým způsobem. Součástí akce bude představeni 100 typů letadel, které na našem letišti létaly a typy, které nás v rámci výročí navštíví. Vytvořili jsme také výroční upomínkové předměty, který si budete moci zakoupit na recepci letiště a nebo na e-shopu," zvou lidé z letiště.

Vědecký festival

Kdy: 10-18

Kde: Park Grébovka, Praha 10

Za kolik: Vstup zdarma

"Ponořte se s námi do světa plného zábavy a poznání! Ocitnete se na místě, kde si můžete vyrobit vlastní hračku z recyklovaného materiálu, sáhnout si na mnohonožku a nahlédnout do života včel v proskleném úlu. Krok za krokem se budete moci projít stopami pravěku, odlévat trilobity, vyhrabávat kostry dinosaurů a dozvědět se víc o fascinujících pravěkých zvířatech. Geografická a hydrologická dílna vás provede záhadami naší planety. V animačním studiu si pod vedením profesionálních filmařů vyzkoušíte tvorbu animovaných filmů a vytvoříte vlastní krátkou sekvenci. A pro ty nejpilnější, kteří navštíví alespoň 15 stanovišť, jsme připravili zmrzlinu vyráběnou z tekutého dusíku a spoustu dalších odměn. Popularizátoři vědy na pódiu názorně ukážou fascinující vědecké experimenty. Připravena je také výměna hraček a pokojových rostlin, takže přineste své staré kousky a odneste si nové. Pokud potřebujete poradit s chřadnoucími rostlinami, naši specialisté jsou tu pro vás. Děti se mohou těšit na výtvarnou dílnu s recyklovanými materiály, kde si vytvoří hmyzí hračku. A jako třešnička na dortu vystoupí v 18:00 hodin oblíbená skupina EduRockShow. Nechte se okouzlit světem vědy s námi," zvou pořadatelé akce. Více informací a podrobný program zde.

Ohrada food fest

Kdy: 11-18

Kde: Kastrol, Ohradské náměstí 2, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Již pojedenácté se bude konat Ohrada Food Festival a to znamená jediné - den plný skvělého jídla, pití a zábavy jak pro velké tak pro malé návštěvníky.

ČEZ Family Run Aquapalace 2024

Kdy: 10-12

Kde: Centrální park u metra Opatov, Praha 11

Za kolik: Startovné zdarma

close info Zdroj: AP zoom_in Máte rádi pohyb a zábavu? Přijďte s celou rodinou strávit sportovní den na 5. ročník rodinného běhu a vyběhněte si volnou vstupenku do Aquapalace Praha! Generálním partnerem akce je Skupina ČEZ a hlavní partner Slavia pojišťovna. Přijďte v sobotu v čase mezi 10. a 12. hodinou do Centrálního parku u metra Opatov. Vyběhnout můžete kdykoliv v průběhu těchto dvou hodin. Cíl je u sportovně-relaxačního komplexu Aquapalace Praha. Startovné je zdarma, a navíc každý, kdo dokončí závod, obdrží celodenní vstupenku do Vodního světa Aquapalace Praha s platností do 1. 10. 2024. ČEZ Family Run Aquapalace 2024 je rekreační běh opravdu pro každého – jak pro rodiny s dětmi, rekreační a závodní běžce, tak i pro sportovní kolektivy. Na startu se můžete setkat mimo jiné i s Davidem Schweinerem, českým plážovým volejbalistou a mistrem světa 2023 nebo s oddílem taekwondo. Účast na akci přislíbila také herečka Eva Decastelo, zpěvačka Barbora Poláková či tanečnice Veronika Lálová. Po skončení samotného běhu bude pro velké i malé účastníky připraveno hudební vystoupení a další zábavné vyžití.

Mami, tati, dějou se věci

Kdy: 10-17

Kde: Mariánské náměstí, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

"Zveme vás na pátý ročník festivalu, který se koná na konci srpna a začátkem září na Mariánském náměstí. Co vás čeká? Divadelní představení, čtení poutavých příběhů, tvořivé dílny pro nejmenší i malý bazar školních potřeb, deskových her a hraček. Přijďte si užít letní den, hrát si, vyrábět nebo si vyměnit školní potřeby a hračky. V případě nepřízně počasí se aktivity přesouvají do Ústřední knihovny," zvou pořadatelé akce. Program zde.

Ladronka fest

Kdy: Od 11

Kde: Park Ladronka, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Festival volného času a zábavy Ladronkafest pro vás nachystal sportovní aktivity a vystoupení, workshopy, koncerty, gastro zóny a další program pro celou rodinu. Celým dnem vás provede moderátorka Andrea Antony a na pódiu ji vystřídají i české hudební skupiny B1nary a Pekař nebo raperka Sharlota. Užijte si kouzlo rodinného festivalu, kde si každý přijde na své.

Braník sobě

Kdy: 11-22

Kde: ulice Bezová, Praha 4

Dvanáctý ročník sousedského festivalu Braník sobě nabízí po celý den nejrůznější divadelní a hudební vystoupení. Program akce zde.

Neděle 8. září

Grébovka FitFest

Kdy: 11-18

Kde: Havlíčkovy sady, Praha 10

Za kolik: 225-549 Kč

Účastníci by se měli připravit na den plný energie, radosti a pohybu v nádherném prostředí Havlíčkových sadů. Grébovka FitFest 2024 nabídne nejen skvělou zábavu, ale také možnost objevovat nové cesty k zdraví a pohybu. Je pro ně připravený rozmanitý program, který osloví každého bez ohledu na věk či úroveň kondice. Organizátoři pro účastníky připravili nejen dynamické, ale také klidnější aktivity. Mohou si vyzkoušet oblíbené Les Mills lekce nebo třeba jógu a další klidnější aktivity – na Grébovka FitFestu účastníci najdou to pravé pro své tělo i mysl. Rozpohybují své tělo pod širým nebem a dostanou příležitost užit si den plný inspirace. Ať už jsou začátečníci nebo zkušení cvičenci, Grébovka FitFest je nadchne svou pestrou nabídkou lekcí a workshopů.

Meda 105: Den Musea Kampa

Kdy: 10-20

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů, Praha 1

Za kolik: Doprovodný program zdarma, vstup do muzea 105 Kč

Nedělní slavnost u příležitosti oslav nedožitých 105. narozenin Medy Mládkové, mecenášky umění a zakladatelky Musea Kampa, které ve stejný den slaví své 21. výročí. Připraven je doprovodný program, který vyvrcholí vyhlášením druhého ročníku Ceny Medy Mládkové.

Festival Podolí

Kdy: Od 13

Kde: Hřiště u Sokola, Podolská 117/100, Praha 4

Přijďte se pobavit, poslechnout dobrou hudbu a dát si dobé jídlo. Program: 13.00 Attitude balet, 13.30 vystoupení Divohlasů, 14.45 prezentace chystaných úprav veřejných prostranství v Podolí, 15.15 parkur s Márou a workshop s účastníky, 15.45 koncert Meadow Avenue, 17.30 akrobatické žonglování a workshop s účastníky, 18.00 koncert Sambal band, 20.00 ukončení.

Školní swap

Kdy: 14-18

Kde: Atrium Žižkov, Čajkovského 2422/12, Praha 3

Za kolik: Vstup zdarma

Swap je výměna věcí, které už nepotřebujete, za něco, co se vám hodí a bude vás těšit. Leží vám doma nepotřebné oblečení, knihy nebo hračky? Chybí vám něco do školy? Dejte věcem druhou šanci. Během dne bude k dispozici i recyklované tvoření pro nejmenší. "Sběr věcí ke swapu bude možný před akcí ve spolku Cestička nebo je můžete donést rovnou na místo. Swapujeme věci, které jsou stále ve výborném stavu, čisté a vyprané. Nejde o kvantitu, ale kvalitu," vzkazují pořadatelé akce.

Vícedenní akce

Nomad beer festival

Kdy: Pátek 14-22, sobota 10-22

Kde: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

Za kolik: Vstup a doprovodný program zdarma, degustační set 130-150 Kč

Milovníci piva, pozor, tohle je akce přesně pro vás! České létající pivovary, rozmanité pivní speciály, plno dobrého jídla, pití a zábavy… Po oba dny festivalu vás čeká bohatá tombola, tombolenky seženete v infostánku za 20 Kč.

Veletrh Sběratel

Kdy: Pátek 10-18, sobota 10-16

Kde: Výstaviště PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

Za kolik: 150 Kč, ženy a mládež do 18 let zdarma

V Praze proběhne největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě. Na veletrhu Sběratel na výstavišti PVA Expo Letňany se vůbec poprvé představí veřejnosti vzácný lístek z Titanicu. Do hlavního města se chystá více než 230 obchodníků, aukčních domů a poštovních správ z celého světa. Podle organizátorů sběratelství zažívá rostoucí boom, a to zejména v Česku. Sběratelé podle odhadů ročně utratí v průměru přes dvě miliardy korun. „Na veletrh každý rok míří na 10 tisíc návštěvníků, z toho více než třetina z ciziny. Letos čekáme návštěvu ještě trochu větší. Válka a inflace obrací pozornost ke sběratelství jako investici čím dál většího počtu Čechů,“ říká Jindřich Jirásek, ředitel veletrhu Sběratel. Více informací zde.

Vinobraní ve Žlutých lázních

Kdy: Pátek a sobota

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Degustační sklenička 100 Kč

"Zavínění garantováno! Ať už lahodným burčákem lisovaným na našich vinohradech nebo nejlahodnějšími víny z jižní moravy, či ze zahraničí. Můžete tak porovnat kvalitu našich vín se světem. Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu," lákají vinaře pořadatelé akce.

Burgerfest

Kdy: Sobota a neděle od 10

Kde: Výstaviště (Průmyslový palác), Praha 7

Za kolik: Od 150 Kč

Burgerfest spojuje umění restaurací z Čech i zahraničí, jimž je burger tématika vlastní a na druhé straně milovníky gourmet burgerů. Nejen „masožravci“ a nadšenci kvalitního masa každoročně napjatě čekají na zářijový víkend, kdy se otevřou brány legendárního Burgerfestu. Letos vedle programu tradičně plného hudby, zábavy a oblíbených kuchařských show, bude návštěvníky bavit ještě větší show. Ze Severní Ameriky dorazí celá rada novinek – country, cooking shows, americký káry a mašiny, pin up módní přehlídka, elektrické čtyřkolky a workshopy nejen s celebritami.

Vinobraní na Pražském hradě

Kdy: Sobota a neděle 11-18

Kde: Pražský hrad (Královská zahrada), Praha 1

Za kolik: Vstupné zdarma, vstupné na degustaci 120 Kč

Návštěvníci se mohou těšit na čerstvou hroznovou šťávu lisovanou na replice historického ručního lisu, moravský burčák, degustaci tichých vín a ochutnávku kvalitních českých potravin značek Klasa a Regionální potravina od desítek výrobců. Prodejní degustace tichých vín proběhne před Empírovým skleníkem. Vinobraní tradičně nabídne i celodenní kulturní program – návštěvníkům budou po oba víkendové dny hrát, zpívat a tančit folklórní soubory z kyjovského regionu a chybět nebude ani šermířský program pro malé návštěvníky.

Nejdůležitější obraz Jindřicha Štyrského po letech v Praze

Kdy: Do 15. září, denně 10-18

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů, Praha 1

Do výstavy Husa na Kampě, která představuje výběr ze sbírky Vladimíra Železného, nově přibyl obraz Jindřicha Štyrského Trauma zrození z roku 1936. Jedná se nejen o malířovo největší dílo, ale patrně i o nejvýznamnější obraz českého surrealismu. Po Štyrského předčasné smrti obraz zdědila malířka Toyen, která si jej odvezla do Francie. Z její pozůstalosti malbu získal pařížský sběratel a galerista Jean-Claude Binoche. Od něj obraz nyní zakoupil Vladimír Železný. Obraz i celou výstavu bude možné v Museu Kampa navštívit do neděle 15. září, tedy o týden déle, než bylo původně plánováno.

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

close info Zdroj: AP zoom_in Projeďte si tobogán s virtuální realitou!„Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!