ANKETA DENÍKU: Co rozhodne volby v Praze?

„Podpisy pod petici za nezávislou kandidaturu na magistrát sbíráme od pátku do pondělí napříč celou Prahou. Snaha největší politické dobrovolnické síly vyvrcholí v pondělí 18. července velkým celodenním sběrem, do kterého se najednou zapojí přes 100 lidí z celé Prahy. Obrovská síla lidí, kteří by pro naše město dýchali,“ burcoval na Facebooku Čižinský, který se sám do závěrečného sběru aktivně zapojil. Na začátku víkendu se podle něj počet shromážděných podpisů blížil 90 tisícům. K úspěchu je třeba přes 96 tisíc podporovatelů na podpisových arších.

Stánek i u hřbitova

Touha po podpisech vedla sběrače Prahy sobě i ke kontroverzním krokům. Během parlamentních voleb odchytávali lidi u volebních místností, na Dušičky pak stánek postavili i u vstupu na hřbitov. Za to to Čižinský a jeho tým schytali nejen od politické konkurence, ale i od Pražanů.

„Máme zásadu, že v průběhu masovějších akcí, jako jsou koncerty či sportovní utkání, vždy stojíme někde ‚stranou‘, aby to mělo nějakou důstojnost,“ dodal k tomu magistrátní zastupitel a reprezentant hnutí v Praze 5 Pavel Světlík.

Ten stál u stolečku s logem Prahy sobě u Anděla i v pátek odpoledne. Světlík je jedním z necelé dvacítky lidí, kteří od února „loví“ podpisy v ulicích pravidelně. „Vesměs jde o lidi, kteří kandidují do zastupitelstva Prahy 5. K tomu nám občas přicházel vypomoct někdo ze sítě přibližně patnácti spolupracovníků či kamarádů. Já jsem sbíral od zimy prakticky bez pauzy tak dvakrát až třikrát týdně po zhruba třech hodinách,“ řekl Pražskému deníku Světlík.

Pokračování kauzy Dozimetr: Městské příspěvkové organizace čekají povinné audity

„Zrovna Anděl není ideální místo pro tyto účely. Prochází tudy sice hodně lidí, ale většina z nich spěchá. V oblastech, kde lidé bydlí, se nám daří více s nimi mluvit. V průměru trvá jedna diskuse tak dvě minuty, ale někdy je z toho desetiminutový rozhovor. Soustředíme se při tom na lokální mikrotémata, která se nejvíc dotýkají rezidentů,“ popsal taktiku Světlík s tím, že v Praze 5 jde typicky o developerské projekty nebo nedostatek míst ve školách a školkách.

Jeho kolegyně během naší přítomnosti přesvědčila k podpisu muže, který se představil jako Igor. „Chci jim dát možnost voleb se účastnit, protože je sleduji delší dobu a v něčem mi připadají jako profesionálové. Na druhou stranu části jejich programu jsou možná trochu nerealistické. Sám ale působím v oblasti projektování staveb a vím, že jsou tyto projekty během na dlouhou trať. Ve volbách se budu rozhodovat mezi Prahou sobě a koalicí Spolu,“ svěřil se Igor.

Strana už od roku 2018

Bez ohledu na finiš a počet podpisů petiční podporu Praha sobě ve skutečnosti nepotřebuje. V rejstříku politických stran a hnutí má už od července 2018 „zaparkovanou“ stranu s názvem Podporujeme občanskou kandidátku Praha sobě a zkratkou Praha sobě. Vede ji člen Prahy sobě a známý amerikanista Kryštof Kozák. A registrované strany a hnutí žádné podpisy sbírat nemusí.

Jan Čižinský odmítl Pražskému deníku říct, jestli by po této alternativě on a jeho lidé „sáhli“ v případě nezdaru automaticky, což by leckdo mohl chápat jako zradu ideálů. Praha sobě totiž svůj veřejný obraz staví na petiční podpoře Pražanů a občanské nikoli stranické podobě. „V pondělí večer budeme počítat, pak si sedneme a vše vyhodnotíme,“ prohlásil.

Možnost pokračování současné magistrátní koalice i po blížících se volbách Čižinský nevylučuje. „Obávám se, že se v Praze rýsuje jistá forma opoziční smlouvy mezi ODS a hnutím ANO. Našimi přirozenými spojenci by tak měli být Piráti, hnutí STAN a TOP 09,“ konstatoval zkušený politik. Zapojení TOP 09 do jím naznačeného hypotetického bloku je ale s velkým otazníkem, neboť tato strana kandiduje v koalici s ODS a KDU-ČSL, přičemž vztahy Čižinského s místním šéfem TOP 09 Jiřím Pospíšilem jsou od vypuknutí kauzy Dozimetr značně napjaté. Praha sobě chce postavit kandidátky kromě pražského zastupitelstva také ve 14 městských částech.

