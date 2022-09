Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Z jedné miliardy se staly dvě

Radnice se stává i hlavní hrdinkou předvolebních bojů. Před rokem 2014 měla navrch varianta postavení nové radnice, jejíž cena by byla mezi třičtvrtě a jednou miliardou. Občanská sdruženía opozice ale tehdy projekt kritizovaly jako předražený a nakonec z něj sešlo. Po volbách v roce 2014 vyvolali občanští aktivisté včetně současné starostky, senátorky a lídryně uskupení Vlasta Renaty Chmelové referendum, které zastavilo přípravu budování nové radnice na Hagiboru. Petiční akce, která předcházela hlasování se slabou účastí, se odehrávala pod příznačným heslem Zastavme miliardovou radnici.

Renata Chmelová se v roce 2018 stala starostkou a s koaličními partnery prosadila nakonec rekonstrukci stávajícího úřadu. A cena skutečně neměla být miliarda, ale miliarda a minimálně sto mi-lionů k tomu. Což je ovšem kalkulace, která ještě nezohledňuje dění v ekonomice a energetice. A některé hlasy z desítky už mluví i o dvou miliardách.

Pro dříve vládnoucí nebo současné opoziční síly byla zveřejněna cenová kalkulace velkým zadostiučiněním. „Ať žije lež těch, co kandidovali pod heslem stop miliardové radnici a konec bezradné radnice. Ostatně i ta transparence se tak nějak zneprůhlednila,“ komentoval v září 2021 dlouho očekávané zveřejnění cenové kalkulace projektu zastupitel Tomáš Pek (Spojené síly pro Prahu 10 / TOP 09).

„Jde o nesmyslně nákladnou investici vzhledem k tomu, jak je budova špatně dispozičně řešená, dopravně hůře dostupná i plná rakovinotvorného azbestu. Navíc tam chybí prostor pro parkovací místa. Vedení městské části se také chová arogantně a netransparentně. Vůbec o tomto projektu nekomunikují,“ prohlásila bývalá starostka Prahy 10 a zastánkyně stavby nové radnice Radmila Kleslová (ANO).

Proč starou radnici neprodáte?

Informace o odhadu ceny má aktuálně silný ohlas na sociálních sítích. „Rekonstrukce měla být původně za polovinu, takže ne že jste ušetřili, ale docela přepálili rozpočet,“ napsal na Facebooku Radek Mrzena. „Proč nepostavíte radnici novou a tu starou neprodáte nějakému developerovi?“ zeptal se zase Michal Dadek. A Michal Voska se připojil s konkrétním dotazem: „Proč neušetříte ještě víc tím, že se oprostíte od patrové zasedačky?“

Lídři kandidátek



Devět stran, hnutí a uskupení se uchází o hlasy voličů v Praze 10. ANO 2011, KSČM, Nezávislí pro Prahu – Zelená pro přátelskou desítku, Piráti, Praha bez chaosu, Solidarita pro Prahu 10, koalice SPD a Trikolora, Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09, VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL.



Tři kandidátky (ANO 2011, Nezávislí pro Prahu a Piráti) mají v čele ženy, současné zastupitelky Radmilu Kleslovou, Ivanu Cabrnochovou a Janu Komrskovou. Senátorka a nedávna starostka Prahy 10 Renata Chmelová bude na kandidátce VLASTA nakonec dvojkou, když minule byla viditelnou lídryní. Kandidátek-žen je v desáté městské části celkem 40 procent (147 z 368 kandidátů).



Nejstarším kandidátem a nejmladším kandidátem jsou rovněž ženy - dvaadevadesátiletá Marie Bezděková (Solidarita pro Prahu 10) a devatenáctiletá Kateřina Čaková (Praha bez chaosu).

Mezi diskutujícími ale zaznívá i pochopení pro kroky koalice. „Co si budeme povídat, zrovna tahle část Vršovic je příšerná a nějakou revitalizaci by potřebovala… Jestli je to komplet, tak ta cena je ještě slušná,“ prohlásila Hani Liberská.

Rekonstrukce už má stavební povolení

Současné vedení radnice pokračuje v projektu rekonstrukce a Praha 10 nyní shání prostory, do kterých by v době plánované rekonstrukce radnice ve Vršovické ulici dočasně přesunula stovky jeho zaměstnanců. Mluvčí radnice Jan Hamrrník nedávno podle ČTK uvedl, že o prostorách by mělo rozhodnout zastupitelstvo do konce letošního roku. Rekonstrukce už má také několik měsíců platné stavební povolení.

Až bude po volbách, možná přece jen dojde k přehodnocení celého projektu. K svému plánu se bude chtít vrátit ANO 2011 a s rekonstrukcí, na kterou městská část těžko bude mít bez zadlužení peníze nesouhlasí ani Nezávislí pro Prahu – Zelená pro přátelskou desítku, kteří sedí v zastupitelstvu nyní.

Sloupek: Jak létají stamiliony, je to téma



Martin RumlerZdroj: DeníkPraha 10. Městská část s více než sto tisíci obyvateli, což ji řadí na druhé místo mezi 57 městskými částmi v metropoli. Také území, na kterém působí přes 50 tisíc ekonomických subjektů a kde bylo v roce 2021 dokončeno přes 400 nových bytů. Je to rovněž místo, kde je podle statistiků 32 rekreačních objektů a 8000 budov s číslem. A jednou z těch budov je radnice. Ono je to budov víc, tvoří komplex, ale společné mají to, že pocházejí ze 70. let, zatéká do nich a vůbec je v nich nezdravě a nehezky.



Zeptáte-li se kohokoliv ve Vršovicích, Strašnicích či Malešicích, jestli by se nehodila radnice novější a hezčí, odpoví, že rozhodně. A je jedno, zda jde o obyčejného obyvatele nebo politika na mítinku. Je proto v pořádku, že drahně let existují plány na postavení radnice nové, nebo na rekonstrukci radnice stávající. Jenže zatím existují jen plány, razítka a rozhodnutí, ale na úřad se pořád chodí do paláce hrůzy u Slavie. I proto jsme v redakci vybrali jako zásadní téma komunálních voleb v Praze 10 osud úřadu městské části.



Peripetie kolem něj jsou až k smíchu, hořkému smíchu. Existoval plán na postavení zcela nové, stála by tehdy prý do miliardy korun. Plán smetlo referendum a opozice, protože „zastavíme miliardovou radnici“. Odpůrci nové drahé budovy začali vládnout zastupitelstvu a prosadili, že se bude rekonstruovat ten azbestový panelák. Budiž, je to jejich právo. Pak ale zveřejnili kalkulaci – 1,2 miliardy korun. Dnes už někteří hovoří až o dvou miliardách.



Když začínají létat stamiliony veřejných peněz sem a tam, pak je namístě, aby zpozorněli novináři a hlavně voliči. To byl další důvod, proč jsme zvolili zrovna tohle téma, i když samozřejmě projektů, zákrut a temných koutů je v desáté městské části více. Jenomže přichází energetická krize, možná následovanou krizí sociální a veřejné rozpočty projdou velkou zkouškou. Proto nás zajímalo, jak se hlavní političtí hráči dívají na miliardovou radnici i touto optikou. A pokud jste neměli čas či chuť se na to zeptat sami, udělali jsme to za vás.



Martin Rumler, šéfredaktor Pražského deníku