Sobota 20. července

Přátelské setkání Papouščí Fauny

Kdy: Sobota 10-17

Kde: Pirátí zátoka, Vltavanů 546, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

Skupina Papouščí Fauna a nově i skupina Láska k papouškům jsou zpět v Piratí zátoce. Vezměte své mazlíčky, děti, rodinu i přátele a přijďte si popovídat, pobavit se a pokochat se krásnými papoušky. "Vítáni jsou všechny zvířátka, jen pejsky nechte radši doma. Na místě je občerstvení, minigolf, skákací hrad, loďky na vodě a podobně, takže vaše dětičky se také nudit nebudou," vzkazují pořadatelé akce.

Nakalenej fest vol. 8: V zajetí temnoty

Kdy: Sobota od 18

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 200 Kč

close info Zdroj: Algaes zoom_in Nakalenej fest vol. 8: 20. července, Praha - Modrá Vopice. Letí to… Hudební akce Nakalenej fest, která prozkoumává temná zákoutí muziky, má letos na programu už svůj osmý ročník. Festival má na starosti Algaes, frontman stejnojmenné kapely a i tentokrát si připravil zajímavý mix kapel.

Algaes (cello metal, Praha) Je pražský projekt ve složení violoncello a bicí, který se pohybuje na hranici různých metalový stylů, od metalu, hardcoru, doomu až po death. Přidává do svého repertoáru i nové disharmonické prvky a odkrývá tak skrytý potenciál podladěného violoncella. A Runy šeptají skrz nevědomí…

Genothype (metal, Znojmo) mísí progresivní směřování, hardcore a groove metal. Genothype je čtyřčlenná progresivní metalová kapela se silným hardcore a groove metalovým původem. Zpěvákův hluboký chraplavý zpěv, podladěné kytary, těžké kytarové riffy, melodické linky a synchronizované rytmy, vás nenechají v klidu ani vteřinu!

GoatCult (death, Beroun/Žebrák) vás svým melodickým deathmetalem přitaví přímo k podiu a brutálním zpěvem pak rozverve na kusy! Jejich ukované ryfy zažehnou moshpit, z kterého již není návratu.

David Hradílek (heavy black doom, Ústí nad Labem): Metalová kapela založená hudebníkem a spisovatelem Davidem Hradílkem (ex-Vidock, Törr, Innersphere, Adagio Funebre) v roce 2021 v Ústí nad Labem. Kapela vznikla na základě hororové knihy “David Hradílek - My Sweet Mortuary“, kdy David složil ke každé kapitole knihy skladbu.

15. narozeniny Pivovaru Matuška

Kdy: Sobota

Kde: Automat Matuška, Dejvická 4, Praha 6

"Pivovar Matuška letos slaví krásných kulatých pivních patnáct let a to si žádá ne jednu, ne dvě, ale rovnou tři oslavy! A začínáme pořádným hodováním v Automatu Matuška, aby i vaše pupky byly nejkulaťoulinkatější. Pokračovat budeme 17. 8. již tradiční party u Kohoutů a zakončení 15letých oslav proběhne 7. 9. u nás v Broumech. Na tuto sobotu jsme do Automatu přizvali dva velmi vzácné hosty, Oldu Sahajdáka a Ondru Molinu. Olda se spojí s naším týmem (s naším pitmasterem Bohoušem jsou jedna plotna od dob prvního Ambiente podniku v Manésce) a Ondra připraví vymazlené venkovní menu na základě svých zkušeností z michelinských podniků, kdy vařil takřka po celém světě Můžeme ale prozradit, že potěší milovníky mexických chutí. Jídlo bude venku k dispozici do vyjezení nebo 21 hodin. No a co by to bylo za oslavu narozenin bez piva? K jednotlivým jídlům jsme proto v Automatu navařili speciály, které je budou perfektně doplňovat," zvou pořadatelé akce.

Festival grilování: USA

Kdy: Sobota 11-19

Kde: Galerie Harfa (nahoře na terase), Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

"Grilování milují lidé po celém světě. Je to fenomén a každá země má svůj vlastní jedinečný styl a oblíbené recepty. Během Festivalu grilování na střeše Harfy se zaměříme na speciality z různých koutů světa. Sobota 20. 7. bude patřit Americe. Ochutnáte typické dobroty, budete se inspirovat, naučíte se něco nového, a recepty si navíc odnesete domů. Tak přijďte s celou rodinou a užijte si atmosféru jako na dovolené. Jen si to představte…pohoda pod otevřeným nebem, úžasné jídlo, svěží drinky, kolem rodina a přátelé. Co víc si přát. Zkrátka, jak se říká: „Chvíle u dobrého jídla nejsou promarněným časem", zvou pořadatelé. Více zde.

Neděle 21. července

Ben Böhmer: Koncert

Kdy: Neděle 15-22

Kde: Výstaviště (Křižíkova fontána), Praha 7

Za kolik: 990-3000 Kč

Po loňském fenomenálním úspěchu se berlínský producent Ben Böhmer vrací 21. července do Prahy, kde zahraje svůj další, jedinečný live set při západu slunce na Křižíkově fontáně. Jako support vystoupí holandská DJka Miss Melera a Benův oblíbenec a kolega, David Roif aka Rezident. Součástí akce je i afterparty v Křižíkově pavilonu C.

Micro Praha Pop-Up: Akce pro hodinkové nadšence

Kdy: Neděle 10-17

Kde: Westfield Chodov (obchod Anthony´s), Roztylská 2321/19, Praha 4

Jednodenní akce pro všechny fanoušky hodinek. "Přijďte si prohlédnout exkluzivní a jinde nedostupné hodinky, odbornou literaturu a příslušenství pro každého hodinkového nadšence nejen z nabídky Micro Praha Shopu. Poodhalíme i detaily chystaného druhého ročníku festivalu Micro Praha - největší micro brandové výstavy hodinek v Evropě, a dáme Vám nahlédnout i za oponu několika připravovaných hodinkových projektů," zvou pořadatelé akce.

Vícedenní akce

Víkend hmyzožravců

Kdy: Sobota a neděle 10-16

Kde: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle běžného ceníku zoo

Oblíbený hmyzí festival se vrací! Již tento víkend provoní pražskou zoologickou zahradu čerstvé hmyzí speciality. Těšit se můžete na netradiční gastronomické zážitky jako sarančata v banánovém těstíčku, ale také na speciální komentovaná krmení či herní stanoviště pro děti. Podrobný program zde.

Petrol Palace: Car & food festival

Kdy: Sobota 9-21 a neděle 9-17

Kde: Trojský zámek, U Trojského zámku 1/4, Praha 7

Za kolik: Od 300 Kč

Výlet pro celou rodinu – auta, jídlo a nahlédnutí do Trojského zámku a jeho zahrady. Prohlédnout a vyzkoušet si bude možné nové vozy značek Volkswagen, Audi, Cupra nebo třeba Subaru. Účastníci se mohou těšit na vozy společnosti Wrapstyle např. Lamborghini Huracan Tecnica v extravagantním celopolepu, Lamborghini URUS v „Mansory“ úpravě a polepení vozu přímo na události. Chybět nebude také zóna pořadu Ukaž káru — dvojice Matěj Dvořák a Marek Vaňourek a někteří hosté jejich pořadu budou k dispozici pro účastníky po celou dobu konání události. Relegends zase dovezou výstavní „youngtimery“, Chemical Guys a Xpel připraví detailingové-naučné workshopy, Car Motors MB rádi pomohou každému, kdo shání servis v Praze a okolí a Antiradary.net představí svou nabídku mobilních i pevných antiradarů.

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

close info Zdroj: AP zoom_in Projeďte si tobogán s virtuální realitou! „Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Za branami hotelu Mandarin Oriental, Prague se otevírá útulná letní terasa

Kdy: Hudební program každé úterý a čtvrtek, terasa otevřena denně

Kde: Zahrada hotelu Mandarin Oriental, Nebovidská 459/1, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

close info Zdroj: Mandarin Oriental zoom_in Navštivte oázu klidu v zahradě hotelu Mandarin. S úderem prázdnin otevírá hotel Mandarin Oriental, Prague svou letní terasu, která je ideálním útočištěm před ruchem velkoměsta ale i místem plným hudebních a gastronomických zážitků. Nachází se v prostorách bývalého dominikánského kláštera v historické části pražské Malé Strany a na první pohled okouzlí všechny příchozí nejen krásným prostředím obklopeným zelení, ale i zbrusu novým jídelním lístkem, signature koktejly, prvotřídním servisem nebo možností parkování v samém centru metropole. Kromě vizuálních a chuťových zážitků na hosty čeká i živá hudba či létem pulzující DJ sety.

Každé úterý od 18:30 vystoupí zpěvačka a skladatelka Dashi, jejíž písně se povětšinou nesou na vlnách soulu, indie folku a jazzy popu. Ve čtvrtek pak na hosty ve stejný čas čeká DJ Teekay, který venkovní terasu rozezní melodiemi chill lounge hudby.

„Kombinace lahodných pokrmů, osvěžujících nápojů a nezapomenutelné atmosféry činí z venkovní terasy restaurace Monastiq jedno z nejlepších míst pro letní relaxaci v centru Prahy,“ popisuje prostředí Duarte Correia, generální ředitel hotelu Mandarin Oriental, Prague. „Přestože se nachází v rušné ulici Malé strany, jakmile vstoupíte dovnitř, ocitnete se v soukromé oáze, kde můžete uniknout shonu města a užít si večer v příjemné společnosti i podmanivé atmosféře. Je to i perfektní místo na letní party a posezení s kolegy po práci.“

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!