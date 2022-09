Váš lídr Bohuslav Svoboda byl ohledně výsledku velmi optimistický. Jste na tom stejně? Možná, ale zatím opravdu nikdo neví, jak to bude nakonec.

V duchu už určitě přemýšlíte, kdo by byl pro vás vhodný partner pro povolební vyjednávání.

Dlouhodobě říkáme, že pro nás jsou přirozenými partnery strany, které jsou ve vládní koalici. Nikdo neví, kolik budou mít procent a zda se všechny v Praze dostanou, ale jsou to pro nás nejpřirozenější partneři. A pak strany, které jsou blízké vládnímu pohledu. Ale jsme připraveni se potkat se všemi stranami. Samozřejmě pořadí, které ve vyjednávání budeme volit, bude dávat najevo, kde máme preferenci a s kým si dokážeme představit spolupráci.

Vít Rakušan: V Praze bychom chtěli mít přes pět procent. Celostátně jsme uspěli

Jste v ODS mentálně připraveni na to, že to může dopadnout jako minule, kdy ODS volby v Praze vyhrála, ale skončila v opozici?

Riziko je vždy, obzvlášť při volebním výsledku, který je těsný. uděláme letos vše proto, abychom tak nedopadli, Chceme mít Slávka Svobodu primátorem. Budeme vyjednávat tak, abychom svého primátora měli. Věřím, že jsme v koalici Spolu sestavili dobrý tým, který by mohl v radě hlavního města zasednout a chceme udělat maximum, abychom nebyli obejiti jako minule.