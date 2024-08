Pondělí 12. srpna

Letní scéna Harfa: Dívčí válka

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 499-699 Kč

Legendární komedie Františka Ringo Čecha… Jiráskovy Staré pověsti české zná asi každý z nás. Ovšem ne vše, co nás ve škole učili a co Alois Jirásek napsal, musí být pravda! Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.

Neil Frances v Café v lese

Kdy: Od 19

Kde: Café V lese, Krymská 273/12, Praha 10

Za kolik: 550 Kč

Neil Frances je indie-dance duo z Los Angeles, které tvoří Jordan Feller a Marc Gilfry. Mají za sebou vystoupení se skupinami jako Jungle, Unknown Mortal Orchestra, Odesza nebo Poolside. Své druhé album It's All A Bit Fuzzy vydali v roce 2023. Support: Real Action.

Úterý 13. srpna

Divadélko pro děti: O Koblížkovi

Kdy: 16-17.30

Kde: Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Koblížka upeče stařena se svým mužem, poté Koblížek ožije a uteče z domova, aby ho staroušci nesnědli. Koblížek se na útěku potkává se zvířátky (zajíc, vlk a medvěd), kteří ho chtějí sníst, ale Koblížek pokaždé uteče, přitom se s nimi zapojuje do diskuse a svůj útěk vysvětluje induktivně: „Utekl jsem babičce, utekl jsem dědečkovi a tobě také uteču!“ Nakonec se ho podaří chytnout mazané lišce.

Letní scéna Harfa: Drahá legrace

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 499-699 Kč

Nemusíte mít peníze, stačí když si lidé kolem myslí, že je máte! Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a doma ani v bance nemá ani korunu. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho strhne série neuvěřitelných situací. Najednou se o něho začnou zajímat úplně všichni, dokonce se stane neodolatelným pro ženy! A ještě je tu pohádkově bohatý kmotr Jonville, kterému Pignon hlídá byt. Kuriózní akce nakonec přinese nečekané plody… Veberova brilantní hra je volným pokračováním jeho slavné komedie Blbec k večeři.

Pražský výběr v Ledárnách

Kdy: Areál otevřen od 17, koncert od 19.45

Kde: Ledárny Braník, Ledařská 8, Praha 4

Za kolik: 690 Kč, děti do 10 let vstup volný

Kultovní rocková kapela Pražský výběr zahraje pod širým nebem v Ledárnách Braník. Všem návštěvníkům bude určitě hej, tak si nenechte koncert ujít!

Středa 14. srpna

Swap zahradních přebytků

Kdy: Od 15

Kde: Městská knihovna Petřiny, U Petřin 2511/1, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

Uzrály vám cukety v nečekaném množství, nebo další plodiny které podléhají rychlé zkáze a ve vašem okolí je už nikdo nechce? Přineste je na zahradu pobočky Petřiny a vyměňte je v příjemném prostředí knihovní zahrady.

Letní scéna Harfa: Cavewoman

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 499-599 Kč

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.

Čtvrtek 15. srpna

Rostlinná štafeta vol. 65

Kdy: 10-18

Kde: Zahrada na niti, Školská 7, Praha 1

Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů, je vám líto rostliny vyhazovat nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květiny s příběhem? Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu! Už 65. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníme svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného. Vítány jsou i semínka, řízky, sazenice a vlastně jakékoliv rostliny, ať už pokojovky nebo ty zahradní!

Toulky Prahou s Davidem Chlumem: Hradčany a Nový svět

Kdy: Od 11

Kde: Sraz tramvajová zastávka Pohořelec (směr z centra), Praha 1

Za kolik: 250 Kč, rezervace zde

"Toulka Novým Světem je jedna z našich nejoblíbenějších komentovaných procházek. Společně projdeme od Pohořelce, přes pražskou Loretu a vstoupíme do Nového Světa, který, přesto, že byl mnohokrát zničen, vždy znovu povstal jako Fénix z popela," říkají pořadatelé akce. Co všechno se při této procházce dozvíte? Kde bydleli chudí a drobní řemeslníci. Kam se do malých, vlhkých domků od 60. let dvacátého století stěhují různí umělci a vyděděnci minulého režimu, kteří zde žijí ve velmi skromných podmínkách, dělí se o společnou toaletu a v zimě topí uhlím. Za to jsou odměněni skoro idylickým prostředím, daleko od zvídavých pohledů nezvaných návštěvníků.

Pátek 16. srpna

Swingové tančírny na Šesťáku

Kdy: 17.30-21

Kde: Vítězné náměstí, Praha 6

Za kolik: Doporučené vstupné na tančírnu je 200 Kč či více, do klobouku však lze přispět jakoukoliv částkou

Letní swingové tančírny se opět vrací na dřevěný plácek na Kulaťáku. Čeká na vás taneční lekce pro začátečníky (od 18) a živá hudba na každé tančírně.

Divadelní procházka v Průhonickém parku: Spolek panen průhonických

Kdy: Od 18

Kde: Zámek 1, Průhonice

Za kolik: 140 Kč

Svatojánská noc. Jak příznačné téma k horkým letním večerům. Anděla a Kateřina, dvě průhonické panny a jejich spolek proti zamilování, vás přenesou do té správné nálady. Nechte se rozveselit a pobavit příchozím divadelním direktorem z Prahy panem Mikolášem i přívětivým, vrtošivým strýcem, panem Arnoštem. Večerní divadelní procházka v okolí průhonického zámku na motivy hry Mikoláše Dačického z Heslova (Staročeská tragédie o masopustu – zapsaná v rukopisu Prostopravda – k nalezení v knihovně Národního muzea) a Karla Sabiny (Maloměstské klepny). Hraje „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Tip na víkendový výlet

Čajomír fest

Kdy: 16. až 18. srpna

Kde: Malá Lečice u Mníšku pod Brdy (Praha-západ)

Víkend bude patřit čaji. V Malé Lečici u Mníšku pod Brdy se uskuteční 16. ročník mezinárodního festivalu čajového umění Čajomír fest. Brány největší evropské čajovny pod širým nebe se letos otevřou už v pátek v 10 hodin dopoledne. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky čajových obřadů z celého světa, prodejní výstavu českých výrobců čajového nádobí, soutěžní program pro celou rodinu i setkání s Pigi Manem. Do Bratřínova návštěvníky přiblíží z Mníšku pod Brdy festivalový autobus. Pronajatou louku bude možné využít pro stanování.

close info Zdroj: archiv pořadatele akce zoom_in Letos poprvé se festival uskuteční mimo Prahu v přírodním parku u řeky Kocáby.„Po patnácti letech, kdy se Čajomír fest konal v Praze na Vyšehradě a na Výstavišti v Holešovicích, se letos poprvé uskuteční v mimopražském prostředí,“ říká zakladatel a organizátor Čajomír festu Jaromír Horák. „Letos to bude takový ambientní festival pro celou rodinu, kde bude možnost vyzkoušet spoustu různých chutí a vůní z celého světa, ale také zacvičit si jógu, poslechnout si etnické nástroje a podobně,“ doplňuje pořadatel.

V místě konání, kterým je přírodní park v údolí řeky Kocáby a zároveň jedna z nejstarších trampských osad, kterou ovládl v minulosti underground, vnímá Horák určitou symboliku. „Ten důraz na svobodu a určitou nezávislost je blízký i našemu čajovému festivalu,“ doplňuje. V blízkosti se nachází také osada Askalona, založená v roce 1933, která je druhou nejstarší a stále funkční trampskou osadou.

Vícedenní akce

Magická fontána na Výstavišti

Kdy: 15., 16. a 17. srpna od 21

Kde: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

Za kolik: Od 990 Kč

Jeden večer, jedna show, mnoho zážitků! Přijďte si užít Křižíkovu fontánu s představením Magická Fontána, které kombinuje nejmodernější technologické efekty s monumentálním dílem českého génia Františka Křižíka. Strhující hodinové novocirkusové představení akrobatů s ohněm, světelných tanečníků a živých hudebníků. Vydejte se s námi na cestu časem a poznejte příběh počátků lidstva a jeho vývoj až do průmyslové revoluce 19. století. Amfiteátr je zastřešený, představení se koná za každého počasí. Celé představení je založeno na principech nového cirkusu a neobsahuje mluvené slovo. Nezáleží tedy jakým jazykem mluvíte. Večer si užije každý návštěvník!

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

„Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!