Sedmičlennou komisi tvořily všechny věkové kategorie. „Co je však zajímavé, naši voliči byli téměř samí senioři. Kopíruje to tak věkový průměr v Praze 10, který patří v rámci metropole k těm nejvyšším,“ vysvětlil Hamrník s tím, že však čeká, že mladší lidé půjdou volit až v pozdějších hodinách při cestě z práce.

Jan Hamrník nejen zaznamenává, kdo již odvolil, ale často se ho ptají občané, jak mohou křížkovat. „Neví, jestli celou stranu, nebo k tomu mají přidat ještě nějaké lidi. Je pravda, že tento systém není úplně jednoduchý, takže to lidem jako členové volební komise vysvětlujeme,“ říká Hamrník.

Už vím, že nemá cenu nic uspěchat

Že je systém složitý, to přiznává i Šárka Hudečková, předsedkyně volební komise v Běchovicích, která se účastnila již dvaceti voleb. „Jestli se bojím sčítání? To víte, že bojím. Právě proto, že vím, co nás čeká. Kdybych to nevěděla, nebála bych se,“ řekla Pražskému deníku se smíchem Hudečková.

Volby do obecních zastupitelstev považuje ze nejsložitější. A i v minulosti se jí při sčítání stávalo, že se nemohli dopočítat – například chyběla či přebývala obálka.

„Už tedy vím, že nemá cenu nic uspěchat. Máme systém dvojí kontroly, všechno přepočítáváme, abychom eliminovali chyby,“ popisuje Hudečková, která sedí ve volební komisi v Běchovicích na radnici.

„Věkový průměr naší volební komise je kolem 50 let. A co se týče věku našich voličů, kteří již během pátku přišli odvolit, tak jsme měli hodně osmnáctiletých prvovoličů, ale přišla k nám i 94letá seniorka,“ řekla Hudečková.

Fronta desítek lidí

Ve vedlejších Klánovicích se už před druhou hodinou odpolední, kdy se otevřely dveře do volebních místností, začala tvořit fronta několika desítek občanů. Ti čekali u Masarykovy základní školy na to, aby mohli odvolit.

Ještě než se tak stalo, přišla členy volební komise pozdravit starostka Zorka Starčevičová. „Klánovice mají zhruba 3600 obyvatel, voličů je téměř 2700, takže naše volební komise čeká nelehký úkol to všechno správně spočítat,“ prozradila starostka, která už kolem páteční páté hodiny odpolední hlásila jednu z nejvyšších volebních účastí v metropoli – přes 21 procent.

Osmička a její nej

Praha 8 je třetím největším volebním obvodem. A v letošních volbách má i další volební „nej“ – například nejmenší samostatný volební okrsek. Nachází se v Domově seniorů Kobylisy.

„Na osmičce máme z celé Prahy ale i nejlidnatější volební okrsek – u libeňského gymnázia. Čítá 3500 voličů. Komise to ale nemá tak těžké se sčítáním, neboť patří k jedněm s nejmenší volební účastí. Jedná se totiž o voliče, kteří mají trvalou adresu na úřadě, takže většinou nikdo nechodí volit,“ prozradil Pražskému deníku Martin Šalek, mluvčí Prahy 8.

Na šestce volí v kavárně

Co se týče volebních místností, většinu volebních uren najdou Pražané na základních školách. Výjimkou je ale třeba v Praze 6 Písecká brána na Hradčanech. Voliči tu chodí volit do zrekonstruovaného barokního objektu, kde se běžně odehrávají koncerty a výstavy.

„Volební místnost se nachází v kavárně, takže voliči mohou spojit příjemné s užitečným – jít volit a zároveň si dát kávu či občerstvení. Do Písecké brány chodí také řada voličů-pejskařů, kteří s sebou berou své čtyřnohé mazlíčky. Kdysi mi jedna volička, která přišla právě do Písecké brány, řekla: Já bych nejraději volila tuto volební místnost,“ zavzpomínal Jiří Hannich, mluvčí Prahy 6.