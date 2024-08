Pondělí 5. srpna

Letní scéna Harfa: Varieté Krhut

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 499-699 Kč

Původní autorská show muzikanta, textaře a baviče Jiřího Krhuta, jehož domovskou scénou se stal Klub Heligonka, kde se svým repertoárem vystupoval v Kabaretu Bo. Krhutovo sólové varieté je mozaika stand-upů, skečů a scénických písniček inspirovaných svérázným životem nejen z Ostravy a okolí. Představení vás vtáhne do bizarních situací z prostředí jako jsou např. zastavárny, veksláci, tržnice, fitcentra, pracovní úřady, pofidérní prodejní akce, ostravská Stodolní ulice, ajťáci a jiné. Varieté Krhut je výběr toho nejlepšího z obou pořadů Varieté 1 a 2.

Miloš J. Kohout: Když květiny uvadnou (vernisáž)

Kdy: Od 18

Kde: 3KinoArt, Vodičkova 30, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

Miloš J.Kohout je malíř a sochař, který si občas ze svého půdního ateliéru odskočil do filmového i v různých oblastech, ať už to byl scénograf, scénárista, fotograf, kameraman, režisér, střihač a tvůrce filmové magie v postprodukci a podobně. Výtvarně spolupracoval s divadlem Laterna Magica "Odysseus" a černým divadlem Jiřího Srnce "Alenka v říši divů". Natočil kontroverzní krátký film "Sen" s Karlem Rodenem v hlavní roli a psychologický příběh "Oko". Výstavu uvede Tereza Herz Pokorná.

Úterý 6. srpna

Letní scéna Harfa: Všechno je dovoleno

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 399-599 Kč

Dva manželské páry, které se vzájemně neznají, čeká společná rodinná dovolená v Chorvatsku. Proč rodinná? Protože syn prvního páru se rozhodl vzít si dceru druhého páru, a tak je načase, aby se jejich rodiče vzájemně seznámili. Snoubenci se rozhodli pro neutrální půdu jednoho ze vzdálených chorvatských ostrovů, kde jim na týden pronajali nádherný bungalov. Představa hladkého a nekonfliktního seznámení rodičovských párů však vezme rychle za své. Z jadranské idylky se rázem stává balkánské peklo a z laskavých rodičů jsou z ničeho nic novodobí Montekové a Kapuleti, kteří jsou připraveni udělat všechno proto, aby ke svatbě jejich potomků nikdy nedošlo.

Queenie: Koncert na Výstavišti

Kdy: Od 18.30, koncert od 20

Kde: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 899 Kč

Queenie opět vyjíždějí na letní turné do českých a moravských měst, aby v roce 2024 oslavili milník kariéry – své 18. narozeniny! Tato kapela, pečující o repertoár Freddie Mercuryho a Queen, je jednou z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě a jednou z nejžádanějších kapela v České republice, která se svou show Queen Relived uskutečnila již 5 koncertů v pražské O2 areně nebo vystoupila na oficiální narozeninové oslavě královny Alžběty II.

Divadélko pro děti: Romaneto - Námořnická pohádka z Kampy

Kdy: 16-17.30

Kde: Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Činoherně-loutková pohádka o dobrodružství, lásce a spravedlnosti.Protřelý námořník Kapitán Korda s veselou plavčicí Legrandou vyplují z domovské Kampy lodí jménem Kapitán na moře k Ostrovu pirátů, kde vládne zlá Lůza Medůza. Přemohou s pomocí věrných kamarádů Ptáka Šupláka Malostraňáka a siláka Žraloka Laloka piráty plné zloby a lstivých proměn lživé Medůzy? Legenda o hledání tajemství Pravdohledu je dobrodružným příběhem statečnosti, lásky a spravedlnosti, kde pouto opravdového přátelství hlavních hrdinů nakonec nad veškerým zlem zvítězí.

Středa 7. srpna

Společně na paddleboardy

Kdy: Od 17

Kde: Louka naproti restauraci Rosmarina (Vltavanů, Praha 4)

Za kolik: 380 Kč, s Multisport kartou 250 Kč

Společná paddleboard akce je tu! "Sejdeme se ve středu na louce naproti restauraci Rosmarina. Padleboardy budeme mít na dvě hodiny od 18 do 20 hodin. Po vrácení paddleboardů následuje volná zábava v podobě pikniku na louce. Každý si doneste něco dobrého k jídlu, pití, případně si vše lze zakoupit v blízkém bufetu. Po celý čas si bude možné zahrát hru kubb, speedbadminton a frisbee. Pokud nemáš s paddleboardem zkušenosti, nemusíš se ničeho bát. Ovládání je snadné a všichni dostanou základní instrukce. S sebou plavky, ručník, pohodlné oblečení, deku na sezení," zvou pořadatelé akce.

Letní scéna Harfa: Rukojmí bez rizika

Kdy: Od 20

Kde: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Za kolik: 499-699 Kč

Francouzská komedie s kriminální příchutíMarc je ženami obdivovaný spisovatel románů červené knihovny, ale delší dobu již nemá o čem psát. Usoudí, že se nachází v bezvýchodné životní situaci, a tak se rozhodne spáchat sebevraždu. Překvapí ho však letitý přítel Luc, který se už také kdysi pokusil zabít, když ho opustila žena, a teď chce učinit totéž, protože se k němu vrátila.

Čtvrtek 8. srpna

Koncert pro Kaštánka: Open air

Kdy: Od 18

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

"Přijďte na jubilejní desátý vzpomínkový koncert, na který přijde zahrát dlouhá řada hudebních přátel a kamarádů," zve šéfka legendárního klubu Alenka Nebeská. Vystoupí: Jana Uriel Kratochvílová, Pája Hanka Ondra - tribut Boa, Honza Bláha (Resumé), Ladislav Jakl, Radek Šedivý, Láďa Spilka & Jan Bárta, Eliška Kohoutová, Fanny Stehlík, Dan Horyna, Sekáč Břetislav Čaňo, Zputnik, Kulich family, David Kuhnmund, Czech Mike a Guláš, Tom Heinitz, Michal Cerman & co., Výplach Galaxie, Jana a Petr Macinkovi, Lukáš Písařík, Petr Kadlček, Poky & co.

Přednáška: Igor Grubić

Kdy: Od 18

Kde: Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1

Za kolik: Zdarma ke vstupence na výstavu (od 50 Kč, dospělí 200 Kč)

Igor Grubić se narodil roku 1969 v Chorvatsku, žije a pracuje v Záhřebu. Je jedním z nejúspěšnějších a mezinárodně uznávaných chorvatských umělců. Jeho tvorba zahrnuje site-specific intervence ve veřejném prostoru, fotografii a film. Jeho umění je sociálně a politicky angažované a zabývá se proměnami společnosti v období přechodu od státního socialismu k liberální demokracii, od plánovaného hospodářství k ekonomice volného trhu. V roce 2019 zastupoval Chorvatsko na 58. benátském bienále.

Pátek 9. srpna

Wax Museum: Koncert

Kdy: Od 20

Kde: Rock Café, Národní 20, Praha 1

Za kolik: 350 Kč (předprodej 300 Kč)

"Na srpen jsme si připravili ještě jednu last minute disco funkovou taškařici – v podání berlínských Wax Museum. Tento šestičlenný kolektiv vystupuje právě v rytmu disca a funku, a to aniž by se vzdal svého punkového ducha, který ho dal dohromady. V této kapele jsou frontmani všichni - v čele pódia se vystřídá každý z nich, aby nás za pomocí groovu a eklektické lyriky společně provedli svým světem," zvou pořadatelé akce.

Večer s vědou

Kdy: Od 19

Kde: Džungle BKAO, Výstaviště, Praha 7

Za kolik: 150 Kč

Tradiční moderovaná debata Zeptej se vědce. I tentokrát bude Lenka Vrtišková Nejezchlebová pokládat dotazy šestici vědců z různých oborů. Jací superhrdinové žijí ve zvířecí říši? Proč jablka na vzduchu hnědnou a olej žlukne? Mohou se naše buňky vyrovnat s radiací? Jakým pohybem se nejvíce zlepší kognitivní schopnosti? Je možné zpomalit klimatickou změnu? A jak se věda dívá na sexuální orientaci? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zoolog Ondřej Fišer, analytická chemička Kristýna Kantnerová, jaderný fyzik Ondřej Kořistka, odborník na cvičení a motorický vývoj Adam Provazník, odbornice na chemii potravin Tereza Pavlíčková a etolog Jakub Fořt. Diskuze startuje v 19:00. Ve 21:30 spustí KineDok promítání krátkého dokumentárního filmu Chybíš mi, tvůj Marius. Film se skrz veřejnou pitvu zvířat dostává k těžkým otázkám utrácení zvířat a odhaluje vztah člověka k přírodě a změnu tohoto vztahu v průběhu generací.

Vícedenní akce

Festival Prague Pride 2024

Kdy: 5. až 11. srpna

Kde: Víc míst v Praze

Za kolik: Vstup se platí do Pride parku na Letné, více zde

Již 14. ročník největšího duhového festivalu ve střední a východní Evropě. Podrobný program a informace najdete zde.

Světový unikát: Virtuální realita včetně zvuku a na tobogánu

Kdy: Denně

Kde: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě zavádí opět další novinku a posouvá hranice zábavy a inovací. Aquapalace Praha, známý svou snahou přinášet návštěvníkům jedinečné zážitky, nyní zavádí světový unikát: VR brýle i se zvukem na tobogánu, a jako první na světě na platformě telefonů S22.

Virtuální realita (VR) se neustále vyvíjí a nachází nové způsoby, jak obohatit uživatelský zážitek. Jedním z nejnovějších trendů je integrace zvukových efektů, které nejen doplňují vizuální vjem, ale také jej výrazně umocňují. Když se k tomu přidá unikátní prostředí, jako je tobogán, vzniká fascinující zážitek.

„Novinka zprostředkuje našim hostům zcela novou dimenzi VR a vodních radovánek, jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou inovaci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším a nejmodernějším aquaparkem široko daleko,“ říká Pavel Vokurka, marketingový ředitel Aquapalace Praha.

Návštěvníci Aquapalace Praha se nyní mohou díky pokročilé technologii VR, která zahrnuje nejen vizuální, ale i zvukové efekty, ponořit během jízdy na vodní atrakci do fantastických světů. Novinka umožňuje výběr ze dvou příběhů. V prvním se návštěvníci mohou stát dobrodruhy a prožít průjezd džunglí, kde je obklopí exotická fauna a flóra, zvuky pralesa a nečekané překážky. Druhý příběh nabízí stát se pilotem, což přináší úplně nový pohled na tobogán, jako by byl součástí vesmírné mise nebo leteckého dobrodružství.

Technologie je postavena na platformě telefonů S22, které poskytují dostatečný výkon a kvalitu obrazu i zvuku, aby bylo dosaženo co nejrealističtějšího zážitku. VR brýle jsou speciálně navrženy pro použití ve vodním prostředí, takže návštěvníci mohou být klidní, že je technologie bezpečná a odolná.

Výstava jedovatých žab

Kdy: Denně

Kde: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle aktuálního ceníku zoo

Až 30 druhů pralesniček na jednom místě se představí návštěvníkům Zoo Praha. V desítkách terárií lidé spatří jednu z nejjedovatějších žab světa pralesničku strašnou, ale i vzácně chované druhy jako třeba pralesničku tajemnou nebo batikovou Capurgana. Každou neděli od 13 hodin se mohou návštěvníci navíc těšit na komentované prohlídky s odborným chovatelem. Žáby, jejichž jed používají k lovu amazonští indiáni, můžou lidé obdivovat až do poloviny září. Výstava je pro všechny návštěvníky Zoo Praha zdarma k platné vstupence do zoo.

20 let Faty Morgany

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Botanická zahrada (Výstavní sál v Ornamentální zahradě), Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 70 Kč, dospělí 180 Kč

Letos tropický skleník Fata Morgana slaví 20 let od příchodu prvních návštěvníků. Během tohoto desetiletí do něj přibyla spousta zajímavých a ohrožených druhů rostlin, které z něj dělají opravdu unikátní džungli uprostřed velkoměsta. Hostil desítky nejrůznějších výstav, je domovem chameleonům, žabkám, rybám nebo tropickým motýlům. Skleník si zkrátka žije svým vlastním životem a je krásné jeho nekonečnou proměnu pozorovat. Přijďte se projít v "botanických botách" skleníkem i výstavou. Čeká vás dobrodružná cesta tropickou historií naší trojské džungle, která nikdy nespí.

Na led! Hokej a bruslení v obrazech

Kdy: Do 27. října

Kde: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 270 Kč

Národní galerie Praha představuje výstavu, která otevírá téma bruslení a hokeje ve výtvarném umění. Výstava představí řadu zajímavých děl ze soukromých i institucionálních sbírek, ale i díla současných umělců, z nichž některá vznikla přímo k příležitosti nedávno skončeného hokejového mistrovství světa. Otevírá tím téma, které dosud nebylo komplexněji zpracováno ani prezentováno a zve širokou veřejnost k prozkoumání odrazů tohoto pro Čechy zásadního sportu v umění.

Trnkova zahrada

Kdy: Do konce roku denně 9-18

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

Za kolik: Od 75 Kč

Námětem výstavy Trnkova zahrada II je jedna z nejznámějších a nejvydávanějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Vypráví o pěti klucích, kteří objeví cestou do školy za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, v jejíchž útrobách se setkají s různými, převážně zvířecími tvory a prožívají s nimi nejrůznější absurdní a směšná dobrodružství. Trnkova Zahrada neztratila ani po více než 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu a baví dnes již třetí generaci čtenářů. Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí, neumějí nebo už to zapomněli, je zde originální kybernetoskop: Trnkova ZAHRADA 2, který hrdiny knihy přenáší z média tištěného do média audiovizuálního. Podstatou projektu je hra, do které je interaktivně zapojen divák.

Tim Burton v Praze

Kdy: Do 30. září

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Za kolik: Od 300 Kč

Tim Burton – režisér, producent, spisovatel, básník, výtvarník, ilustrátor – se po deseti letech vrací do České republiky, aby svým obdivovatelům umožnil další pohled do nejtajnějších zákoutí své mysli. Americký filmový vizionář propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence a vypráví příběhy napříč žánry a styly včetně oživení stop-motion animace.

Dino Live

Kdy: Denně 10-20

Kde: Nad Lávkou 6, Praha 6

Za kolik: Od 120 Kč, dospělí 350 Kč

"Vážení návštěvníci, vítejte v parku DinoLive, kde se dávná historie stává opět současností! Toto je místo, kde se setkáte s více než 70-ti pohyblivými dinosaury v životních velikostech (a to nám někteří dorostli až do délky 18 m), kteří jsou doslova jako živí! A jak to má být, tak je najdete pod širým nebem v přírodě sousedící s nedalekou chráněnou oblastí Divoké Šárky. Procházku mezi těmito tvory v areálu Džbán vedle vodní nádrže obohatí zvuková kulisa pro zvýšení atmosféry. Večer vám pak na stezku samozřejmě posvítíme, abyste si zvířata pěkně prohlédli a kdo ví, možná i ony vás," zvou pořadatelé akce.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!