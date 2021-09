/FOTOGALERIE/ Středoškoláci si opět vyzkoušeli volit „nanečisto“. Studentské hlasování uspořádal vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS) už podvanácté, tradičně jen několik týdnů před skutečnými volbami. V Praze se do projektu na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství zapojila padesátka škol, v nichž projevilo svůj politický postoj téměř sedm tisíc dospívajících.

Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021, Gymnázium Jana Palacha, Praha. | Foto: Jakub Hlaváč

Pokud by o složení dolní parlamentní komory rozhodovali studenti (nejen) pražských gymnázií, odborných škol a učilišť, získaly by dvě „liberální“ koalice (Piráti a Starostové, Spolu) dohromady pohodlnou ústavní většinu. A hnutí ANO by na rozdíl od celostátní bilance, v níž těsně zvítězili Piráti a Starostové, ani nepřekročilo pětiprocentní kvórum pro vstup do sněmovny. Jen o něco lépe dopadlo hlavní vládní hnutí v hlasování středoškoláků starších patnácti let už před čtyřmi roky, kdy v metropoli jasně zvítězili Piráti před TOP 09 a nikdo další nepřekonal ani osm procent.