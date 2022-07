Uskupení v čele s Janem Čižinským se sice pokusilo posbírat dostatečný počet podpisů a chtělo jít do voleb jako občanská kandidátka na základě petice, ale nakonec volí jistější cestu. Podpisů totiž Čižinského kolektiv získal „jen“ 92 tisíc, přičemž některé ještě mohou z archů zmizet po kontrole úřadů.

„Jak jdeme do voleb? Právně jistou cestou jako Sdružení nezávislých kandidátů a politické strany Podporujeme nezávislou kandidátku PRAHA SOBĚ. Podpisy bychom zvládli dosbírat v opravném termínu, ale stejně jako minule by se naše kandidátka na podpisy zcela jistě stala terčem právních žalob. Minule jsme čelili dvěma žalobám a vyšlo to jen tak tak. V této vypjaté situaci nechceme s Prahou hazardovat,“ uvedli na sociálních sítích Čižinský a pražská radní Hana Třeštíková.

K metě takřka sta tisíc podpisů nepomohla Praze sobě ani víkendová ofenziva. Hrozilo proto, že jeden z favoritů na přední umístění nakonec ve volbách nebude. Ještě v pátek nechtěl Čižinský Pražskému deníku prozradit, zda zaparkovanou záchrannou síť použije. To se nakonec v poslední den, kdy je možné podat kandidátky, stalo.

Volební program a slovník staví Praha sobě, která kromě velké Prahy kandiduje i ve čtrnáctí městských částech, na kritice koalice Spolu a jejím údajném vyjednávání o povolební koalici s ANO. Čižinský si ve volbách věří na potenciál přes dvacet procent. V pondělí zveřejněný průzkum Phoenix Research pro televizi Nova přisoudil politické straně zisk 12,7 procenta hlasů oproti koalici Spolu s 33,7 procenta a hnutí ANO s 19,3 %.