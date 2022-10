Noví senátoři za Prahu: Hana Kordová Marvanová a Jan Pirk

O politiku se zajímá celý život, letos ale kandiduje poprvé. V senátu se chce zaměřit na péči o zdraví a dostupné zdravotnictví. „Vím, jaké jsou přednosti, ale i nedostatky našeho zdravotnictví. Potřebujeme nejen špičkové operace ale i běžnou každodenní péči,“ uvedl Pirk.

V minulosti byl kritizován za zlehčování onemocnění covid-19. „Je to prostě nový typ chřipky. Bylo by nejlepší, kdybychom všichni rychle prodělali nový koronavir, získali bychom tím imunitu a byl by pokoj,“ vyjadřoval se ke koronaviru v médiích.

Nyní považuje epidemii za ukončenou a zastává názor, že je třeba věnovat se důležitějším věcem, které z krize vyplynuly. Mezi ně patří zhoubné nádory, srdeční onemocnění a třeba ortopedické vady. „Musíme se soustředit na mnohem důležitější zdravotnické problémy než ten, který je už za námi,“ uvedl Jan Pirk pro Rozhlas.

Podle Pirka se má senátor účastnit práce na místním zastupitelstvu. Současně má ale problémy řešit i na celostátní úrovni.