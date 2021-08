O prvně jmenovaném se teď mluví nejvíce. Stropnický byl předsedou od ledna 2016 do října 2017, po neúspěchu ve sněmovních volbách skončil a loni Zelené opustil úplně. Nyní je dvojkou na pražské kandidátce ČSSD a jedničce Janě Maláčové dělá poradce na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Rozruch vzbudila jejich kontrola „férové práce“ v severočeské žiletkárně. Ani Maláčová ani Stropnický dle kritiků neměli oprávnění a akcí si jen dělali kampaň. „Chtěl jsem je pozdravit, jen papaláš by kolem nich prošel,“ vysvětloval v DVTV, proč s pracovníky při kontrole mluvil.

„Spáchal jsem hrdelní zločin,“ komentoval pak sebeironicky celou situaci herec, někdejší komunální politik v Praze 3 a bývalý zastupitel hlavního města i náměstek exprimátorky Adriany Krnáčové (ANO) pro územní rozvoj.

Stropnický pochybení odmítá, jeho spojení se sociální demokracií podle jeho vlastních slov dává smysl, protože „nesmí po volbách vypadnout ze Sněmovny obyčejná levice, co hájí ekonomické zájmy běžných lidí, důchodců a zaměstnanců v průmyslu“.

„Děsí mě návrat pravice“

„Více mě děsí návrat pravice než pokračování současné vlády,“ řekl Stropnický nedávno pro Hospodářské noviny. „I když moc rád bych byl jedno volební období opoziční poslanec vůči pravicové vládě. Nikdy by na mě nezapomněli.“

Na Stropnického působení na pražském magistrátu nejspíš dodnes vzpomínají i tehdejší koaliční partneři ANO a ČSSD. V říjnu 2015 zastupitelstvo na nočním jednání odvolalo čtyři z jedenácti radních – a nejvíc hlasů dostal právě zástupce Strany zelených, o níž Krnáčová prohlásila, že se snaží o „paralýzu“ města. Zelení se na (křehkém) vedení metropole podíleli v Trojkoalici ještě s KDU-ČSL a STAN.

Stropnického „derniérou“ pak byl konflikt při debatě o bourání Libeňského mostu před volbami 2018, kdy si stěžoval, že jej Pavel Žďárský (starosta Prahy 19) napadl v kuřácké místnosti „pupkem“.

Do expředsedy Zelených se nyní pustil i senátor Václav Láska, který byl v minulosti rovněž členem strany: „Největším zastáncem chudých je muž žijící na zámku, který mu pořídila maminka.“ Láska narážel na fakt, že si Stropnický za rodinné úspory s přítelem pořídili zámek v Osečanech, který postupně opravují a pořádají zde kulturní akce – nebo zaměstnávají lidi v rozporu s předpisy jen za stravu a nocleh.

Co je to biomasa?

O dost nenápadněji se do politiky vrátila Kateřina Bursíková Jacques. Ta byla „Zelená“ od roku 2005 do roku 2013. Vedla poslanecký klub, byla místopředsedkyní strany, ale asi nejvíc se zapsala po paměti veřejnosti před více než deseti lety, kdy v pořadu Jana Krause „Uvolněte se, prosím“ nedokázala vysvětlil, co je to biomasa.

Občanská aktivistka Jacques se „proslavila“ rovněž 1. května 2006, kdy byla při protestu proti demonstraci neonacistů zatčena a fyzicky napadena policistou Tomášem Čermákem. „Je mstivá a záludná osoba,“ prohlásil o političce později, když jej soud osvobodil.

Jacques – už jako manželka Martina Bursíka, bývalého ministra životního prostředí a také expředsedy Strany zelených – se naposledy připomněla na konci března 2019, kdy se na Mezinárodní den vody svlékla do naha a ve Stromovce se vykoupala v ledovém jezírku. Možná se chtěla zviditelnit před volbami do Evropského parlamentu.

Ale hlavně: Bursíková Jacques, která se nedávno stala babičkou, je od 1. června asistentkou poslankyně Olgy Sommerové. Ta nahradila Dominika Feriho po rezignaci kvůli podezření ze sexuálních útoků. „Je to až zázračné, že v době, kdy společností zní volání po ženách v politice, získá mandát vlastně nejvýraznější tvář ženské emancipace. Oli, hodně štěstí!“ uvedla.

Klimatický plán pro Prahu

Obě političky jsou členky Liberálně ekologické strany (LES), která kandidovala do parlamentu v roce 2007 právě s TOP 09 a byla i součástí uskupení Spojených sil pro Prahu před komunálními volbami 2018. LES založil Bursík po odchodu ze Strany zelených před osmi lety. Ve funkci předsedy jej před měsícem nahradila Džamila Stehlíková, rovněž bývalá ministryně a „exZelená“.

Také místopřesedseda druhé vlády Mirka Topolánka (dříve ODS) se „potichu“ vrátil na scénu. Bursík coby magistrátní úředník připravil Klimatický plán metropole do roku 2030. Dokument zahrnuje 69 konkrétních opatření v enviromentální oblasti, přičemž snížení emisí by mělo Prahu stát 230 miliard korun. Opozice Bursíkův plán ostře zkritizovala.

„Před deseti patnácti lety bylo absolutně nepřijatelné mluvit o ochraně životního prostředí. Lidé to vůbec nechápali. Teď se to stalo mainstreamem. Je to úžasný pocit,“ svěřil se však nedávno v rozhovoru pro Rádio Z.

Otázkou je, zda všechny tři zmíněné „Zelené“ hvězdy na politickém nebi vydrží, nebo jen zablikají a zase na nějakou dobu zhasnou.