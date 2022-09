Ať je městských částí v Praze jen osm, navrhuje exprimátor Hudeček

Praha může podle analýzy Institutu plánování a rozvoje (IPR) uspořit každoročně kolem miliardy korun, pokud by se snížil počet městských částí ze současných 57 na 8. Podle modelu, na který upozornil a podporuje ho bývalý primátor a současný nezávislý kandidát do Senátu Tomáš Hudeček, by rázný byrokratický řez nemusel znamenat zhoršení veřejných služeb.

Redukce „malých radnic“ by ve výsledku přinesla úbytek více než jedenácti stovek úředníků a více než sedmi stovek lokálních politiků. „V součtu by díky tomu došlo k úspoře v rozpočtech pražských městských částí téměř o 930 milionů korun ročně,“ konstatuje model IPR. Praha chce získat Nákladové nádraží Žižkov. Rozhodnutí padne do konce roku Hudeček, který o administrativním členění a efektivitě státní správy přednáší na univerzitách a pracuje také pro IPR, považuje navrženou cestu za nejen úspornou, ale i efektivnější oproti současnému stavu. „Vím, že slučování městských částí v Praze je kontroverzní téma, ale města i obce se v současné situaci musí chovat zodpovědněji než doposud. Jako se chovají uvážlivěji lidé, kteří hledají způsoby, jak v současné době ušetřit, musí se chovat zodpovědně i stát, kraje, města a obce. Ve veřejné sféře musíme hledat každou příležitost, kde ušetřit, a miliarda na platech a odměnách rok co rok za to stojí,“ zdůrazňuje Hudeček. V Praze je momentálně 27 městských částí, které mají méně než 5 tisíc obyvatel. Naproti tomu v nejlidnatější Praze 4 žije přes 130 tisíc lidí. „To v součtu znamená, že se u takového počtu městských částí často dublují agendy a úředníci ani politici nevyužívají svůj čas efektivně. Podle zpráv OECD má rozdělení velkých měst na mnoho obvodů i částí negativní dopad na HDP,“ pokračuje Hudeček. Podívejte se, kdo kandiduje v Praze. Klikněte ZDE. Úprava počtu městských částí není v kompetenci hlavního města a vyžaduje změnu zákona. Podle Hudečka by případné sloučení mohlo inspirovat i další velká města v Česku k hledání úspor na podobném principu. „Zároveň doporučuji vládě, aby zadala audit, který odhalí další možnosti, které agendy lze sloučit, kde snížit počty úředníků, zefektivnit využití jejich práce a tím ušetřit miliony do státní kasy,“ uzavírá exprimátor, který se před lety rozešel se svou dřívější stranou TOP 09. Podpora starostů Pražský deník oslovil lídry subjektů, které patří k favoritům nadcházejících voleb do pražského zastupitelstva, přičemž oni sami jsou zároveň úspěšnými starosty městských částí. Nápad, který prosazuje Hudeček, podporují spíše vlažně. Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE. „Je fakt, že fungování Prahy je obrovsky komplikované. Ušetřilo by se hodně peněz za úředníky a peníze, které jdou politikům v městských částech, by bylo možné využít třeba na stavbu nových škol, parků nebo tramvajových tratí. Zároveň jsme ale dokázali, že i současný systém umožňuje aktivním politikům, kteří jsou odborně na výši, rychlé fungování ve prospěch města - jak to můžeme vidět u našich náměstků Adama Scheinherra, Pavla Vyhnánka nebo v Praze 7,“ tvrdí starosta Prahy 7 a předseda zastupitelského klubu Praha sobě Jan Čižinský, který je pro zahájení diskuse s Pražany o tomto tématu. „Ale rozhodně bych změnu netlačil proti jejich vůli,“ dodává. „Hledat administrativní úspory a zastavit současné projídání rozpočtu je zcela na místě. Prioritou Prahy by mělo být hlavně přehodnocení dosavadních priorit, digitalizace a optimalizace agend, která přinese největší úspory. Snížení počtu městských částí z 57 na 8 je z mého pohledu téma, které nelze v následující letech prosadit. Je velkou škodou, že tato studie nebyla podrobena žádné diskuzi a stává se tak za peníze daňových poplatníků předmětem volební kampaně. Nejedná se o nový nápad a pokud ho chce IPR diskutovat, měl začít již dávno,“ myslí si zase starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

