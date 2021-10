V anketě Deníku k premiérským debatám přesvědčivě zvítězil Petr Fiala. A on sám mi během posledního rozhovoru řekl, že ve vítězství ODS, KDU-ČSL a TOP 09 věří. „Nebo to bude extrémně těsné,“ dodal.

Jako politolog se tudíž osvědčil náramně. Přesto jsem přesvědčena, že vavřínový věnec za letošní sněmovní volby paří Miroslavu Kalouskovi. Prozíravě poodstoupil do ústraní, takže Andrej Babiš ztratil přirozeného rivala číslo jedna. Šéf hnutí ANO se netakticky soustředil na Piráty, na něž vyplýtval veškerou negativní energii. To se mu vymstilo hned dvojnásobně.

Stranou pozornosti jeho marketingových čarodějů vyrostla do role favorita ODS pod vedením slušného a klidného profesora Fialy ve skvěle padnoucím obleku. Piráti totálně pohořeli, což znamená, že na jejich úkor se do dolní komory dostali členové STAN, jež nikdo nemůže obviňovat z neomarxismu, levičáctví nebo zeleného fanatismu.

Tak jako kdysi ODS a ČSSD stvořily Andreje Babiše, nyní on vložil šém do Golemovy hlavy v podobě pětice stran, jež mají 108 mandátů. Ty už po pár hodinách po sečtení hlasů oznámily, že jdou za svým cílem – stanout ve Strakově akademii – jako jeden muž. A vskutku se nemusejí ohlížet na nic. Andrej Babiš zůstal sám, s SPD nemá většinu a ČSSD, komunisté a Přísaha nepřekročili pětiprocentní hranici.

Petr Fiala, Marian Jurečka, Markéta Pekarová Adamová, Vít Rakušan a Ivan Bartoš mají přesvědčivou většinu, na vládu s důvěrou i na vedení sněmovny. A právě to je Kalouskův majstrštyk. Dokázal ze zákulisí zařídit, že tato pětka postupovala ukázněně, nepodrážela si nohy, působila kultivovaně a dokola zdůrazňovala, že největším zlem pro Českou republiku je Andrej Babiš.

Není zanedbatelné, že Rakušan získal největší počet preferenčních hlasů a skvěle si vedla i Pekarová Adamová a Fiala. To jsou silné argumenty, jež nemůže zcela pominout ani prezident Miloš Zeman. Pokud ve středu pověří Andreje Babiše sestavením vlády či jednáním o ní, bude to marný pokus. Je evidentní, že Česká republika bude mít příští čtyři roky středopravou vládu. S možným ministrem financí Miroslavem Kalouskem. To by byla pro Andreje Babiše tak hořká pilulka, že si to snad ani nezaslouží.