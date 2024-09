Dožínky, prentované mimo jiné jako „největší farmářský trh v Praze“, ale nabízející také spoustu dalšího zvláště rodinám s dětmi, se na Letenské pláni konaly již po šesté. Vedle ochutnávek regionálních specialit a přehlídky farmářských zvířat majících nohy čtyři i dvě, kterou doplnily i různé ukázky jako vystoupení starokladrubských koní, koňské pohádky nebo třeba králičí hop, nechyběly ukázky řemesel nebo hudební vystoupení; včetně cimbálových muzik. Pro Středočechy přišel významný moment po poledni, kdy hlavní pódium patřilo nejen předávání dožínkových věnců, ale také ocenění Regionální potravina Středočeského kraje . Spoustu návštěvníků přivítalo také nedaleké Národní zemědělské muzeum, které v sobotu otevřelo své expozice i vyhlídkovou terasu zdarma. Sousedící Národní technické muzeum nabídlo alespoň slevy.

Dožínky na Letné nabídly potěšení ze zvířat i z kultury. | Video: Deník/Milan Holakovský

S počasím si zvířata poradí

Ani parné počasí náladu nezkazilo, byť se prodejci, vystavovatelé i návštěvníci shodovali: bylo by fajn, kdyby bylo chladněji – nebo alespoň pod mrakem. Dožínky totiž provázel zřejmě poslední letošní tropický víkend s teplotami nad třicítkou.

Lidem alespoň trochu osvěžení přineslo mlžení, o něž se postarali hasiči. A co představovaná zvířata? Mnohá na pohled snášela vedro celkem v pohodě. Že zrovna teplota nepředstavovala největší zátěž, potvrzovali zvědavcům třeba farmáři ze Stránského u Rýmařova , kteří do Prahy přivezli ovce pro ukázky jejich nahánění a stříhání. Za nejproblémovější označili nikoli pobyt na místě (nejen v horku, ale i s okolním hlukem a s davy lidí), ba ani transport s nejméně čtyřhodinovou jízdou. Pro vybraná zvířata prý tohle všechno představuje menší zátěž než předchozí příprava na cestu do Prahy spojená s oddělením od stáda na pastvině.

Dožínky na Letné nabídly i program nazvaný Pohádky s koňmi. | Video: Deník/Milan Holakovský

Horko prodejcům nepřálo

Napadlo vás někdy hodit si do svařáku kostku ledu? Asi ne – ale mohlo by to přinést zajímavé chuťové zážitky. A postupně, s každým douškem, trochu jiné. Něco podobného si Deník vyzkoušel v sobotu právě v rámci dožínkového programu na Letné – i když ne se svařeným vínem, ale s červeným burčákem. „Nejdřív vám dám ochutnat, ať víte, co vám prodáváme,“ postupovala prodejkyně na stránku vinařství Jaroslava Štipčáka.

„Buď pak na doma – nebo vám můžu nabídnout kostku ledu; podívejte: i láhve máme u ledu,“ navrhla řešení, jak si pochutnat i v hicu. „Nemá se to, ale co se dá dělat,“ poznamenala.

Dožínkové setkání nabízí i příležitost ke spolupráci s dalšími výrobci, chvílí Gabriela Janebová ze Sýrárny JaGa. | Video: Deník/Milan Holakovský

Jakkoli příznivci burčáku vedou debaty, zda je tento sezonní nápoj chutnější za běžné teploty, anebo zchlazený, hodné teplý s ledem uvnitř ho asi ochutnal málokdo. Pozoruhodné jsou zejména počáteční napití: do úst se dostávají zvláštní směsice chutí: od ledu nápoj zchlazený, z okolí pak z některými chuťovými odstíny zvýrazněnými teplotou. První dojem: takto neobvyklý by mohl být právě svařák s ledem. Nebo možná přesněji: jako by člověk pil dvěma brčky různé „šťávičky“ zároveň. A není to špatné; pokud by se takového nápadu chytil nějaký podnikavec a dokázal náležitě přilákat na výjimečnost zážitku, třeba by nadělal jmění… V parnu se prý burčák prodával méně, než se očekávalo. Změnilo se to až vpodvečer, kdy si lidé odnášeli zakoupené láhve domů.

Že horký den prodeji alkoholu opravdu nepřál, na Letné Deníku potvrdil i obchodní ředitel Palírny Radlík na Praze-západ Jakub Reich. „Je fajn, že se tato akce pro lidi pořádá a děti tu mají spoustu her i dalších událostí – ale samozřejmě na prodej destilátů je toto počasí velmi špatné, protože ve třiceti stupních nikdo pít pálenku nepůjde. Ta by se měla pít při 18 stupních – a když se to teď nechá na stole, je to nepitelné. My to dávíme tamhle do ledničky – ale odtud je to zase podchlazené. Takže je to dneska trochu boj,“ konstatoval Reich.

Parné počasí prodeji destilátů nesvědčí, potvrdil u dožínkového stánku obchodní ředitel Palírny Radlík Jakub Reich. | Video: Deník/Milan Holakovský

Podobného mínění je i Gabriela Janebová, která v Libici nad Cidlinou provozuje Sýrárnu JaGa. „Akce je to krásná. Proti loňsku, kdy jsem tu přebírala ocenění a hodně času jsem strávila v zákulisí pódia nebo přímo na pódiu, jsem si to letos daleko víc užila a mohla jsem být ve větším kontaktu s ostatními prodejci. A hlavně s lidmi: s novými zákazníky i s těmi, kteří se vrátili; loni tu naši sýrárnu poznali a byli rádi, že funguje dál,“ řekla Deníku. Horko zhodnotila jako „hrozný hic“. Ocenila osvěžení, které připravili hasiči (a bohatě je využívali děti i dospělí). „Určitě je horko nepříjemné, ale buďme rádi, že takové počasí je, protože za chvilku bude podzim – a pak docela krutá kosa,“ poznamenala Janebová.

Deníku řekla, že z jejího sortimentu byl jednoznačně největší zájem o tvaroh; loni oceněný v rámci Regionální potraviny Středočeského kraje. „Veliký boom zaznamenala naše lučina, ta taky moc chutnala,“ připomněla Janebová. Hovořila však nejen o vlastních produktech, ale zdůraznila také možnosti spolupráce mezi oceněnými firmami: „Toho se účastním s chutí – a řekla bych, že bohatě. Viz dnešek: jako rychlé občerstvení pro korzující lidi jsem použila náš čerstvý sýr, dále jsou tam výhonky od poděbradské firmy Tiny Greens oleje lisované za studena od Ondřeje z firmy V presu; zde jsme konkrétně použili hořčičný olej, ale dnes jsem měla možnost ochutnat i oceněný makový olej – a je super.“ Nebo ukazuje do jiné chladicí skříně: „Tady jsme dělali takové rychlé občerstvení, kdy jsme použili naši lučinu, naši budapešť – a opět přišel ke slovu jeden z oceněných regionálních výrobců, a to chleby z pekařství Mistr Kobliha ; o to byl taky veliký zájem a už máme poslední dva kousky,“ připomněla Janebová.

Zdůraznila, že kontakty nekončí tím, že se výrobci na podobných akcích seznámí s dalšími oceněnými, ale skutečně navazují spolupráci. V té souvislosti ukázala k sousednímu stánku Martiny Koníčkové s produkty Sirupy od Sejkorky (což odkazuje na příjmení výrobkyně za svobodna). „To mě baví, že se můžeme vzájemně obohatit – a vzniknou kombinace, které by běžně člověka nenapadly. Mně se moc líbí, že se propojuje spolupráce oceněných výrobků,“ usmívá se Janebová.

Sýrařka, jejíž produkty chutnají určitě i proto, že vznikají právě s úsměvem. A která se neustále snaží snaží vymýšlet novinky. Tou nejčerstvější je v Libici nad Cidlinou prodej ze samoobslužné lednice přístupné po 24 hodin denně, kde zákaznici mohou zaplatit hotově i prostřednictvím QR kódu. I to se má stát zdrojem spolupráce: vedle prý přibudou lednice dalších prodejců. Příchozí také Janebová zvala k návštěvě své provozovny na sobotu 21. září, kdy se uskuteční den otevřených bran producentů regionálních výrobků Porta Aperta. A přímo v Praze? Zde se s její nabídkou budou moci od října pravidelně setkávat nakupující na trzích na Jiřáku, a to vždy první čtvrtek v měsíci.