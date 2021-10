Voliči totiž dali jasně najevo, že u nich v koalici Pirátů se STAN hrají prim právě Starostové. Příkladem je nejen jejich volební „jednička“, šéf STAN Vít Rakušan, který obdržel rekordních 59 792 preferenčních hlasů. Skokankou voleb je také starostka Kunčic pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku Michaela Šebelová (STAN), jíž lidé kroužkováním zajistili poslanecký mandát navzdory tomu, že kandidovala ze zdánlivě nevolitelného 14. místa.

Z ještě horší pozice, až 22. místa, dokonce „startoval“ hejtman Zlínského kraje za ANO Radim Holiš. Také on se díky kroužkům svých příznivců probojoval k poslaneckému mandátu. Ostošest ale tentokrát kroužkovali voliči všech úspěšných stran.

Až z 15. příčky se tak díky 24 426 preferenčním hlasům do Sněmovny poprvé prosadil Hayato Okamura z koalice Spolu. U voličů tak zaznamenal vyšší popularitu než rovněž úspěšný parlamentní veterán Marek Benda ze stejné kandidátky, jehož zakroužkovalo o 1262 voličů méně.

Novopečený poslanec Okamura v tomto směru dokonce vysoce překonal svého mladšího bratra Tomia, šéfa SPD, jemuž dalo preferenční hlas „jen“ 17 069 lidí. Jejich rodina s česko-japonskými kořeny tak bude mít v budoucí sněmovně největší zastoupení. „Aby se z toho dělal nějaký rodinný podnik, to u nás opravdu nehrozí,“ glosoval pro Deník úspěch svého sourozence Tomio Okamura. „Jsem profesionální politik a myslím si, že nějaké osobní, soukromé vazby do politiky nepatří,“ prohlásil.

Tváře z minulých let

Na nejvyšších příčkách z pohledu popularity u voličů se dále umístili Markéta Pekarová Adamová ze Spolu, která obdržela 49 074 „kroužků“, s 38 515 preferenčními hlasy bodoval šéf stejné koalice Petr Fiala. Až za ním se s 38 277 preferencemi umístil premiér Andrej Babiš (ANO). Přes 30 tisíc kroužků dále získali například starostka Prahy 2 Jana Černochová (Spolu) i její stranický kolega a starosta Líbeznic Martin Kupka, místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová či někdejší zakladatel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček (Spolu).

Kromě řady zcela nových jmen se do malostranského komplexu paláců vrátí některé tváře dobře známé z politiky minulých let. Například v řadách ANO to bude někdejší předsedkyně Sněmovny a poté hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Loňský přestup z ČSSD, jež u voličů nyní propadla, se vyplatil jejímu někdejšímu místopředsedovi Jaroslavu Foldynovi. Do parlamentu se teď vrací v barvách SPD. Jeho stranickým kolegou bude mimo jiné také někdejší ministr vlády Miloše Zemana a bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta.

Voliči si přáli také pokračování politické kariéry u někdejších ministrů Petra Bendla a Pavla Blažka (oba Spolu) či Taťány Malé (ANO). Naopak o tuto šanci připravili mimo jiné známého Piráta Mikuláše Ferjenčíka či Miloslava Roznera ze SPD, obzvlášť populárního na sociálních sítích díky jeho nezapomenutelným projevům.