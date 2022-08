Jednasedmdesátiletý muž by rád vnesl do politiky více „sociálního akcentu“, což podle Špidly současná vláda činí nedostatečně. „Politika je řemeslo založené na zkušenosti. Já jsem získal velké množství zkušeností a cítím určitou povinnost, protože pořád ještě tu sílu mám, dát ty zkušenosti k dispozici,” prohlásil expremiér při oznámení kandidatury.

Podle politologa Lukáše Jelínka je Špidlova kandidatura v Praze sympatická a mohla by fungovat, pokud se voliči budou rozhodovat více podle celostátních témat. „Hlavní město je samozřejmě tradičně pravicové. Pan Špidla byl ale vždy vnímán jako městský liberál, který se navíc rozešel se zemanovskou i grossovskou ČSSD a bez nějakého skandálu. Myslím si, že moc bývalých premiérů s čistým štítem v zastupitelských sborech nemáme,“ poznamenal Jelínek, podle kterého nicméně Špidla není v roli úplného favorita.

„Za něj považuji spíše paní Marvanovou, která je známá v celé Praze a to samé platí pro pana Kose v tomto obvodě. Vladimír Špidla myslím také nepočítá s vlastním zvolením jako se samozřejmostí, spíše k tomu přistupuje jako k symbolické podpoře Šmardova stranického vedení,“ pokračoval politolog s dovětkem, že výsledky senátních voleb jsou těžko předvídatelné, přičemž velký vliv v nich hraje účast. „Zvolení Ladislava Kose před šesti lety také bylo poměrně překvapivé,“ dodal ke klání v Praze 11 Jelínek.

Osm kandidátů se registrovalo do senátních voleb také v Praze 6. Podle Jelínka je v této „pravicové baště“ velmi pravděpodobná obhajoba mandátu Jiřím Růžičkou (TOP09, ODS, STAN a KDU-ČSL). „Oblíbený někdejší ředitel Keplerova gymnázia je profesionál z oboru, který je v Praze 6 považovaný za hodně důležitý,“ prohlásil Jelínek. Bez šance podle něj není ani velmi aktivní kandidátka Pirátské strany Dana Balcarová.

Poděkování od nadace

Zajímavou osobností je také Lenka Helen Koenigsmark. Marketingová manažerka a šéfredaktorka česko-anglického časopisu Czech and Slovak Leaders je matkou těžce fyzicky hendikepovaného syna, pro kterého vytvořila instagramový účet mapující život rodiny. Loni za tuto činnost získala zvláštní poděkování Nadace Olgy Havlové za podporu zvýšení povědomí o životě postižených. „V Senátu chybí pohled očima pečujících, žen, matek a hendikepovaných - jak jim se žije, co potřebují a jak se na ně často v zákonech nemyslí a naráží na byrokracii. Proto kandiduji, aby každý hlas byl slyšet,“ řekla Pražskému deníku Koenigsmark.

Štěstí v tomto obvodu zkouší po mnoha neúspěšných pokusech ve volbách všeho druhu hudební skladatel a producent Petr Hannig. Zatím nejlepší bilancí zakladatele dvacet let staré politické strany Rozumní je v senátních volbách páté místo v Mělníce v roce 2010.

Konečně v Praze 10 se z šesti uchazečů jeví jako dva jednoznační adepti na postup do druhého kola obhájkyně křesla Renata Chmelová (Zelení, STAN, LES a SEN21) a kardiochirurg Jan Pirk (ODS, TOP09, KDU-ČSL). „On je velmi populární osobnost, která by patřila k favoritům, ať by kandidoval za jakoukoliv pravicovou stranu. Na druhou stranu je velmi mediálně aktivní a jeho soupeři by mohli využít některé jeho nepříliš šťastné výroky z minulosti. Renata Chmelová má zase pevnou základnu příznivců v domovském obvodě. Bude to napínavý duel,“ upozornil Lukáš Jelínek.