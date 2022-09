Nejsilnější opoziční strana v městské části, Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11), kritizuje projekt od samého začátku. Nelíbí se jí princip soukromé stavby na školním pozemku, nedostatečné informování ze strany radnice ani prodej pozemku do rukou soukromého vlastníka.

„Na celý proces účasti Prahy 11 a jejích veřejných financí bylo podle mých informací už nejméně jedno trestní oznámení podáno,“ říká kandidátka na starostku za HPP 11 Šárka Zdeňková.

Už za pár měsíců

Současné vedení radnice kritiku odmítá a občanům slibuje, že děti budou v novém areálu sportovat už zkraje příštího roku. Na vývoji dostavby Areálu ledových sportů se po prodeji akcií už dále podílet nebude, vše tak od září zůstává v rukou soukromého vlastníka.

„Na základě usnesení zastupitelstva z 10. srpna tohoto roku městská část prodala svůj majetkový podíl ve formě akcií ve společnosti AR DELTA, která projekt realizuje, druhému akcionáři, společnosti ALS Investors,“ informoval občany v září zpravodaj městské části Klíč.

Prodané akcie

Podíl, který byl znaleckým posudkem ohodnocen na 36, respektive 39 milionů korun, radnice prodala za 41 milionů, čímž byly podle starosty Prahy 11 Jiřího Dohnala (Piráti) pokryty dosavadní náklady městské části na původní pořízení 50 procent akcií za pět milionů a zvýšení základního kapitálu AR Delta vložením 35 milionů korun do společnosti.

Pro prodej hlasovala většina členů klubů Pirátů, TOP 09/STAN, ODS a hnutí ANO. Opozice HPP 11 jej naopak kritizovala a v červenci návrh jednomyslně odmítla.

„Máme problém se znaleckým posudkem, který nacenil obecní podíl ve společnosti AR Delta. Městská část by získala stejnou částku, jakou do podniku vložila, a já se ptám, kde je zohlednění inflace, o nějakém zhodnocení v čase nemluvě,“ poznamenal tehdy opoziční zastupitel a člen kontrolního výboru Jiří Štyler (HPP 11).

Vedení radnice podle něho při zadání posudků obešlo zastupitelstvo a navíc vybralo společnost, která figuruje v případě sporného oceňování pozemků v Lysolajích a kolem Palmovky.

Podle starosty Dohnala byl prodej akcií nejlepší možnou variantou a zadání posudků proběhlo v režimu standardního poptávkového řízení. Radnice prý musela zohlednit i cenu, kterou byl kupující ochoten zaplatit.

Areál ledových sportů v datech



- V roce 2014 začíná soukromý investor, firma AR Delta, s přípravami projektu stavby Areálu ledových sportů. Původní návrh počítá s celkovou cenou asi 120 milionů korun a dokončením v roce 2020. Radnice poskytla firmě pozemky a investor má sportoviště vybudovat na své náklady. Do projektu se zapojila městská část Praha 11, která za pět milionů korun díky dotaci z pražského magistrátu nakoupila akcie firmy a stala se vlastníkem polovičního podílu akcií firmy AR Delta. Dalších 35 milionů korun radnice získala od Prahy jako bezúročnou půjčku na navýšení kapitálu ve firmě. Na činnost firmy dohlíží správní rada složená ze zástupců firmy a radnice.

- V roce 2018 je vyhlášené výběrové řízení na stavbu areálu, které vyhrává firma Syner.

- V roce 2019 společnost Syner provádí první zemní práce na pozemku přiléhajícímu k Základní škole Ke Kateřinkám. Dokončení stavby plánuje za 14 měsíců – tedy v roce 2020.

- V roce 2020 nominovala městská část do správní rady společnosti čtyři lidi, další čtyři navrhl druhý akcionář AR Delta.

- V roce 2021 se mění složení správní rady poté, co z ní tři členové navržení radnicí odchází. Z osmi členů, čtyři za společnost AR Delta a čtyři za městskou část, zůstává za Prahu 11 pouze jeden. Důvodem odchodu byl mimo jiné i nesouhlas s uzavřením některých smluv. Městská část řeší další pokračování výstavby areálu a obsazení členů rady. Předpokládaný termín dokončení se mění na říjen 2022 a stát má 190 milionů korun.

- V roce 2022 radnice odprodává svůj majetkový podíl ve formě akcií ve společnosti AR Delta druhému akcionáři – společnosti ALS Investors.

- V září 2022 dochází podle aktuálních informací ve společnosti AR Delta na Valné hromadě ke změně počtu členů ve Správní radě. V této chvíli řídí a rozhodují za společnost dva zástupci – František Dombek a Tomáš Kučera. Městská část Praha 11 ztrácí jakýkoliv vliv na dokončení stavby Areálu ledových sportů, jehož otevření je v tuto chvíli naplánované na začátek roku 2023, tedy po deseti letech.

Pro školky a školy

„Jsem rád, že se městské části podařilo situaci ohledně Areálu ledových sportů vyřešit. Obyvatelé Prahy 11 by si tam tak mohli zabruslit, zahrát hokej nebo curling už začátkem příštího roku,“ uvedl Dohnal.

Radnice tvrdí, že i přesto, že městská část Praha 11 z projektu vystoupila, nebudou občané ochuzeni o výhody, které jim byly v souvislosti s výstavbou areálu přislíbeny. Na základě aktuální smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi Prahou 11 a investorem, bude areál sloužit i školám a školkám na Jižním Městě, jejichž zřizovatelem je městská část.

HPP 11 ale neskrývá nelibost týkající se prodeje akcií. „Současná koalice podíl Prahy 11 prodala, areál je tak aktuálně mimo působení městské části,“ odpověděla na dotaz, zda se v případě vítězství HPP 11 ve volbách dokončení stavby zdrží, Zdeňková. Vzhledem k možnému trestnímu oznámení ale současně uvedla, že v případě zvolení starostkou bude kroky radnice prošetřovat.

Dvě ledové plochy

V novém areálu vzniknou dvě ledové plochy, hokejová o velikosti 26 na 56 metrů a menší na curling. Areál má zahrnovat i odpočinkovou zónu, restauraci, fitness, místnosti pro rehabilitaci a fyzioterapii nebo půjčovnu sportovních potřeb. V rámci projektu vznikla venkovní hřiště pro sousední školu Ke Kateřinkám.

Komentář: Sport je dobrá věc, ale…



Zvyšující se obezita u dětí, nedostatečná motivace sportovat a zdlouhavé sezení před monitory a obrazovkami. Odborníci často upozorňují, že zvláště v době největší krize covidu a času po něm se odklon dětí od sportu prohloubil. Pokud mladou generaci nebudeme lákat zpět k pohybu, který je sám o sobě prevencí proti obezitě i kardiovaskulárním onemocněním, čekají nás v budoucnu vážnější problémy a z mladé generace vychováme gaučové pecivály.



Nápad postavit na Jižním Městě areál ledových sportů, který bude děti z mateřských i základních škol lákat k zábavné formě sportování, se dá od začátku považovat za chvályhodný. Přece jen těm z nás, kteří ještě pamatují nudné hodiny tělocviku v zastaralých školních tělocvičnách s učiteli, kteří mnohdy místo povzbuzování volili ponižování, se při představě moderního areálu rozsvítí oči. Nehledě na to, že dopolední hodiny na ledové ploše vyhrazené pro školáky mohou vychovat novou generaci slavných a úspěšných hokejistů nebo medailistů v curlingu.



S trochou lítosti ale vnímám skutečnost, že dobrý nápad provází bezmála deset let politických dohadů, předvolebních bojů a dalších komplikací. V tuto chvíli si můžeme jen přát, aby se Areál ledových sportů v příštím roce bez problémů otevřel a nadšené děti si konečně užily dlouho slibovaný led.

Jedenáctou městskou část čekají volby komunální i senátní



V městské části Praha 11 kandiduje v nadcházejících komunálních volbách devět politických uskupení. Současného starostu Jiřího Dohnala (Piráti) vyzývá kandidátka nejsilnějšího opozičního hnutí Šárka Zdeňková (Hnutí pro Prahu 11). Česká pirátská strana nabízí pětatřicet kandidátů v poměru čtrnáct žen a jednadvacet mužů. Hnutí pro Prahu 11 nominuje stejný počet lidí v poměru patnáct žen a dvacet mužů. Dalšími stranami jsou ANO 2011, Koalice pro důstojný život na Jižním Městě, Praha 11 Sobě, Robert Vašíček – My co tu žijeme, Sdružení pro Jižní Město, Společně pro Prahu 11 a TOP 09 a Starostové a nezávislí. Nejstaršímu kandidátovi ze všech zveřejněných kandidátek je 86 let, nejmladšímu je 18 let.



V městské části Praha 11 proběhnou vedle komunálních voleb zároveň i volby do Senátu. Voliči si mohou vybrat mezi šesti kandidáty. Své hlasy mohou věnovat Davidu Bohbotovi (Svobodní), Tomáši Hudečkovi (NK), Haně Kordové Marvanové (ODS), Ladislavu Kosovi (Zel+HPP11+SEN21), Šárce Oharkové (PES), Vladimíru Špidlovi (ČSSD), Milanu Urbanovi (SPD) nebo Robertu Vašíčkovi (ČSNS).