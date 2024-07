Pondělí 15. července

Open air kvíz na Radosti

Kdy: 19-22

Kde: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Za kolik: 100 Kč za hráče

"Tužka, papír, žádný mobil a neveřejné týmové odpovědi. Pojď se bavit a vyzkoušet si, na kolik otázek umíte vymyslet odpověď. Vyrazíš s přáteli na pivo, strávíte spolu fajn večer a můžete u toho vyhrát jednu ze skvělých cen! Odměňujeme vítěze, nejlépe tipující tým i další hráče. Bavte se chytře. V týmu 2 až 8 hráčů. Rezervace zde, vstupenky na místě. Střecha bude otevřena i pro veřejnost, kvíz bude v části prostoru," zvou lidé ze Střechy Radost.

Letní scéna Harfa: Čochtan vypravuje

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma samotnou, pozve ji do svého venkovského domu, kde tráví víkend se svou ženou. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve zároveň i svého přítele, kterého chce vydávat za milence své milenky. Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala na víkend služebnou, která se jmenuje úplně stejně, jako jeho milenka …

Living Colour: Koncert

Kdy: 19-24

Kde: Lucerna Music Bar, Vodičkova 704/36, Praha 1

Za kolik: 1050 Kč

Living Colour. Kultovní newyorská kapela, která zcela zásadně ovlivnila světovou hudební scénu, se po letech vrací do Prahy. Program večera: 19.00 otevření klubu, 19.45 Nanday, 21.00 Living Colour.

Úterý 16. července

Zažij sílu Slavie

Kdy: 17-20

Kde: Fortuna arena, U Slavie, Praha 10

Za kolik: Vstup zdarma

Vedení fotbalové Slavie všem svým příznivcům vzkazuje: "Všechny slávistické fanoušky zveme na akci Zažij sílu Slavie, která se uskuteční 16. července v podvečer ve Fortuna Areně a bude pro nás všechny odstartováním sezony 2024/2025. Akce je otevřená pro všechny fanoušky, kteří se chtějí přijít naladit na nový ročník ještě před jeho začátkem. Na co se v úterý 16. července můžete těšit, pokud dorazíte do Edenu? Budete první fanoušci, kteří ochutnají pivo Radegast z tanků, které najdete od nové sezony ve stáncích s občerstvením na Tribuně Sever. K výbornému pivu vám bude k dispozici i občerstvení ve stáncích v koridoru Tribuny Sever. V 18 hodin pak začne hlavní program, a to setkání fanoušků s hráči. Fanoušci představí nové zápasové tracky a na oplátku budou první, kdo uvidí nové dresy pro ročník 2024/2025! Představíme i kampaň Zažij sílu Slavie, která nás bude provázet celou sezonou. A to není vše, chystáme i autogramiádu hráčů, kteří se podepíšou fanouškům na nové dresy, které bude možné pořídit si ve fanshopu ihned po jejich představení. Jedno překvapení chystá i Tribuna Sever! Program bude trvat přibližně 45 minut a bude nabitý emocemi. Přijďte a zažijte spolu s námi opravdovou sílu Slavie!". Více informací zde.

Letní scéna Harfa: Cavewoman

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman… Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.

Venkovní jóga pro každého

Kdy: 18-19

Kde: Park Nové Roztyly, vedle hostelu Nosál (U Michelského lesa 1158, Praha 11)

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte si s námi zdarma zacvičit jógu pod vedením nadšené jóga instruktorky Natálie Löwové. Jóga pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. S sebou vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu. Rezervace předem není nutná. V případě nepřízně počasí jóga neprobíhá," zvou pořadatelé akce.

Autogramiáda trenéra Petra Rady a fotbalistů Dukly

Kdy: 17-18

Kde: leguano bosoboty, Na Příkopě 853/12, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

"V barefoot leguano navazujeme na úspěšnou únorovou autogramiádu trenéra Petra Rady a hráčů Dukla Praha! Přijďte si popovídat. Dukla postoupila do první ligy po pěti letech," zvou pořadatelé akce.

Středa 17. července

Letní scéna Harfa: Caveman

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou! „Obhajoba jeskynního muže“, kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště mnoha divadel v USA i v Kanadě.

Ryan Williams Greet & Meet

Kdy: Od 17

Kde: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

"Raději si teď sedni, páč stejně se z té informace posadíš na zadek! Veleslavný a největší z největších, sám Ryan Williams na otevíračce zbrusu nového skateparku. Ryan si s sebou přiveze jak bmx, tak scooter a předvede nějaké to madness. Jelikož Ryan je, mimo jiné, i ambasadorem značky chráničů Gain, tak v obchodu Gizmania proběhne podpisovka a give-away triček a samolepek této značky. Kromě Ryana na akci dorazí i Corey Funk a mnoho dalších známých jezdců," zvou pořadatelé akce.

Blackmetalový večer v Modré Vopici

Kdy: 19-23

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Od 550 Kč

Do Modré Vopice v červenci zamíří z kanadského Montréalu black metaloví Gevurah. Jejich zatím poslední album "Gehinnom" je jejich dosud nejintenzivnější a nejpalčivější nahrávkou - ponurý a krutý black metal, který je autentický a působivý. Přidají se k nim black-death metaloví Vortex Of End. Před Gevurah a Vortex of End zahraje ve Modré Vopici také pražská Můra. Jedná se o jediný potvrzený koncert Můry pro letošní rok a celkem výjimečné nefestivalové vystoupení kapely, která jinak hrála na akcích jako Brutal Assault, Tones of Decay a Prague Death Mass. Program večera: 19.00 otevření klubu, 20.00-20.45 Můra, 21.05-21.50 Vortex Of End, 22.10-23.05 Gevurah.

Čtvrtek 18. července

Sejdeme se na zahradě

Kdy: 17-22

Kde: Centrum Paraple, Ovčárská 471/1b, Praha 10

Za kolik: 200 Kč

"Centrum Paraple vás srdečně zve na akci Sejdeme se na zahradě, která se bude konat ve čtvrtek 18. července od 17 hodin.Akce nabídne příjemnou atmosféru doplněnou o milá vystoupení a setkání. Sejdeme se s Milanem Heinem, ředitelem Divadla Ungelt a herečkou a muzikantkou Jitkou Smutnou. Potěšíme se také hudebním vystoupením performera Štěpána Škocha. Program doplní ukázka psovodů vězeňské služby Policie ČR. A naši zahradní jízdu zakončí vystoupení boogie-woogie kapely Elvisovi sirotci. Sejdeme se také u znamenitých dobrot, které pro vás budou nachystány a u baru, kde si budete moci objednat alko i nealko koktejly a milovníkům kávy připravíme dobrý šálek (i té brazilské).Přijďte se pobavit na zahradu Centra Paraple, těšíme se na vás. Celou akcí vás provede Vašek Uher," zvou pořadatelé akce.

Voivod a Acid Force v Modré Vopici!

Kdy: 19.30-22

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Od 590 Kč

Progresivní kanadští thrasheři VOIVOD se letos v létě vrátí na venkovní stage Modré Vopice v Praze, kde jste je již měli tu čest vidět v rámci Brutal Assault After Party před dvěma lety. Nezaměnitelný rukopis, nadhled i pokora. Láska k hudbě a její nekonečnosti.Slovenští ACID FORCE přivezou vyzrálý thrash a riffy, kterým se nedá uniknout!

Pátek 19. července

Předpremiéra filmu: Až na věky!

Kdy: 20.35-22.45

Kde: Bio Oko, Františka Křížka 15, Praha 7

Za kolik: 170 Kč

Celovečerní debut režisérky Lilji Ingolfsdottir získal v Hlavní soutěži 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Zvláštní cenu poroty a Cenu za ženský herecký výkon pro herečku Helgu Guren. Norský snímek navíc získal i všechny tři nestatutární ceny – Cenu ekumenické poroty, Cenu Europa Cinemas Labelu a Cenu FIPRESCI. Vztahové drama nebodovalo jen u odborných porot, ale umístilo se také v top 10 Divácké ceny deníku Právo.

Metalová svatba posedmé: Wedding Cannibals party

Kdy: Od 19

Kde: Saloon, Na Kopečku 200/13, Brandýs nad Labem, Praha-východ

Za kolik:

"Sedmý ročník již tradiční metalové oslavy. Čtyři skvělé kapely: Isacaarum, Shampoon Killer, Destroy! a Okult. Přijďte slavit s námi!Sedmička je prý šťastné číslo. A sedm let ve svazku, to se musí řádně oslavit. Budeme rádi, když u toho budete s námi. Opět v Saloonu Brandýs, opět se 4 skvělými kapelami, opět s užasnou atmosférou…díky vám! Těšíme se na vás a vy se můžete těšit na pořádnou porci super muziky," zvou oslavenci.

Vícedenní akce

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

close info Zdroj: AP zoom_in Projeďte si tobogán s virtuální realitou! „Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Za branami hotelu Mandarin Oriental, Prague se otevírá útulná letní terasa

Kdy: Hudební program každé úterý a čtvrtek, terasa otevřena denně

Kde: Zahrada hotelu Mandarin Oriental, Nebovidská 459/1, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

S úderem prázdnin otevírá hotel Mandarin Oriental, Prague svou letní terasu, která je ideálním útočištěm před ruchem velkoměsta ale i místem plným hudebních a gastronomických zážitků. Nachází se v prostorách bývalého dominikánského kláštera v historické části pražské Malé Strany a na první pohled okouzlí všechny příchozí nejen krásným prostředím obklopeným zelení, ale i zbrusu novým jídelním lístkem, signature koktejly, prvotřídním servisem nebo možností parkování v samém centru metropole. Kromě vizuálních a chuťových zážitků na hosty čeká i živá hudba či létem pulzující DJ sety.

close info Zdroj: Mandarin Oriental zoom_in Navštivte oázu klidu v zahradě hotelu Mandarin. Každé úterý od 18:30 vystoupí zpěvačka a skladatelka Dashi, jejíž písně se povětšinou nesou na vlnách soulu, indie folku a jazzy popu. Ve čtvrtek pak na hosty ve stejný čas čeká DJ Teekay, který venkovní terasu rozezní melodiemi chill lounge hudby.

„Kombinace lahodných pokrmů, osvěžujících nápojů a nezapomenutelné atmosféry činí z venkovní terasy restaurace Monastiq jedno z nejlepších míst pro letní relaxaci v centru Prahy,“ popisuje prostředí Duarte Correia, generální ředitel hotelu Mandarin Oriental, Prague. „Přestože se nachází v rušné ulici Malé strany, jakmile vstoupíte dovnitř, ocitnete se v soukromé oáze, kde můžete uniknout shonu města a užít si večer v příjemné společnosti i podmanivé atmosféře. Je to i perfektní místo na letní party a posezení s kolegy po práci.“

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Dotkni se pražské historie, dotkni se Staroměstského náměstí

Kdy: Od 6. června

Kde: Staroměstské náměstí, Praha 1

Za kolik: Zdarma

Projekt “Dotkni se pražské historie” přináší již podruhé jedinečnou příležitost pro osoby se zrakovým postižením i bez něj, aby se dotkly a prozkoumaly nejvýznamnější památky Prahy hmatem. Od 6. června 2024 bude na Staroměstském náměstí k dispozici nový haptický model, který si návštěvníci budou moci prohlédnout i rukama. Tento den je zároveň vyhrazen pro slavnostní odhalení modelu. Model v měřítku 1:330 obsahuje tři kostely, radnici s Orlojem a další charakteristické budovy Staroměstského náměstí. Jde o druhý úspěšný projekt Rotary klubu Praha City, díky kterému mohou návštěvníci Prahy hmatově prozkoumat její historické skvosty. „Cílem projektu Rotary klubu Praha City Dotkni se pražské historie je po vzoru řady světových měst umožnit osobám se zrakovým postižením haptickou (dotykovou) prohlídku nejvýznamnějších památek,“ shrnuje Olga Rühle, prezidentka Rotary klubu Praha City 2023/2024.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!