Čas podat návrh je do pátku

Lhůta končí v pátek 7. října v 16.00. Do této doby je stále možné podávat návrhy na neplatnost hlasování, voleb nebo volby kandidáta. V pátek má sice podatelna soudu běžnou pracovní dobu pouze do 14.30 (a úřední hodiny pro zpracování podání v elektronické podobě do 15.00), musí však zajistit, aby případné přijetí návrhu bylo možné i v poslední hodině stanovené lhůty. Nebývá nicméně zvykem, že by někdo podávání volebních stížností nechával až na nejzazší minuty.

Až lhůta vyprší, seznam všech obcí v rámci středních Čech, v nichž byl výsledek voleb napaden, krajský soud zveřejní na svém webu s adresou justice.cz/web/krajsky-soud-v-praze. Připojí i jednotlivé spisové značky zahájených řízení, aby zájemci mohli následně sledovat stav řešení konkrétních případů v elektronických informačních systémech, které resort justice k jednání soudu nabízí (a vyhledávat lze právě podle spisové značky ve vztahu ke konkrétnímu soudu). Soud také slibuje průběžnou aktualizaci informací o stavu řízení na svých webových stránkách.

Jednání svolat do 15 dnů

Tam, kde je volební výsledek napaden, bude s dalšími kroky nutno počkat na výsledek rozhodování soudu. V obcích a městech, kde se tak nestane, má dosavadní starosta povinnost svolat ustavující zasedání zastupitelstva do 15 dnů od uplynutí zákonné lhůty. Pokud byl návrh k soudu podán, platí povinnost svolat ustavující zasedání do 15 dnů o rozhodnutí soudu; v případě více podaných návrhů týkajících se jedné obce se to počítá od rozhodnutí o posledním z nich.

Před čtyřmi roky, tedy po minulých komunálních volbách v roce 2018, řešil středočeský krajský soud celkem 40 podnětů. Deníku to řekla mluvčí soudu Hana Černá s tím, že tato podání většinou hovořila o podezřeních ze špatného sčítání hlasů, nebo dokonce z možné manipulace s odevzdanými hlasy.

Tehdejší počet volebních stížností byl ale mimořádně vysoký; obyčejně bývá výrazně nižší. A třeba před dvěma roky, v říjnu 2010, kdy se konaly krajské volby, krajský soud dostal jen dva podněty od fyzických osob. V jednom případě si neúspěšný kandidát stěžoval na sčítání preferenčních hlasů, v druhém pak šlo o obecnou námitku týkající se faktu, že se volby konaly v období covidové pandemie – a to prý mohlo mít vliv na nižší účast seniorů.