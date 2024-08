Sobota 10. srpna

Prohlídka krytu Folimanka

Kdy: 9-15

Kde: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Open air v Modré Vopici

Kdy: 15-22

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 200 Kč

"Můžete se těšit na malý festival moderních klubových kapel z různých koutů Čech, ale také na domácí pražskou undergroundovou scénu. Bude to skvělá akce ,kde nesmíte chybět! Prostě hodně muziky za málo peněz. Tak koukejte dorazit do Modrý Vopice. Areál otevřeme v 15 hodin," zvou pořadatelé akce. Program: 16.30 Res publica porcos, 17.30 Dazed and confused, 18.30 Hoodermaniax, 19.30 Spodiodi, 20.30 Pjena.

Festival grilování: Jižní Amerika

Kdy: 11-19

Kde: Obchodní centrum Galerie Harfa, Českomoravská 15a, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

Druhý díl Festivalu grilování bude patřit jihoamerickým dobrotám. Co vás čeká? Grilovací akademie – naučíte se, jak správně grilovat, jak namíchat ingredience, jak pokrmy párovat s vínem a pivem, domů si odnesete výtečné recepty. Degustační porce všech grilovaných pokrmů za zvýhodněnou cenu. Výhodnější ceny pokrmů s appkou Moje Harfa. Ochutnávky vín a dalších delikates. Od 17 do 22 hodin se o zábavu postará DJ.

Neděle 11. srpna

Kouzelník Eňo Ňuňo: Loutky bez hranic

Kdy: 11-12

Kde: Divadelní loď Tajemství, Rašínovo nábřeží, Praha 2

Za kolik: 150 Kč (vstupné platí děti od 3 let, mladší zdarma pokud sedí rodičům na klíně)

Humorný kabaretní kousek pro malé i velké diváky… Je trochu nemotorný, trochu nešikovný a trochu legrační, ale vždy se mu, možná omylem, podaří něco vykouzlit. Možná něco, co ani sám nechtěl…

Brutal Assault Afterparty

Kdy: 17-22

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 200 Kč

"Už teď víte, že "jen Brutal" vám stačit nebude - nebo Brutal nestíháte a i tak si budete chtít užít alespoň jeho zlomek? Máme pro vás tradiční oficiální Brutal Afterparty! Na ní zahrají extrémní, techničtí, zběsilí a experimentující technical death metal / grindcoroví CEPHALIC CARNAGE, necromantic blackdoomoví WORM, nadpozemští, nechutně znějící deathaři CHTHE'ILIST a black metalová SREFA! Předprodej se nekoná. Vstupenky budou v prodeji jen na místě a celá akce je koncipovaná jako open air. Tradičně zvýhodněná cena pro všechny s letošním BRUTAL wristbandem. Vstupenky se dají koupit jen na místě v den koncertu," zvou pořadatelé akce.

Den židovských památek

Kdy: 10-17

Kde: Více míst, bližší informace zde

Za kolik: Vstupné zdarma nebo formou dobrovolného příspěvku

Cílem Dne židovských památek je zpřístupnit a zviditelnit několik desítek památek, synagog a hřbitovů v regionech po celé České republice. Z památek Pražského židovského města je součástí projektu pouze Jeruzalémská synagoga, na jejímž balkoně jsou k vidění dvě stálé expozice podrobně se zabývající právě péčí o židovské památky. Den židovských památek se koná každoročně druhou srpnovou neděli. Během Dne židovských památek jsou všechny zapojené objekty zdarma nebo za dobrovolné vstupné přístupné od 10 do 17 hodin. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, je památka přístupná alespoň v části uvedeného času.

Vícedenní akce

23. speciální výstava morčat

Kdy: Pátek 11-18, sobota 9-18, neděle 9-14

Kde: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10

Za kolik: 40-70 Kč

Máte rádi morčata? Víte jak vypadá rex, skinny nebo cuy? Chcete si pořídit čtyřnohé morčecí parťáky, poznat chovatele, vidět na vlastní oči hodnocení zahraničních posuzovatelů? To vše můžete na 23. speciální výstavě morčat.

Festival Prague Pride 2024

Kdy: 5. až 11. srpna

Kde: Víc míst v Praze

Za kolik: Vstup se platí do Pride parku na Letné, více zde

Již 14. ročník největšího duhového festivalu ve střední a východní Evropě. Podrobný program a informace najdete zde.

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

„Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!