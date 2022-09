Převažují v ní hlasy podporující zlepšování podmínek pro městskou cyklistiku, ovšem i radikální názory. „Cyklopruhy bych zrušila, zakázala bych vůbec cyklistiku, ale to neprojde. A vozovky bych zprůjezdnila, což také neprojde,“ prohlásila Jana Češková, která by uvítala i minutové intervaly spojů MHD.

Komunální politici se zaměřují spíše na lepší koordinaci oprav a uzavírek, která by zmírnila dopravní komplikace. Informování o nich ze strany magistrátu a městských společností kritizovali v posledních dvou letech svorně všichni radní Prahy 3, která je vnímána jako věčně rozkopaná městská část. Místostarosta pro dopravu Ondřej Rut (Zelení) například letos v zimě v souvislosti se dvěma opravami sítí poblíž nákladového nádraží žádal přesné termíny i rozsahy záborů a plánování s větším předstihem. „O uzavírkách se dozvídáme těsně před jejich spuštěním, postupně a bez jednotné koordinace. Chtěl jsem, aby jasný plán jednotlivých uzavírek byl veřejný a takzvaně na papíře. Z osobních schůzek se zástupci města a investorů ale nevznikl žádný písemný závěr. Jsem přesvědčen, že koordinace probíhala jen ve velmi hrubých termínech a bez přesné znalosti rozsahu záborů,“ uvedl Rut, který byl prý tehdy zavalen desítkami pracovních výkresů od investorů, ucelený přehled však chyběl.

Problémem jsou sítě

„Za jeho přípravu a zveřejnění je odpovědný magistrát jako koordinátor uzavírek,“ připomněl Rut, podle kterého problém pramení z toho, že městské firmy, vlastnící inženýrské sítě, nejsou vázány spolehlivým systémem předávání informací.

Starosta trojky Jiří Ptáček (TOP 09) aktuálně chválí vedení Prahy za zlepšení komunikace v této oblasti, prostoru pro zlepšení ale zbývá ještě dost. „Důvodem většiny oprav nejsou vozovky, ale to, co je pod nimi. Sítě přitom vlastní a spravuje řada různých městských společností, které vybírají dodavatele prací různým způsobem. A v tom vidím jádro pudla. Z mého pohledu by mělo mít rozhodně větší váhu než dosud kritérium rychlosti a komfortu pro obyvatele. Dnes stále zcela dominuje cena. Když ale lidé stojí v kolonách, přináší to také velké materiální škody,“ řekl Ptáček.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) opakuje, že bez uzavírek není údržby, a kritiku uzavírek a jejich nedokonalé koordinace považuje za populismus. Data podle něho dokládají, že minulé garnitury infrastrukturu zanedbávaly.

Na dlouhé lokte

„Město pro auta nenafouknete. Velké projekty, jako je dostavba městského okruhu nebo stavba Radlické radiály, jsou navíc na dlouhé lokte. My chceme pozitivně motivovat Pražany k tomu, aby v maximální míře přesedlali na MHD,“ řekl Hřib.

Moderní město s kvalitní veřejnou dopravou slibují volební programy obou favoritů podzimních voleb, liberálního tábora i konzervativního bloku Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). V oblasti dopravy se rozcházejí až při podrobnějším prostudování.

Sloupek šéfredaktora Martina Rumlera:Jak jsme vybírali volební téma a co nakonec může rozhodnout



Šéfredaktor středočeských Deníků Martin Rumler.Zdroj: DENÍK/archivKdyž jsme v redakci Deníku hledali cestu, jak zjistit témata, která v Praze a ve středočeských městech a obcích budou hrát nějakou roli ve volbách, zkusili jsme webovou anketu. A do začátku tohoto týdne jsme sesbírali přes tři tisíce odpovědí vás našich čtenářů a hlavně voličů, kteří se 23. a 24. září vydají rozhodnout o podobě radnic v dalších čtyřech letech.



Už při zběžném pohledu na průběžné výsledky bylo jasné, co dnes trápí obyvatele měst a obcí. Bez ohledu na pořadí to jsou doprava, dostupnost bydlení, (ne)dostupnost zdravotní péče nebo počet míst ve školách a školkách.



Snažili jsme se z nich i se znalostí místních poměrů našich redaktorů vybrat pro to které místo jedno zásadní téma. Jenomže váha všech se postupně měnila. Zatímco zpočátku se občas objevilo volební téma odrážející postoj k válečným uprchlíkům, ve finále se více a více objevovalo téma energetické krize a strachu ze sociálních nejistot.



Ačkoli tedy nakonec najdete v našem výběru ve vašem okrese či městě jakékoli téma, vykukují už zpoza rohu cena energií, chudnutí a také to, jak se vedení radnic postaví k pomoci obyvatelům, na které zdražení zásadně dolehne.



Jsem přesvědčen, že ačkoli by všechny obce a města rády stavěly tu silnici, tu parkovací dům a jinde sportovní halu, projdou městské kasy velikou zkouškou, která ukáže, jak dobrými hospodáři byla minulá vedení a jak chytrými investory i sociálními pracovníky jsou povolební vedení radnic.



Zářijové volby možná ve vašem městě nerozhodne jedno konkrétní téma, ale určitě rozhodnou o tom, kdo bude z pozice starosty, radního či řadového zastupitele muset přijímat i nepopulární opatření, vysvětlovat, proč na to či ono nejsou peníze, a hlavně vymyslet jasnou a jednoduchou, přitom však účinnou cestu, jak svým sousedům v rámci možností komunální politiky pomoci překlenout krizi a nedopustit ztráty bydlení ani důvěry ve volené politiky a ve společnost vůbec.